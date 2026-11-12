Валюта, гривневі депозити чи ОВДП: як зберегти свої гроші, коли зростають ціни та курс

Останні події у світі та Україні посилили девальваційні очікування та побоювання нового витка інфляції. На цьому тлі для українців ще актуальнішим стає питання: як захистити заощадження від знецінення та, за можливості, отримати додатковий дохід?

Причин для занепокоєння достатньо. Світові ціни на енергоносії залишаються високими: навіть після зниження із нещодавніх максимумів нафта Brent коштує близько $92 за барель, а середня ціна дизельного пального в Україні сягнула 104 грн за літр.

Ситуацію ускладнюють російські обстріли критичної та виробничої інфраструктури, зростання витрат на війну і значний дефіцит державного бюджету на 2026 рік — до 1,9 трлн грн, або близько 18,5% ВВП. Всі ці чинники посилюють тиск на гривню та створюють передумови для прискорення інфляції як до кінця 2026 року, так і у 2027-му.

Причому макроекономічні прогнози вже помітно погіршилися. Навіть Національний банк України, зазвичай оптимістичніший у своїх оцінках, переглянув очікування: прогноз інфляції на 2026 рік підвищений з 10% до 12,5%. Замість зростання реального ВВП на 1,8%, що очікувалося раніше, регулятор тепер прогнозує скорочення економіки на 0,4%.

У 2027 році НБУ очікує повернення економіки до зростання — але лише на 0,4%. Такий незначний приріст, який фактично можна порівняти з похибкою прогнозування, важко вважати ознакою стійкого відновлення. Тим паче, що навіть цей сценарій поки що не гарантований.

Додаткову невизначеність створює висока волатильність світових фінансових ринків, зокрема, коливання курсу євро щодо долара. Для України це особливо важливо, оскільки саме долар залишається валютним орієнтиром.

Чому долар та євро припинили гарантовано захищати заощадження

На тлі цих ризиків багато українців знову активніше купують іноземну валюту, розглядаючи долари та євро, як найзвичніший та найзрозуміліший спосіб захистити свої накопичення від девальвації та інфляції.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Ще відносно нещодавно така тактика справді працювала, і подорожчання валюти з лишком перекривало зростання цін, і приносило інвестиційний виграш, якщо людина встигала вдало купити валюту в непікові періоди зростання курсу, а потім продавала її в моменти значних стрибків котирувань обмінників.

Але пандемія COVID-19 та політика «кількісного пом'якшення» (читай — емісія нічим не забезпечених доларів та євро), зростання у 2026 році держборгу США до понад $40 трлн та держборгу ЄС до 15,7 трлн євро, остаточно зламали таку модель захисту та примноження заощаджень.

Варто зазначити, що останніми роками курс долара та євро в Україні періодично не лише зростав, але часто й просідав. І тоді люди могли навіть втратити, купивши долар за 42−43 грн «на ажіотажі», а потім при здачі в інший період отримати на руки лише 40−41 грн. Як приклад, ось пару графіків 2024 року:

Готівковий курс долара (грудень 2024 року)

Готівковий курс долара (вересень 2025 року)

Якщо людина купила долар у грудні 2024 року за 42,4862 грн і здала його у вересні 2025 року, «влітала» на кожному доларі приблизно на (42,4862 мінус 41,4659) 1,02 грн.

Подібні ситуативні просідання котирувань фіксувалися, наприклад, і в березні 2026 року, і в інші періоди. Тобто долар уже не є безумовною панацеєю для збереження заощаджень. Нині важливим тут є саме момент «входу» у цю валюту (курсу купівлі) і момент «виходу» (курсу обміну на гривню).

Подібна ситуація, та ще й посилена волатильністю пари євро/долар на міжнародних ринках, періодично відбувається і з євро. Наприклад:

Готівковий курс євро (серпень 2026 року)

Готівковий курс євро (початок жовтня 2026 року)

Українець, купивши євро в середині серпня 2026 року за 52,5061 грн, у разі потреби його здати на початку жовтня 2026 року, — втратив би на подібному вкладенні близько (52,5061 мінус 50,928) 1,58 грн на кожному євро.

Щоправда, у разі купівлі/продажу того ж долара та євро в інші періоди можна було б, навпаки, заробити 50−70 копійок на одиниці. Наприклад, купивши той же євро «на дні» на початку жовтня 2026 року в межах близько 51 грн і здавши його в листопаді за 51,50−51,70 гривень.

Девальвувати чи тримати курс: що робитиме НБУ

Останні стрибки курсу в Україні в жовтні на тлі значного зростання цін на енергоносії спровокували прискорення інфляційних процесів, а попереду ще листопад-грудень, які традиційно ще більше підвищують споживчі ціни. Тому сильно девальвувати гривню Нацбанк зараз не може, оскільки це лише прискорюватиме інфляцію, і регулятору, який відповідає за цінову стабільність, знову доведеться погіршувати свій макроекономічний прогноз.

