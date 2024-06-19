Автоцивілка по-новому: подвійний цінник та великі компенсації

Поліси ОСЦПВ повинні бути у всіх автовласників. Тому нововведення торкнуться багатьох українців. Будуть зміни і для страхового ринку: законодавці мають намір кардинально змінити роботу Моторно-транспортного страхового бюро, який курує ОСЦПВ.

Голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики та один із ініціаторів законопроєкту Данило Гетманцев пояснив «Мінфіну», що така велика системна реформа є однією з вимог ЄС. Але для українських водіїв та пасажирів вона — «абсолютний позитив». Щоправда, при цьому суттєво зростуть ціни на поліси.

«Мінфін» розбирався, як зміняться умови страхування цивільної відповідальності та скільки доведеться платити за поліси.

П'ять революційних змін для учасників ДТП

Законопроєкт № 8300 було подано до Ради ще у грудні 2022 року. Через декілька місяців його прийняли за основу, після чого просування документа зупинилося. І лише наприкінці минулого місяця у депутатів дійшли до нього руки — закон ухвалили загалом та направили на підпис Президенту.

У пояснювальній записці до проєкту необхідність його прийняття аргументують застарілим профільним законодавством, яке вже не відповідає реаліям ринку.

Крім того, воно не відповідає директивам ЄС та європейській практиці автострахування. Зокрема, автори проєкту вказували на надто заплутану процедуру страхових виплат та відшкодування збитків потерпілим у ДТП, а також низькі розміри самих компенсацій. У пояснювальній записці йдеться також про необхідність змінити механізм ціноутворення на поліси та роботу МТСБУ, яку депутати визнали «неефективною».

Все це потребує комплексної реформи страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, — резюмували автори законопроєкту. У документі міститься декілька основних нововведень, що стосуються як автовласників, так і страховиків.

Для власників транспортних засобів та постраждалих у ДТП пасажирів новації такі:

По-перше, поступове підвищення розміру страхових сум до розмірів, що діють у ЄС.

Наразі ліміти, наприклад, зі шкоди життю та здоров'ю постраждалих у ДТП становлять 320 тисяч гривень на людину, а щодо майна — 160 тисяч гривень на потерпілого. При цьому максимальна сума виплат за одним страховим випадком не може перевищувати 800 тисяч гривень.

Протягом двох років після набрання чинності новим законом ліміти зі шкоди життю та здоров'ю збільшаться до мільйона гривень на постраждалого, і до 20 млн — на один страховий випадок (якщо постраждалих було багато). Ліміт щодо пошкодженого майна зросте до 2 млн гривень.

Надалі планку лімітів продовжать підвищувати. Так, протягом чотирьох років після вступу України до ЄС, виплати за шкоду життю та здоров'ю зростуть до 52 млн гривень на особу, а максимальна сума за одним страховим випадком — до 258 млн. За пошкоджене у ДТП майно також виплачуватимуть до 52 млн гривень.

Тобто йдеться про збільшення страхових виплат у рази — і для власників авто, і для пасажирів, які постраждали в ДТП.

По-друге, запустять оперативні гарантійні виплати потерпілим із фонду Моторно-транспортного страхового бюро, якщо, скажімо, страховик, який продав ОСЦПВ автовласнику, виявиться неплатоспроможним. Наразі постраждалі можуть розраховувати на компенсації лише після того, як неспроможний страховик пройде процедуру банкрутства, а на це може піти чимало часу.

По-третє, розширять оформлення ДТП за європротоколом (без виклику поліції). На сьогодні так можна фіксувати лише події, в яких авто завдано мінімальних ушкоджень. Найчастіше водії не можуть визначити «на око», чи шкода є дійсно невеликою, тому вважають за краще викликати поліцію, побоюючись, що страховики просто відмовлять у виплатах. Очікування патрульної служби та виконання всіх формальностей може тривати декілька годин. Тому послаблення за європротоколом щонайменше заощадять час учасникам ДТП.

По-четверте, при розрахунку страхових виплат на авто не враховуватимуть знос транспортного засобу. Наразі страховики часто занижують виплати, посилаючись, скажімо, на те, що пошкоджені деталі авто вже були у ремонті. При цьому суму можуть знижувати в декілька разів, і автовласнику, щоб відновити авто, доводиться доплачувати зі своєї кишені.

За новим законом сума компенсації має бути такою, щоб за неї можна було відновити машину до колишнього стану.

«Діюча методика розрахунку матеріальних збитків враховує знос авто, якщо воно старше 5−7 років. Тобто для машини, яка експлуатується довше, розмір збитків за запчастини оцінюється у меншу суму, ніж для аналогічної нової. Такий порядок не відповідає реаліям. Адже, якщо авто потрапило у ДТП і потребує заміни певних запчастин, то вони коштують однаково і для нової, і для старої машини. Відмова від „зносу“ — революційна зміна всієї концепції ОСЦПВ. Компенсації будуть такими, щоб повністю покрити витрати на ремонт», — каже голова Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський.

