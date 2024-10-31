Нацбанк поліпшив прогноз зовнішньої фінансової допомоги на 2024-2026 роки

Міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою. Ураховуючи очікувані надходження, Національний банк України поліпшив припущення щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024−2026 роки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне $41,5 млрд, а наступного — $38,4 млрд.

«Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування», — зазначив Пишний.

Зі свого боку НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку. Їхні прогнозні обсяги були переглянуті в бік підвищення порівняно з липневими оцінками — до $43,6 млрд та $41 млрд за підсумками 2024 та 2025 років відповідно.

Фінансова допомога

У жовтні МВФ виділив Україні черговий транш у розмірі $1,1 млрд за результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Близько $300 млн пільгового фінансування надійшло від Канади.

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До кінця року очікується надходження понад $15 млрд, з яких $4,8 млрд — за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США. Крім того, досягнуто значного прогресу в підтвердженні майбутніх обсягів допомоги.

Голова НБУ також зазначив, що міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до $50 млрд у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.