За наявності на 1 листопада 2026 року $49,1 млрд золотовалютних резервів Нацбанк не готовий проводити значну девальвацію гривні, і вже до кінця року обмежиться на міжбанку, за моїм прогнозом, коридором у межах 45,2−46,50 грн. І, відповідно, на готівковому ринку «зелений» коштуватиме в межах 46−47 грн.

Ці параметри безготівкового долара у 45,2−46,5 грн кореспондують із середнім розрахунковим курсом, закладеним Мінфіном до бюджету 2026 року.

Масовані інтервенції НБУ жовтня-першої декади листопада вже досить сильно знизили потенціал подальшого зльоту котирувань на міжбанку і ринок за цей час стабілізувався у коридорі безготівкових котирувань 45−45,75 грн:

Міжбанк за доларом жовтень — листопад 2026 року

Ця тенденція збережеться, якщо міжнародна допомога надходитиме своєчасно. Нагадаю, НБУ прогнозує отримання у 2026 році близько $50 млрд прямої бюджетної підтримки, і понад $32 млрд — за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan.

У 2027 році очікується надходження ще близько $52 млрд і $37 млрд відповідно. Такі обсяги допомоги дозволять фінансувати значні бюджетні витрати та підтримувати ЗВР України на комфортному рівні: за розрахунками Нацбанку, вони будуть понад $62 млрд наприкінці 2026 та у 2027 році. Хоча я вважаю, що це все ж таки надто оптимістичний варіант, і резерви НБУ навряд чи виходитимуть за рівень у $57 млрд — 59,5 млрд навіть у найкращі місяці наступного року.

При цьому це не означає, що відмовлятися від валюти у своїх портфелях — поки що хороша ідея для українців, але й масово скуповувати її, роблячи ставку лише на її подальше зростання та значну девальвацію гривні — теж ненайкраща ідея.

У валюті 50% заощаджень: куди вкласти інше

В епоху підвищеної світової невизначеності, я б і зараз продовжив тактику диверсифікації своїх заощаджень і тримав у валюті не більше 50−60% своїх заощаджень, а ось 40−50% — зберігав у гривневих інструментах, і ось чому.

Основним ризиком для інвестора наразі при інвестиціях у гривневі інструменти є страх девальвації гривні та зростаючої інфляції. Оскільки найпростішими та найзрозумілішими для більшості українців є інструменти депозитів та ОВДП, то я наведу приклади та розрахунки, чому гривневі інструменти (банківські вклади та ОВДП) навіть у поточній непростій ситуації все ж таки перекривають інфляцію (якщо орієнтуватися на офіційну статистику), так і можливу девальвацію гривні.

Інфляція:

При розміщенні коштів на депозит у банку. Ставка за гривневими депозитами на 1 рік зараз у деяких банках сягає 17% чи навіть трохи вище. З огляду на оподаткування та військовий збір, це 13,09% річних «чистими».

НБУ у своєму інфляційному прогнозі каже: «У 2027 році прогнозується зниження інфляції до 7,3%, а у 2028 році — до 5%». Тобто, якщо говорити про офіційний прогноз, то ставка у 13,09% річних у гривні за депозитом перекриває рівень інфляції та дає інвестору премію за дохідністю в межах 13,09% — 7,3% = 5,79% річних.

Навіть за прогнозованого рівня інфляції в 12% за роком (прогноз багатьох аналітиків на 2027 рік, із яким я згоден) інвестор залишається «у плюсі» щонайменше на 1,09% річних.

При розміщенні коштів у ОВДП строком на 1 рік. Річні гривневі ОВДП зараз Мінфін розміщує під 14,94% річних.

На вторинному ринку періодично можна взяти папери зі строком погашення до 1 року під 15−15,5% річних. Але я взяв у свій розрахунок «мінфінівську» дохідність за такими ОВДП і навіть зняв близько 0,5% річних, які може втратити інвестор на комісіях брокера на вторинному ринку тощо.

У результаті інвестор отримує «чистими» близько 14,44% річних (доходи за ОВДП не оподатковуються), що вище за «чисту» дохідність за депозитами 13,09% річних. У цьому випадку, відповідно, виграш для інвестора у 2027 році: якщо говорити про офіційний прогноз НБУ, то ставка в 14,44% річних у гривні за ОВДП перекриває рівень інфляції і дає інвестору премію за дохідністю в межах 14,44% — 7,3% = 7,14% річних.

І навіть за прогнозного рівня інфляції в 12% за роком (прогноз багатьох аналітиків на 2027 рік) інвестор залишається «у плюсі» на близько щонайменше 2,44% річних.

Девальвація

При розміщенні коштів на депозит у банку. При ставці за гривневими депозитами на 1 рік на рівні 17% річних («чиста» — 13,09% річних) та середньому курсі продажу готівкового долара в деяких банках та обмінниках фінкомпаній у межах 46,30 грн (станом на момент написання статті), через рік це дає курс близько 52,36 грн, або на 6,06 грн вище за поточний рівень цінників обмінників.

