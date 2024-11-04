Прогноз курсу долара та євро на 4-8 листопада: чому нам забезпечені валютні ралі

За кількістю чинників, які здатні підірвати геополітичну ситуацію у світі, а також міжнародний та український валютний ринок, цей тиждень буде, мабуть, рекордсменом року.

Україна не може вплинути на міжнародні чинники, що робить її повністю заручницею ситуації. У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори, але за день до голосування очевидного лідера немає. Непередбачуваність результатів волевиявлення американців робить так само непередбачуваними як подальші перспективи долара, так і загальний геополітичний розклад у всьому світі.

України це стосується безпосередньо не лише за курсом долара щодо гривні, а й за всім економічним блоком — від розмірів фінансової допомоги та ЗВР до динаміки ВВП. Не говорячи вже про воєнну підтримку, що критично важливо на піку війни з рф.

Безпосереднє голосування, 5 листопада, дані екзитполів, перші результати за ключовими штатами та заяви обох кандидатів негайно позначатимуться на поведінці всіх світових ринків, у тому числі і на парі євро/долар, що автоматично впливатиме і на курс євро в Україні.

До світового політичного струсу додасться й економічний: вже 7 листопада Федрезерв оголосить своє рішення щодо відсоткової ставки. Рівень інфляції США дозволяє ФРС продовжити пом'якшення грошово-кредитної політики, що просто необхідно американській економіці.

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Наскільки радикально наважиться Федрезерв знизити свої ставки — головна інтрига. Більшість аналітиків очікує на зниження на 0,25% річних, що й закладає ринок поки що до своїх розрахунків. Але економіка дозволяє зробити і сміливіший крок — знизити ставку відразу на 0,5% річних. ФРС вже зробив такий крок у вересні, опустивши ставки відразу до рівня 4,75−5,25% річних.

Якщо Федрезерв не виправдає очікувань інвесторів, на світ чекають потрясіння на всіх ринках — від фондового до дорогоцінних металів. Аналогічне цунамі може спровокувати на ринках і перебіг американських виборів. А це означає й ралі за парою євро/долар у межах щонайменше 1−1,5 американських центів на євро.

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Для України це означає коливання євровалюти щодо гривні в межах від 41,5 до 62,25 копійок на євро, що є дуже суттєвим. Щоб уникнути такого рівня потрясінь на нашому міжбанку, Нацбанку доведеться з 4 до 8 листопада оперативно реагувати на будь-які суттєві коливання курсу долара (і, опосередковано, євро) на нашому ринку.

Від професіоналізму чиновників НБУ, які відповідають за валютний ринок, їх оперативних виходів із інтервенціями з продажу долара і, головне, від цінників цих інтервенцій і залежатиме ступінь волатильності котирувань цього тижня на міжбанку.

Щодо готівкового ринку, то тут від власників обмінників варто очікувати на розширення спреду між купівлею та продажем євро в межах від 20 до 40 копійок на євро, і навіть до 50 копійок. Особливо 5 листопада та 7 листопада, у моменти пікової напруги фінансових та політичних пристрастей у США. Євро залишиться головним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку.

Щодо цінників та спредів за готівковим доларом в обмінниках і касах банків, то тут усе залежатиме від поведінки американської валюти на міжбанку. Якщо Нацбанк за допомогою своїх інтервенцій та їх цінників жорстко триматиме коридор покупок і продажів долара у звичних межах щоденних коливань у 10−15 копійок, то й обмінники триматимуть спред у межах 20−25 копійок на доларі.

Але якщо коливання міжбанку за доларом перевищать поріг у 15 копійок і вийдуть на психологічно небезпечний щоденний рівень у 20−25 копійок і вище, власники обмінників не ризикуватимуть і розширять свої спреди за доларом так само, як і за євро, — до рівнів від 20 до 40 копійок та вище. Тобто всі курсові ризики фінансисти перекладуть на громадян — покупців і продавців валюти.

