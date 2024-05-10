Вудсток для капіталістів: 15 цитат Баффета про те, що відбувається в Berkshire та світі

Воррен Баффет нещодавно провів «Вудсток для капіталістів» — щорічні збори Berkshire Hathaway для акціонерів. Це був перший з'їзд без ділового партнера та друга Баффета — Чарлі Мангера, який пішов із життя минулого року у віці 99 років. 4 травня гості заходу заповнили арену CHI в Омасі на 18 975 місць. Вони хотіли отримати відповідь на головне питання, що буде з Berkshire після Баффета, якому вже 93 роки. І Баффет відповів, і розповів, і показав ще багато чого.

Що сказав і зробив Баффет

Назвав Чарлі Мангера архітектором Berkshire. Представив свого наступника Грега Абеля, який очолить Berkshire після того, як Баффет залишить цей світ. Зараз Абель керує нестраховими операціями компанії, і вибір на користь нього, як наступника, було зроблено ще у 2021 році. Очевидно, це могло бути рішенням як Баффета, так і Мангера.

Презентував річний звіт Berkshire. Розповів, що операційний прибуток Berkshire зріс до $8 825 на акцію класу А. Акції Berkshire класу A цього року зросли майже на 10%, перевищивши загальний показник S&P 500 на 7,5%.

Компанія закінчила перший квартал із чистим прибутком у $12,7 млрд, що становить менше половини від $35,5 млрд, про які вона повідомила за той же період минулого року.

Страховий андеррайтинговий бізнес Berkshire, один із його основних холдингів, заробив у першому кварталі 2,6 мільярда доларів, що на 185% більше, ніж 911 мільйонів доларів у першому кварталі 2023 року.

Berkshire також викупила акції на суму $2,6 млрд минулого кварталу.

Суботній звіт показав, що Баффет має рекордну купу грошей. Berkshire має близько $189 мільярдів у коштах та їх еквівалентах, що побило рекорд 2023 року у $167,6 мільярдів, повідомляє CNN.

Порівняв ШІ з ядерною зброєю. Він зізнався, що має погане уявлення про технологію, що лежить в основі ШІ, але сказав, що все ще побоюється її потенційних наслідків. За його словами, його образ і голос були нещодавно відтворені за допомогою інструменту, який підтримували штучний інтелект, і вони були настільки переконливими, що могли обдурити його власну родину. Він додав, що шахрайство з використанням дипфейків, ймовірно, стане поширенішим. «Якби я був зацікавлений в інвестуванні в шахрайство, це була б зростаюча індустрія всіх часів», — сказав він присутнім. Berkshire вже використовує ШІ у своїй роботі, але Баффет поки що не може визначитися зі своїм ставленням до технології, вважаючи, що ШІ має величезний потенціал добра і зла, і чим це може закінчитися — невідомо.

А ще — пригощав усіх гостей батончиками See's Candies та Dairy Queen Dilly Bars, які належать Berkshire, брав участь у змаганнях із метання газет і особисто поспілкувався з багатьма гостями.

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