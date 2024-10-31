Використовуючи режим керованої гнучкості курсу, НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти у приватному секторі та згладжуватиме надмірні курсові коливання. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
31 жовтня 2024, 14:13
НБУ обіцяє компенсувати структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання
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Прогноз щодо курсу
«Курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов, що і надалі посилюватиме адаптивність валютного ринку та економіки. Динаміка курсу узгоджуватиметься із завданнями НБУ зі збереження під контролем інфляційних очікувань, сповільнення інфляції наступного року та її повернення до цілі 5% на горизонті політики», — зазначив Пишний.
Джерело: Мінфін
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