Серед внутрішніх чинників, які впливатимуть на курс гривні, також варто відзначити підключення комерційних та житлових об'єктів до опалення, що збільшує потребу у валюті в імпортерів енергоносіїв. Зростання попиту на валюту з боку цієї групи клієнтів банків чинитиме додатковий тиск на курс гривні на міжбанку.

Раніше, у вересні-жовтні, частина такого зростаючого попиту покривалася не лише інтервенціями Нацбанку, а й експортерами-аграріями. Але зараз, до нового періоду сплати податків, багато сільгоспвиробників закриватимуть свої потреби у гривні невеликими продажами валюти. Це знизить загальні обсяги валютного виторгу, що продається ними на торгах, додаючи роботи Нацбанку.

З огляду на всю сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, на нашому міжбанку у першій декаді листопада збільшуватиметься дефіцит валютної пропозиції. Всю різницю доведеться закривати Нацбанку за рахунок інтервенцій. У результаті курс долара (як офіційний, так і міжбанківський) ще більше залежатиме саме від цінників інтервенцій регулятора.

За моїм прогнозом, Нацбанку для утримання ситуації на міжбанку під повним контролем цього тижня доведеться витратити до $650−920 млн із резервів.

Ці ресурси регулятор наразі має, що підтвердили й чиновники НБУ 31 жовтня під час пресконференції за результатами засідання регулятора щодо облікової ставки. А названа цифра очікуваної міжнародної фінансової допомоги $16 млрд до кінця 2024 року вселяє певний оптимізм щодо перспектив збереження відносної стабільності нацвалюти найближчим часом.

У цій ситуації головною проблемою та викликом для Нацбанку на найближчий місяць-два стане не стільки курс гривні щодо долара та євро, скільки стрімко зростаючі ціни, які підривають довіру до гривні, як інструменту накопичення. У подібних умовах суттєва девальвація гривні лише додасть «палива» для подальшого зростання цін у країні. Для НБУ такий сценарій є неприйнятним (хоча, частково, він би влаштував Мінфін).

Традиційно, до чинників, які впливають на настрої валютного ринку, варто віднести обстановку на фронтах та новини від наших міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги, її графіків та обсягів.

Якщо на фронтах напруженість лише посилюється, то щодо міжнародної фінансової підтримки ситуація є позитивнішою. Чиновники Нацбанку говорять про отримання до кінця року фінансової допомоги у розмірі до $16 млрд, що підстрахує бюджет України, курс гривні на ринку та збільшить обсяг ЗВР, навіть з огляду на витрати Нацбанку на підтримку курсу нацвалюти та негативне сальдо торгівлі.

Прогноз курсу долара та євро на 4−8 листопада

Міжбанк

НБУ продовжить активно «заливати» міжбанк доларом, закриваючи щодня від 40% до 70% від загального обсягу торгів. Із огляду на підвищену міжнародну турбулентність та додаткові виклики цього тижня, йому доведеться ще активніше виходити на торги з інтервенціями.

Особливо небезпечними за коливаннями курсу долара та євро будуть 4, 5 та 7 листопада. На період із 4 до 8 листопада я прогнозую дуже серйозні ралі за парою євро/долар у межах широкого коридору від 1,068 до 1,095 долара за євро.

Причому практично всі дні цього тижня чинники геополітики (з його більшою, порівнюючи з економікою, непередбачуваністю) буде основним драйвером як для інвесторів, так і для спекулянтів на всіх світових майданчиках. І це суттєво битиме по курсу євро в Україні.

Котирування долара на нашому міжбанку цього тижня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,10 до 41,60 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах перебуватиме в межах коридору від 43,89 до 45,55 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня, залежно від того, що відбувається на міжнародних ринках та на українському міжбанку.

У разі загострення ситуації власники обмінників часто розширюватимуть спреди між купівлею та продажем долара, і особливо за євро у зазначених мною раніше межах. Також спостерігатиметься дуже широкий розкид цінників купівлі та продажу євровалюти в різних мережах обмінників та в банках, що дозволить спекулянтам непогано на цьому заробляти.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,70 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах дуже широкого коридору купівлі та продажу від 43,80 до 45,70 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде традиційно трохи вужчим — у межах від 44,10 до 45,65 грн.