Якщо курс продажу долара через рік в обмінниках буде нижчим за 52,36 грн, отримайте додатковий виграш, якщо він на рівні 52,36 грн — не виграли, але й не програли. І відсотки за депозитом просто компенсували вкладнику девальвацію гривні. Якщо ж курс продажу долара буде вищим за 52,36 грн, тільки тоді отримаємо, що втрати та відсотки за депозитом не компенсували девальвації гривні за цей період.

Хочу зауважити, що навіть до «жорсткого» варіанту проєкту бюджету на 2027 рік Кабмін заклав поки що середньорічний курс 47,1 грн/$ і курс на кінець 2027 року 48,3 грн/$. А бізнес, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), закладає до своїх планів на 2027 рік середній курс 49 грн/$.

У нашому розрахунку при депозиті під 17% річних ми отримуємо курс беззбитковості 52,36 грн, що на 4,06 грн вище за закладений до бюджету-2027 на кінець року та на 3,36 грн вище за закладений бізнесом. Тобто вкладник виходить на курс, який йому перекриває всі його офіційні ризики від девальвації гривні.

При розміщенні коштів в ОВДП строком на 1 рік. За ставкою дохідності (чистої) за гривневими ОВДП на 1 рік та всіх комісій брокерів (див. вище аналіз ОВДП та інфляції) на рівні щонайменше 14,44% річних та середньому курсі продажу готівкового долара в деяких банках та обмінниках фінкомпаній у межах 46,30 грн станом на момент написання статті — через рік це дає курс близько 52,99 грн, або на 6,69 грн вище за нинішній рівень цінників обмінників.

І за аналогією із розрахунками для депозитів: якщо курс продажу долара через рік в обмінниках буде нижчим за цей рівень у 52,99 грн — інвестор у виграші, якщо ж він на рівні 52,99 грн — не виграв і не програв, доходи за ОВДП просто компенсували девальвацію гривні. Якщо ж курс продажу долара буде вищим за 52,99 грн, то отримаємо лише те, що втрати та доходи за ОВДП не компенсували девальвації гривні за цей період.

Нагадаю, що навіть до «жорсткого» варіанту проєкту бюджету на 2027 рік Кабмін заклав середньорічний курс 47,1 грн/$ та курс на кінець 2027 року 48,3 грн/$, а бізнес закладає до своїх планів на 2027 рік середній курс 49 грн/$. І тоді за початкового курсу долара в 46,3 грн у нашому розрахунку з ОВДП на 1 рік під чисті 14,44% річних ми отримуємо курс беззбитковості 52,99 грн.

Це на 4,69 грн вище за той, який заклали чиновники (52,99 — 48,3), і вище навіть на 3,99 грн від того курсу, який заклав бізнес. Тобто вкладення в ОВДП на 1 рік перекривають ці прогнозні варіанти. І інвестор виходить на курс, який перекриває йому всі його офіційні та бізнесові ризики від девальвації гривні.

Висновки (за обов'язкової умови продовження отримання Україною міжнародної допомоги у листопаді-грудні 2026 року та у 2027 році у повному обсязі та за погодженим графіком):

Валюта останніми роками вже не є універсальною панацеєю для заощаджень та страховкою від інфляції. Євро, з огляду на те, що НБУ продовжує прив'язувати гривню до долара США, не завжди може приносити лише «плюс», але є необхідним інструментом для диверсифікації портфеля заощаджень.

Крім того, у пікові моменти, коли накладається зростання курсу євро на міжнародному ринку в парі євро/долар на зростання курсу долара в Україні, євровалюта здатна давати інвестору значно більшу прибутковість, ніж вкладення в долар. Але й за зворотної ситуації — євро ситуативно просідає більше і в цей момент саме євровалюту варто докуповувати «на дні» собі у валютний портфель. Тому час і курс «входу» як у долар, так і в євро, та час і курс «виходу» із цих валютних активів стають найголовнішим питанням для професійного інвестора та пересічних українців.

Потенційні ризики девальвації гривні в поточній ситуації закриваються як гривневими депозитами, так і гривневими ОВДП, а ось курс беззбитковості потрібно розраховувати щоразу, коли вирішуєте купувати валюту, яку з валют, або вкласти кошти в ОВДП, або в депозит.

Інвестор отримує премію, що перевищує навіть найгірші з розглянутих тут вище сценаріїв щодо інфляції.

З огляду на динаміку валютного міжбанку останніх днів та активну роботу Нацбанку щодо проведення інтервенцій, негайно закуповуватися «дорогим» доларом особливо не варто. Потрібно уважно поспостерігати за динамікою найближчих днів і тільки тоді приймати остаточне рішення щодо часу та курсу купівлі валюти, якщо Ви все ж таки вже вирішили здійснювати цю операцію для диверсифікації своїх заощаджень.