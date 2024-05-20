Електрокар до $10 тис: як Vin Fast Auto підкорює автолюбителів та інвесторів

Минулий тиждень американський фондовий ринок прожив на позитиві. У п'ятницю промисловий індекс Dow Jones вперше закрився вище за позначку у 40 000, інші основні індекси також продемонстрували щотижневе зростання. Оптимізм вселяє можливість швидкого пом'якшення монетарної політики ФРС. Трейдери вбачають 68%-ву ймовірність першого зниження ставок ФРС у вересні. Про найцікавіші події минулого та майбутнього тижнів розповість «Мінфін».

Оптимізм панує не лише на американському ринку. Рекордні максимуми демонструють фондові майданчики від Токіо до Лондона. З 20 найбільших бірж світу 14 оновили максимуми останнім часом, — пише Bloomberg.

Історичний рекорд минулої п'ятниці знову встановив і глобальний індекс MSCI ACWI, який включає акції розвинених ринків та тих, що розвиваються. Максимуми показали також ключові індекси Європи, Канади, Бразилії, Індії, Японії та Австралії.

«Драйверами ралі виступають очікування зниження ставок, здорова економіка та корпоративний прибуток. При цьому на грошовому ринку є $6 трлн резервів і немає серйозних ризиків», — уточнює видання.

Ще один драйвер — ентузіазм навколо штучного інтелекту, що підштовхнув акції Nvidia, Microsoft, Amazon та Alphabet.

Наприклад, в HSBC заявили, що інвестори, як і раніше, значно недооцінюють потенціал прибутку Nvidia, і підвищили таргет до $1 350, тобто заклали потенціал зростання на 50%. Хоча деякі аналітики вже починають шукати нових лідерів. Минулого тижня експерти Wolfe Research у своєму топсписку замінили акції Nvidia на його конкурента Advanced Micro Devices, оскільки вважали AMD перспективнішою у 2024 році.

Але ніхто не має сумнівів, що ажіотаж навколо ШІ з нами ще надовго. Аналітики інвестбанку Jefferies у своїй записці для клієнтів зазначають, що, за їхніми розрахунками, акції виробників ШІ-чипів зростатимуть ще понад рік. А загалом до 2028 року цей сектор може додати 50%, з огляду на приплив інвестицій у ШІ. У Jefferies рекомендували інвесторам купувати акції виробників чипів для ШІ, що подешевшали після того, як поточний сезон звітності приніс «перший справжній відкат у галузі».

А ось із європейських акцій у портфелях глобальних, міжнародних та європейських фондів, які займаються довгостроковими інвестиціями, найчастіше зустрічаються папери Novo Nordisk, написав Investing.com із посиланням на дослідження Morgan Stanley. Novo створила популярні препарати для людей з діабетом та зайвою вагою Ozempic та Wegovy. У вересні 2023 року вона стала найдорожчою компанією Європи.

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UBS взагалі порекомендував переключатися з американських акцій на європейські, вказуючи на потенціал економіки Євросоюзу. У рейтингу UBS акції з ЄС посіли третє місце, пропустивши вперед японські та британські папери.

Досі американська економіка зростала значно швидше за європейську. Наприклад, у першому кварталі ВВП США показав приріст на 1,6% проти 0,3% зростання ВВП єврозони. Але команда аналітиків UBS вважає, що цей розрив незабаром скоротиться. Відповідний висновок вони оприлюднили у статті «Розворот: віддаючи перевагу Європі акціям США», вислови з якої наводить CNBC. Індикатори, що відстежуються банком, включаючи індекс ділової активності (PMI), вказують на потенційне зростання європейського ВВП і уповільнення ВВП США.

Крім того, зазначає UBS, у Європі вищий рівень особистих заощаджень (населення використовує їх не так активно, як у США), а також лояльніші умови банківського кредитування для компаній, що додатково стимулює зростання.

Багато в чому завдяки оптимізму, що панує на ринках, стало можливим повернення «трейдера-провокатора» Кіта Гілла, відомого під ніком Roaring Kitty. Гілл отримав визнання у 2021 році після публікації в інтернеті серії відеороликів, які інвестори сприйняли, як сигнал купувати акції GameStop. У результаті, у січні 2021 року папери мережі магазинів GameStop за два тижні підвищилися з $20 до $483 і отримали статус мемних.

Ця подія тоді багатьма була сприйнята, як перемога приватних інвесторів над акулами Волл-стріт. Але насправді головний куш тоді зірвали знову ж таки великі інвестиційні компанії.

Ралі «мемних» акцій Roaring Kitty спробував запустити й минулого тижня. Декілька днів папери GameStop та AMC Entertainment Holdings дійсно рухалися вгору на десятки відсотків, але до кінця тижня божевілля спало. Викликати ажіотаж, порівнюючи з ситуацією у 2021 році, Гіллу не вдалося.

