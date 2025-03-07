Амплітуда коливань ринку щодня — $500 мільярдів: як вижити простому інвестору

З моменту інаугурації Трампа S&P 500 втратив понад 4%, Nasdaq — 8%, Nvidia — 20%, а Tesla майже 40%. Чому це відбувається, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» обрав головне.

Отже, що маємо на сьогодні:

хаос з тарифами, які то вводяться, то затримуються, то скасовуються;

безлад у світовому політичному устрої, де вже незрозуміло хто з ким і за що бореться;

стагфляцію, яка ще не настала, але про яку вже починають згадувати, що саме по собі вже погано;

і ще мільйон ідей щодо нового світового порядку, які засіли в голові у самого розумного, досвідченого, професійного, харизматичного майстра укладати угоди, котрого, кажуть, навіть російський диктатор колись назвав генієм.

Все це, звісно, збуджує, ось тільки як в такому бентежному світі вижити простому інвестору, який останні тижні все ніяк не може вискочити з каретки, що несеться американською гіркою, набираючи все більшу швидкість.

Перші «трампотарифні» результати

З моменту інаугурації Трампа S&P 500 втратив понад 4%, Nasdaq — 8%, Nvidia — 20%, а Tesla майже 40%. Все вкупі складе декілька трильйонів доларів, які випарувалися на тлі безсистемних рішень хазяїна Білого дому щодо тарифної політики.

Як в казці Жака Превера про сніговика, який присів погрітися біля розпеченої груби і від якого «лишилася лише люлька, води калюжка» і яскрава кепочка з надписом «Make America Great Again».

Свою стратегію змін в системі міжнародної торгівлі Трамп виклав цього тижня в промові перед американськими законодавцями: «Якщо нас обкладають митом, то й ми підвищимо мито, якщо нас обкладають податками, то й ми підвищимо податки».

Ніякої пощади, жодних заложників — око за око, зуб за зуб!

Трамп обіцяє, що нові тарифи зроблять Америку багатою, але це може викликати певні тимчасові незручності. Звісно, хотілося б розбагатіти, але поки всі розбагатіють інвестори можуть чимало втратити.

Як тарифи вплинуть на економіку?

Tax Foundation, міжнародний дослідницький центр у Вашингтоні, який вивчає податкову політику США, вважає, що тарифи на імпорт з Мексики та Канади обійдуться американському ВВП у 0.2%.

Про вплив китайських тарифів, мабуть, скажуть трохи згодом, а якщо порахують ефект від «ударів у відповідь», які не забаряться ні з боку Китаю та Мексики, ні від колись дуже дружніх Канади та Європи, то негативний ефект може суттєво посилитися.

Як написав цього тижня головний економіст Moody’s: «Економіка, схоже, здригається від невизначеності, створеної безсистемною економічною політикою, що робиться в Окрузі Колумбія (Вашингтон)».

Що ще відбувається з економікою

Дані про стан ринку праці, оголошені цього тижня, свідчать про його поступове охолодження.

В середу ADP звітувала, що в лютому приватні бізнеси найняли 77K співробітників, суттєво менше ніж 186K в січні і зі значним відставанням від прогнозу в 140K.

Звіт про стан ринку праці, оприлюднений в п’ятницю, загальної картини сильно не змінив: кількість робочих місць, створених в лютому склала 151К, трохи менше очікуваних 160К. Рівень безробіття зріс з 4.0% до 4.1%, а оплата праці виросла на 4%.

В цілому ж, Wall Strееt вважає, що ймовірність економічного спаду зростає. Модель JPMorgan Chase & Co. оцінює ймовірність падіння ВВП в 31%, Goldman Sachs у 23%, відомий економіст Mohamed A. El-Erian в 30%. Ще місяць тому ці показники були на рівні, відповідно, 17%, 14% та 10%. Звісно, це ще не катастрофа, але, ви ж знаєте, Трампу все під силу.

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І крипторезерв поламався

Ну, і як не згадати про крипторезерв, створення якого так всі очікували, уявляючи, як Дядько Сем дістає з кишені трильйони справжніх доларів і починає купувати Bitcoin, Ether, XRP, Solana та Cardano, створюючи шалений додатковий попит і штовхаючи ціни до небес.

В реальності все вийшло трохи інакше: ніяких додаткових покупок не буде, просто наповнять резерв існуючим конфіскатом і все. Яке прикре розчарування! А так чекали!

Що в підсумку?

Атракціон американських гірок продовжується і повірте, коли протягом тижнів щоденна амплітуда коливань ринку, в середньому, становить $500 мільярдів, враження починають переповнювати настільки, що аж просяться назовні.

Хоча, нова адміністрація радить не хвилюватися — каже, що у всьому винуваті глобалісти і ставить в приклад Трампа, який взагалі не дивиться в бік фондового ринку.

Ще трохи і почуємо від президента США заяву, що «не варто бігти по гречку і сірники», і на День незалежності, 4 липня, все буде як завжди: «сонце, вихідні, BBQ».

Може так воно і буде, але спокуса все продати і пересидіти в облігаціях для багатьох інвесторів може виявитися сильнішою за віру в президентські обіцянки. Бо, як всім відомо — обіцянка-цяцянка, а дурневі радість!