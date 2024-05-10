Воррен Баффет нещодавно провів «Вудсток для капіталістів» — щорічні збори Berkshire Hathaway для акціонерів. Це був перший з'їзд без ділового партнера та друга Баффета — Чарлі Мангера, який пішов із життя минулого року у віці 99 років. 4 травня гості заходу заповнили арену CHI в Омасі на 18 975 місць. Вони хотіли отримати відповідь на головне питання, що буде з Berkshire після Баффета, якому вже 93 роки. І Баффет відповів, і розповів, і показав ще багато чого.
Вудсток для капіталістів: 15 цитат Баффета про те, що відбувається в Berkshire та світі
Що сказав і зробив Баффет
Назвав Чарлі Мангера архітектором Berkshire. Представив свого наступника Грега Абеля, який очолить Berkshire після того, як Баффет залишить цей світ. Зараз Абель керує нестраховими операціями компанії, і вибір на користь нього, як наступника, було зроблено ще у 2021 році. Очевидно, це могло бути рішенням як Баффета, так і Мангера.
Презентував річний звіт Berkshire. Розповів, що операційний прибуток Berkshire зріс до $8 825 на акцію класу А. Акції Berkshire класу A цього року зросли майже на 10%, перевищивши загальний показник S&P 500 на 7,5%.
Компанія закінчила перший квартал із чистим прибутком у $12,7 млрд, що становить менше половини від $35,5 млрд, про які вона повідомила за той же період минулого року.
Страховий андеррайтинговий бізнес Berkshire, один із його основних холдингів, заробив у першому кварталі 2,6 мільярда доларів, що на 185% більше, ніж 911 мільйонів доларів у першому кварталі 2023 року.
Berkshire також викупила акції на суму $2,6 млрд минулого кварталу.
Суботній звіт показав, що Баффет має рекордну купу грошей. Berkshire має близько $189 мільярдів у коштах та їх еквівалентах, що побило рекорд 2023 року у $167,6 мільярдів, повідомляє CNN.
Порівняв ШІ з ядерною зброєю. Він зізнався, що має погане уявлення про технологію, що лежить в основі ШІ, але сказав, що все ще побоюється її потенційних наслідків. За його словами, його образ і голос були нещодавно відтворені за допомогою інструменту, який підтримували штучний інтелект, і вони були настільки переконливими, що могли обдурити його власну родину. Він додав, що шахрайство з використанням дипфейків, ймовірно, стане поширенішим. «Якби я був зацікавлений в інвестуванні в шахрайство, це була б зростаюча індустрія всіх часів», — сказав він присутнім. Berkshire вже використовує ШІ у своїй роботі, але Баффет поки що не може визначитися зі своїм ставленням до технології, вважаючи, що ШІ має величезний потенціал добра і зла, і чим це може закінчитися — невідомо.
А ще — пригощав усіх гостей батончиками See's Candies та Dairy Queen Dilly Bars, які належать Berkshire, брав участь у змаганнях із метання газет і особисто поспілкувався з багатьма гостями.
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Топцитати Баффета
Business Insider вибрав 15 найяскравіших його цитат, відредагувавши їх для зрозумілості.
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«Страхування завжди виглядає простішим, ніж воно є насправді, і це так весело, тому що спочатку ви отримуєте гроші, а потім з'ясовуєте, чи не зробили ви якусь дурницю пізніше».
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«Я гадки не маю, як працює iPhone, всередині може бути якась маленька людина або щось таке. Але я знаю, що це означає для людей, і я знаю, як вони ним користуються. І я достатньо знаю про поведінку споживачів, щоб зрозуміти, що це один із відмінних продуктів, можливо, найвидатніший продукт усіх часів. Цінність, яку вони пропонують, є неймовірною».
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«Я був на 100% відповідальний за рішення щодо Paramount. Ми продали все та втратили чимало грошей. Зараз я розумніший, ніж був декілька років тому. Але я також думаю, що я бідніший, тому що я здобув знання, оскільки я це зробив».
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«У моєму житті були часи, коли я мав так багато можливостей, що я міг би інвестувати всі кошти в один день. Але зараз не той час, коли телефон розжарений від нових пропозицій. Гідних пропозицій, які б могли бути досить перспективними, щоб суттєво вплинути на нашу ситуацію, ми поки що не бачимо».
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«Я не можу не думати про бюджетний дефіцит. Це те, на чому нам варто зосередитись. Пауелл — не лише видатна людина, він дуже, дуже мудра людина, але не контролює фінансову політику. А потім він надсилає своєрідне замасковане прохання: «Будь ласка, зверніть на це увагу, бо саме тут будуть проблеми, якщо вони у нас виникнуть».
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«Ми випустили джина з пляшки, коли розробили ядерну зброю. Сила цього джина лякає мене до чортиків. Я не знаю способу повернути джина назад у пляшку. І ШІ в чомусь на цього джина схожий».
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«Шахрайство буде зростаючою індустрією за всіх часів».
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«Якщо ви копіюєте потрібних людей, у вас буде чудовий старт. І я не маю на увазі чудовий старт у зароблянні грошей. Я маю на увазі чудовий старт у проживанні свого життя».
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«Якщо вам пощастить у житті, переконайтеся, що ще безлічі людей теж пощастить».
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«Набагато веселіше мати когось, як партнера, хто допомагає тобі вибиратися зі скрутної ситуації, ніж просто сидіти і спостерігати, як ідея, яку ти придумав 10 років тому, продовжує приносити все більше прибутків».
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«Чарлі Мангер завжди казав: „Просто скажи мені, де я помру, і ніколи туди не піду“. Що ж, правда в тому, що він був у багатьох місцях завдяки своєму світогляду. Його живий інтерес до світу в 99 років призвів до того, що світ активно цікавився ним».
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«Спитайте себе: з ким би ви хотіли провести останній день свого життя?» Після цього придумайте, як почати зустрічатися з ним сьогодні чи завтра, і зустрічайтеся з ним якнайчастіше — навіщо чекати до останнього дня і витрачати час на інших?
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Це місце (Berkshire), якщо зі мною щось трапиться, функціонуватиме дуже добре вже наступного дня. Мені не надходять телефонні дзвінки. Ми можемо налаштувати щось, щоб у нас був автовідповідач, щоб люди думали, що я все ще тут чи щось таке".
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«Будь-хто, хто захоче піти на пенсію у 65 років, буде дискваліфікований із посади СЕО Berkshire. З іншого боку, якщо він не виявиться відповідною людиною, вона може вийти на пенсію хоч наступного дня (після призначення)».
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«Велике, більше дякую вам, що прийшли. Я сподіваюся, що ви приїдете і наступного року, і сподіваюся, що і я приїду наступного року».
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