Але як тоді, так і зараз, заробили на цьому ралі зовсім не приватні інвестори. Хедж-фонд Renaissance Technologies купив 1 млн акцій GameStop до того, як вони зросли на 400%. Спочатку пакет коштував $13 млн, але за декілька днів виріс у ціні до $65 млн. Renaissance Technologies також заздалегідь (у березні) вклався в AMC Entertainment Holdings.

Злети та падіння тижня

«Мінфін» відібрав трійку акцій компаній великої капіталізації, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за минулий тиждень.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Компанія Тікер Результат (%) Comfort Systems USA, Inc FIX -8,29 Credicorp Ltd. BAP -6,24 The Clorox Company CLX -5,39 Monday.сom Ltd. MNDY 25,9 MicroStrategy Incorporated MSTR 34,23 VinFast Auto Ltd. VFS 62,13

Акції VinFast Auto (VFS), згідно з даними S&P Global Market Intelligence, минулого тижня злетіли на понад 60%. В'єтнамська автомобільна група, що виробляє електромобілі, отримала рекордну для бренду кількість заявок на VF3. За 66 годин після дебюту моделі було отримано 27 649 заявок на реєстрацію.

Двохдверний компактний кросовер VF3 у В'єтнамі вже назвали «національною моделлю». Компанія заявила, що готова вийти з нею і на закордонні ринки, зокрема, на ринок США.

За даними VFS, вартість автомобіля з умовою оренди акумулятора буде нижчою за $10 тис. Саме цей фактор відіграв ключову роль у його небувалій популярності.

Навіть після закінчення рекламного періоду автомобіль коштуватиме всього $20 тис., що все одно значно менше вартості інших електрокарів. Наприклад, Model Y від Tesla коштує понад $30 тис., але вона все ще недоступна багатьом споживачам навіть у Сполучених Штатах.

Окрім гнучкого ціноутворення, у VinFast також запропонували гарантію на 7 років або 160 тис. км на автомобіль та 8-річну гарантію з необмеженим пробігом на акумулятор. Подібні запевнення, безперечно, підвищили привабливість VF 3 для потенційних покупців та відправили акції компанії у космос.

Очікується, що перші поставки VF3 розпочнуться у серпні 2024 року. Цього року виробник розраховує продати щонайменше 20 тис. автомобілів.

«Попри неймовірний зліт минулого тижня, акції компанії все ще на понад 95% нижчі, порівнюючи з історичними максимумами. Вони були зафіксовані після первинного публічного розміщення наприкінці 2023 року», — пише The Motley Fool.

Акції MicroStrategy Incorporated (MSTR) продовжили набирати висоту на новинах про включення до великого світового фондового індексу. Компанія займається бізнес-аналітикою, програмним забезпеченням та надає хмарні послуги. Але останніми роками стала відомішою завдяки своєму активному скуповуванню біткоїнів. Накопичувати в активах криптовалюту номер один MSTR почала з 2020 року, віддавши їй перевагу перед готівкою, як засобом заощадження.

В результаті, станом на 26 квітня MicroStrategy налічувало 214 000 BTC, що, виходячи з поточних ринкових цін, становило $13,3 млрд.

Вже з 31 травня папери компанії почнуть обліковуватися при розрахунку MSCI — індексу, який вважається барометром стану глобального ринку акцій (розраховується MSCI Inc., раніше Morgan Stanley Capital International).

Причина такого рішення є очевидною: за повідомленнями MSCI, MicroStrategy увійшла до трійки найбільших компаній індексу. Причому за останній рік вартість її акцій зросла вчетверо, обігнавши біткоїн, який додав до своєї вартості 130%.

Той факт, що MicroStrategy включена до світового фондового індексу MSCI, є ознакою того, що традиційні інвестиційні схеми починають брати участь у криптовалюті. Це чудовий приклад широкої тенденції поєднання цифрових активів із традиційними фінансовими інструментами. Великі фонди, які порівнюються з індексом MSCI, незабаром опосередковано братимуть участь у торгівлі біткоїнами через акції MicroStrategy.

А сама компанія, завдяки своїм розмірам і накопиченим біткоїнам, може впливати як на ринок криптовалют, так і на традиційний інвестиційний ринок.

Акції Monday.сom (MNDY), виробника програмного забезпечення для управління проєктами, стали лідером зростання минулої середи. По суті, основне використання продуктів компанії полягає в тому, що менеджери можуть давати працівникам завдання та контролювати їх виконання.

Причиною зростання акцій став чудовий звіт про фінансові результати за перший квартал. Виторг компанії за квартал зріс на 34%, до аналогічного періоду минулого року, — до $217 млн​​. Кількість клієнтів із понад 10 користувачами досягла 55,5 тис., зараз 911 компаній платять Monday.com понад $100 тис. щорічно, що на 55% більше, ніж рік тому.

Серед головних клієнтів — провідна музична компанія Universal Music Group, глобальний бренд управління капіталом Indosuez Wealth Management, найбільша фінустанова Crédit Agricole Group та ін.

Компанія також підвищила прогноз на рік у всіх напрямках, і всі показники виявилися вищими за очікування.

