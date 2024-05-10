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10 травня 2024, 8:50

Вудсток для капіталістів: 15 цитат Баффета про те, що відбувається в Berkshire та світі

Воррен Баффет нещодавно провів «Вудсток для капіталістів» — щорічні збори Berkshire Hathaway для акціонерів. Це був перший з'їзд без ділового партнера та друга Баффета — Чарлі Мангера, який пішов із життя минулого року у віці 99 років. 4 травня гості заходу заповнили арену CHI в Омасі на 18 975 місць. Вони хотіли отримати відповідь на головне питання, що буде з Berkshire після Баффета, якому вже 93 роки. І Баффет відповів, і розповів, і показав ще багато чого.

Воррен Баффет нещодавно провів

Що сказав і зробив Баффет

Назвав Чарлі Мангера архітектором Berkshire. Представив свого наступника Грега Абеля, який очолить Berkshire після того, як Баффет залишить цей світ. Зараз Абель керує нестраховими операціями компанії, і вибір на користь нього, як наступника, було зроблено ще у 2021 році. Очевидно, це могло бути рішенням як Баффета, так і Мангера.

Презентував річний звіт Berkshire. Розповів, що операційний прибуток Berkshire зріс до $8 825 на акцію класу А. Акції Berkshire класу A цього року зросли майже на 10%, перевищивши загальний показник S&P 500 на 7,5%.

Компанія закінчила перший квартал із чистим прибутком у $12,7 млрд, що становить менше половини від $35,5 млрд, про які вона повідомила за той же період минулого року.

Страховий андеррайтинговий бізнес Berkshire, один із його основних холдингів, заробив у першому кварталі 2,6 мільярда доларів, що на 185% більше, ніж 911 мільйонів доларів у першому кварталі 2023 року.

Berkshire також викупила акції на суму $2,6 млрд минулого кварталу.

Суботній звіт показав, що Баффет має рекордну купу грошей. Berkshire має близько $189 мільярдів у коштах та їх еквівалентах, що побило рекорд 2023 року у $167,6 мільярдів, повідомляє CNN.

Порівняв ШІ з ядерною зброєю. Він зізнався, що має погане уявлення про технологію, що лежить в основі ШІ, але сказав, що все ще побоюється її потенційних наслідків. За його словами, його образ і голос були нещодавно відтворені за допомогою інструменту, який підтримували штучний інтелект, і вони були настільки переконливими, що могли обдурити його власну родину. Він додав, що шахрайство з використанням дипфейків, ймовірно, стане поширенішим. «Якби я був зацікавлений в інвестуванні в шахрайство, це була б зростаюча індустрія всіх часів», — сказав він присутнім. Berkshire вже використовує ШІ у своїй роботі, але Баффет поки що не може визначитися зі своїм ставленням до технології, вважаючи, що ШІ має величезний потенціал добра і зла, і чим це може закінчитися — невідомо.

А ще — пригощав усіх гостей батончиками See's Candies та Dairy Queen Dilly Bars, які належать Berkshire, брав участь у змаганнях із метання газет і особисто поспілкувався з багатьма гостями.

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Топцитати Баффета

Business Insider вибрав 15 найяскравіших його цитат, відредагувавши їх для зрозумілості.

  1. «Страхування завжди виглядає простішим, ніж воно є насправді, і це так весело, тому що спочатку ви отримуєте гроші, а потім з'ясовуєте, чи не зробили ви якусь дурницю пізніше».

  2. «Я гадки не маю, як працює iPhone, всередині може бути якась маленька людина або щось таке. Але я знаю, що це означає для людей, і я знаю, як вони ним користуються. І я достатньо знаю про поведінку споживачів, щоб зрозуміти, що це один із відмінних продуктів, можливо, найвидатніший продукт усіх часів. Цінність, яку вони пропонують, є неймовірною».

  3. «Я був на 100% відповідальний за рішення щодо Paramount. Ми продали все та втратили чимало грошей. Зараз я розумніший, ніж був декілька років тому. Але я також думаю, що я бідніший, тому що я здобув знання, оскільки я це зробив».

  4. «У моєму житті були часи, коли я мав так багато можливостей, що я міг би інвестувати всі кошти в один день. Але зараз не той час, коли телефон розжарений від нових пропозицій. Гідних пропозицій, які б могли бути досить перспективними, щоб суттєво вплинути на нашу ситуацію, ми поки що не бачимо».

  5. «Я не можу не думати про бюджетний дефіцит. Це те, на чому нам варто зосередитись. Пауелл — не лише видатна людина, він дуже, дуже мудра людина, але не контролює фінансову політику. А потім він надсилає своєрідне замасковане прохання: «Будь ласка, зверніть на це увагу, бо саме тут будуть проблеми, якщо вони у нас виникнуть».

  6. «Ми випустили джина з пляшки, коли розробили ядерну зброю. Сила цього джина лякає мене до чортиків. Я не знаю способу повернути джина назад у пляшку. І ШІ в чомусь на цього джина схожий».

  7. «Шахрайство буде зростаючою індустрією за всіх часів».

  8. «Якщо ви копіюєте потрібних людей, у вас буде чудовий старт. І я не маю на увазі чудовий старт у зароблянні грошей. Я маю на увазі чудовий старт у проживанні свого життя».

  9. «Якщо вам пощастить у житті, переконайтеся, що ще безлічі людей теж пощастить».

  10. «Набагато веселіше мати когось, як партнера, хто допомагає тобі вибиратися зі скрутної ситуації, ніж просто сидіти і спостерігати, як ідея, яку ти придумав 10 років тому, продовжує приносити все більше прибутків».

  11. «Чарлі Мангер завжди казав: „Просто скажи мені, де я помру, і ніколи туди не піду“. Що ж, правда в тому, що він був у багатьох місцях завдяки своєму світогляду. Його живий інтерес до світу в 99 років призвів до того, що світ активно цікавився ним».

  12. «Спитайте себе: з ким би ви хотіли провести останній день свого життя?» Після цього придумайте, як почати зустрічатися з ним сьогодні чи завтра, і зустрічайтеся з ним якнайчастіше — навіщо чекати до останнього дня і витрачати час на інших?

  13. Це місце (Berkshire), якщо зі мною щось трапиться, функціонуватиме дуже добре вже наступного дня. Мені не надходять телефонні дзвінки. Ми можемо налаштувати щось, щоб у нас був автовідповідач, щоб люди думали, що я все ще тут чи щось таке".

  14. «Будь-хто, хто захоче піти на пенсію у 65 років, буде дискваліфікований із посади СЕО Berkshire. З іншого боку, якщо він не виявиться відповідною людиною, вона може вийти на пенсію хоч наступного дня (після призначення)».

  15. «Велике, більше дякую вам, що прийшли. Я сподіваюся, що ви приїдете і наступного року, і сподіваюся, що і я приїду наступного року».

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