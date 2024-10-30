Ціна на золото вже вища за $2800, попит зростає: чому їм затарюються західні багатії

Всесвітня рада із золота (WGC) відзначає зростання попиту на золото: вона вже перевищила $100 млрд, обсяги збільшилися до 1313 тонн. Примітно, що якщо раніше основними двигунами попиту були азіатські інвестори, то тепер ними стали інвестори західні, включно із багатьма HNWI, пише Bloomberg.

Золото значно подорожчало цього року, підскочивши більш ніж на третину та встановивши нові рекорди. Стрибок був зумовлений активними покупками центральних банків та збільшенням попиту з боку заможних інвесторів, чому сприяв перехід Федеральної резервної системи до зниження процентних ставок. За словами Джона Ріда, головного стратега WGC, покупки на непрозорому позабіржовому ринку стають дедалі важливішим фактором для формування цін. При цьому інтерес зміщується на західний ринок.

«Протягом цього року попит заможних приватних осіб змістився з переважно позабіржових покупок на ринках, що розвиваються, до набагато активніших покупок на західному позабіржовому ринку», — зазначив Рід. Позабіржові трансакції здійснюються через дилерів чи безпосередньо між покупцями та продавцями, без участі біржі.

Золото, яке встановило рекорд близько $2790 за унцію в середу, демонструвало приріст щомісяця цього року, за винятком невеликого спаду в січні та червні, коли ціни залишалися на колишньому рівні. «Той факт, що коригування були дуже незначними та короткочасними, є чітким показником FOMO-покупок», — заявив Рід в інтерв'ю, посилаючись на так званий страх інвесторів втратити можливості (FOMO).

З початком циклу зниження ставок WGC очікує збільшення вкладень у зливки, при цьому невизначеність на геополітичному рівні — особливо через майбутні вибори президента США — додає причин для інвесторів вкладатися в цей актив-прихисток.

Інвестиційні потоки стали ключем до зростання вартості металу на 13% у третьому кварталі, причому загальний попит на ETF, зливки та монети досяг найвищих рівнів з моменту вторгнення рф в Україну у 2022 році. Закупівлі металу з боку центральних банків продовжилися — серед найбільших покупців були Польща, Угорщина та Індія — навіть попри уповільнення темпів офіційної активності. Попит на ювелірні вироби впав, оскільки рекордні ціни завдали удару по споживанню.

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Майбутнім драйвером зростання цін, на думку Ріда, можуть стати й фіскальні очікування, особливо пов'язані зі зростанням рівня державного боргу в США.

Крім того, до цього можуть додатись і такі фактори, як думка МВФ, який вважає, що «дефіцит занадто великий, і його потрібно скоротити». За словами Ріда, це основна причина через яку позабіржові інвестори хочуть збільшити свої золоті запаси.