Monday.com заснована у 2012 році, як Dapulse, у 2017 році змінила назву на Monday.com. У 2021 році вийшла на біржу, і її акції були досить волатильними: злетіли на 40% у 2021 році, впали на 60% у 2022 році та зросли на 54% у 2023 році. Проте інвесторів вражає той факт, що компанія вже стала прибутковою, що залишається надскладним завданням для багатьох технологічних стартапів.

Топ-5 подій цього тижня

Майбутній тиждень також не буде обділений важливими новинами, які дадуть імпульс новим зльотам та падінням на фондовому ринку і не лише. Головні економічні події цього тижня зібрав сайт Investing.

Протоколи ФРС та спікери

У середу, 22 травня, ФРС опублікує протокол свого засідання 30 квітня — 1 травня, на якому голова регулятора Джером Пауелл не виключив, що високі ставки залишаться з нами ще надовго через інфляційний тиск, що зберігається.

Однак свіжий інфляційний звіт, який був оприлюднений минулого тижня, показав, що споживчі ціни в США у квітні зросли менше за прогноз, тобто на початку другого кварталу інфляція знову почала знижуватися.

Саме тому інвестори уважно стежитимуть за новими сигналами Федрезерва. Поточні настрої регулятора мають прояснити виступи представників ФРС, які очікуються цього тижня: найближчими п'ятьма днями виступлять президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік, керуючі Майкле Барр, Крістофер Уоллер і Філіп Джефферсон, президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс і президент ФРБ Річмонда Томас Баркін.

Також цього тижня в Штатах буде оприлюднено статистику про продаж будинків, замовлення на товари тривалого користування та настрої споживачів.

Звіт NVIDIA

У середу Nvidia оприлюднить свої квартальні результати, які можуть задати тон фондовому ринку США та позначитися на компаніях, які працюють у галузі штучного інтелекту.

Очікується, що один із головних бенефіціарів ажіотажного інтересу до ШІ повідомить про значний стрибок доходів та прибутку за перший квартал фінансового року.

За даними LSEG, які наводить Reuters, виручка зросте до $24,8 млрд із $7,2 млрд роком раніше, а прибуток на акцію — до $5,57 із $1,09.

Щоб зберегти висхідну динаміку вартості своїх акцій, Nvidia доведеться виправдати такі високі очікування. Цього року її акції вже подорожчали на понад 90% після того, як потроїли свою вартість у 2023 році.

Сигнали про стан світової економіки

США, Китай, єврозона та Великобританія цього тижня опублікують травневі дані індексу ділової активності (PMI), які, як очікується, зміцнять оптимістичні настрої щодо світової економіки.

Після шести кварталів застою та негативного зростання економіка єврозони починає відновлюватися, інфляція в США знову знижується, а Китай закрив перший квартал краще, ніж очікувалося.

Тож і зараз від глобальних індексів ділової активності очікують показників зростання.

Втім, різке підвищення тарифів США на китайський імпорт — від акумуляторів для електромобілів до комп'ютерних чипів — підкреслює крихкі перспективи світової торгівлі та економічного зростання. Китай пообіцяв завдати удару у відповідь.

Виробники Німеччини, найбільшої економіки Європи, вже відчувають зміни у світовій торгівлі та геополітиці. Зростаюча торгова напруженість, з наближенням виборів у США, може завдати їм ще більшої шкоди, завадити відновленню економіки Китаю та знову розпалити інфляцію у США.

Дані щодо інфляції у Великій Британії

Великобританія опублікує квітневі дані щодо індексу споживчих цін у середу. Економісти очікують, що річний рівень інфляції різко сповільниться майже до 2% — цільового показника Банку Англії.

Перед наступним засіданням Банку Англії, яке відбудеться 20 червня, буде опубліковано ще один звіт щодо інфляції. Стабільне зниження цінового тиску може дати посадовцям основу для зниження відсоткових ставок.

У вівторок перед публікацією інфляційного звіту з промовою виступить голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

У п'ятницю, 24 травня, у Великій Британії буде опубліковано дані щодо роздрібних продажів за квітень.

Монетарна політика регулятора Нової Зеландії

У середу також відбудеться засідання Резервного банку Нової Зеландії (РБНЗ), на якому, як очікується, буде ухвалено рішення зберегти ставки на чинному рівні. Це буде вже сьоме засідання регулятора з аналогічним результатом. Причини такої стабільності — стійка інфляція та застій в економіці.

РБНЗ був першим великим центральним банком, який знизив ставку на початку пандемії, і першим підвищив її після закінчення.

Ринок прогнозує можливий початок зниження ставок РБНЗ у жовтні, що буде значно пізніше за його колег. За прогнозами, Європейський центральний банк перейде до пом'якшення монетарної політики у червні, Банк Англії — у серпні, ФРС — у вересні. Швейцарія та Швеція вже почали знижувати ставки.

Сам РБНЗ налаштований ще песимістичніше, і не прогнозує зниження своїх ставок до наступного року.