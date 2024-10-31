НБУ обіцяє компенсувати структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання

Використовуючи режим керованої гнучкості курсу, НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти у приватному секторі та згладжуватиме надмірні курсові коливання. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз щодо курсу

«Курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов, що і надалі посилюватиме адаптивність валютного ринку та економіки. Динаміка курсу узгоджуватиметься із завданнями НБУ зі збереження під контролем інфляційних очікувань, сповільнення інфляції наступного року та її повернення до цілі 5% на горизонті політики», — зазначив Пишний.