По-п'яте, дія поліса ОСАЦВ поширюватиметься не лише на ремонт авто потерпілої сторони, а й на відновлення транспортного засобу «винуватця» ДТП (зараз він оплачує ремонт самостійно). Загалом запроваджується пряме врегулювання — тобто, щоб отримати компенсацію, потерпілому автовласнику достатньо буде звернутися до своєї страхової компанії, а не оббивати пороги страховика винуватця ДТП.

Поліси можуть подорожчати вдвічі

Новий закон прописує кардинальні зміни і для самої системи страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Наприклад, зміниться механізм ціноутворення на поліси.

Планується запустити «вільне ціноутворення»: страховики самі визначатимуть тарифну політику та виставлятимуть «справедливі ціни», з огляду на персональну історію кожного клієнта. Скажімо, якщо раніше він їздив без аварій, цінник на ОСЦПВ буде нижчим, і навпаки. Тобто застосовуватимуть формули, які зараз використовують для формування ціни на інші поліси, зокрема, добровільного страхування (КАСКО).

Для водіїв такі нововведення означають лише одне — ціни на поліси ОСЦПВ змінюватимуться, і далеко не в бік зниження. За прогнозами страховиків, може йтися про подорожчання полісів удвічі. Той факт, що платити за поліси доведеться дорожче, Мінфіну підтвердив і Данило Гетманцев.

«Є питання збільшення вартості страхового поліса, але якщо зараз він коштує, залежно від авто, образно кажучи, бак бензину, то буде два баки. Але за ці два баки ти реально отримуєш набагато більше, адже покриття збільшиться у рази», — каже Гетманцев.

Тобто якщо зараз для столичних автовласників поліс коштує близько 1 700 — 2 000 гривень, то коштуватиме до 4 000 гривень на рік.

Але, за словами В'ячеслава Черняховського, більшість страхових компаній поки що точно не знають, наскільки суттєвим буде подорожчання: вони проводили лише приблизні розрахунки, тоді як зараз через інфляцію та дефіцит кадрів на СТО послуги на ремонт авто значно подорожчали.

«За моїми оцінками, вартість полісів збільшиться орієнтовно у 2−2,2 раза, і це досить суттєво в умовах війни та економічної кризи. Але постраждалі у ДТП відразу відчують позитивний ефект нових полісів, адже виплати різко зростуть», — каже Черняховський.

Також за новим законом заборонять встановлювати франшизи за полісами ОСЦПВ.

Ще одне нововведення — зменшать термін розгляду заявок на страхові виплати з 90 до 60 днів.

Саму систему страхування хочуть максимально цифровізувати, аж до того, що згодом взагалі відмовитися від договорів ОСЦПВ у паперовій формі.

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Страховики побачили потенційні проблеми

Великі зміни очікують на Моторно-транспортне страхове бюро. Його переведуть на дворівневу систему корпоративного управління, скоротять кількість органів управління, переглянуть розподіл повноважень. Окремі функції МТСБУ можуть передати навіть на аутсорсинг.

Моторно-транспортне страхове бюро має звітувати щодо використання коштів перед НБУ, щорічно проводити аудит тощо.

«Наразі є питання до того, як керують МТСБУ. Ця організація стала „річчю в собі“, працює більше для себе, ніж для ринку. Ми її демократизуємо, залучимо до керівництва дрібних страховиків і зробимо так, щоб вона працювала, згідно з вимогами Нацбанку, оскільки це відбувається в ЄС», — пояснив Гетьманцев.

Поки що незрозуміло, як новий закон працюватиме на практиці, але страховики вже побачили потенційні проблеми.

В'ячеслав Черняховський звертає увагу на нововведення щодо прямого врегулювання, коли постраждалому достатньо звернутися до своєї компанії, а не йти до страховика винуватця ДТП.

«Це зручна опція для постраждалих — йди за виплатою туди, де купував поліс, а страхові компанії потім проведуть самі розрахунки. По суті, така система вже працює в Україні, інша річ, що не всі страховики цивільно-правової відповідальності до неї приєдналися.

Але у новому законі не визначено механізму взаємних розрахунків між страховиками. Діюча система потребує доопрацювання. Якщо нова система буде такою, що «роздмухує збитки», то це лише призведе до подорожчання страхування", — каже Черняховський.

Також він звертає увагу на розширення оформлень ДТП за європротоколом.

«Це зручно для автовласників, знижує навантаження на поліцію та затори на дорогах. Але норма дуже ризикована, якщо її поширять на всі збитки, а не лише на невеликі та середні (до 80 тисяч гривень), як зараз. У новому законі зазначено, що максимальний розмір збитків, які можна оформлювати за європротоколом, пізніше встановить НБУ. Якщо цього не зробити, можуть стати масовими випадки шахрайств на ДТП, а страховики будуть змушені перекласти зростаючі витрати на виплати на кишені чесних автовласників», — пояснив Черняховський.

Страховики побоюються і наслідків реформи МТСБУ, зокрема, втручання у його роботу Нацбанку.

«Бюро є об'єднанням страхових компаній, фінансується за рахунок їх внесків. НБУ намагатиметься керувати політикою незалежного професійного об'єднання, хоча гроші у його гарантійних фондах — виключно від приватних страхових компаній. Надмірна зарегульованість ринку та зменшення кількості страхових компаній може призвести до зниження конкуренції та зростання вартості полісів», — підсумував Черняховський.