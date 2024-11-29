Народний рейтинг банків жовтня: банківський фінмон взявся за ФОПів

У жовтні читачі «Мінфіну» залишили 519 відгуків на роботу банків, із яких 263 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків .

Що змінилося за місяць

Найбільше зарахованих відгуків припало на А-Банк (58), Приватбанк (53), monobank (52), ПУМБ (22) та Райффайзен Банк (11). Проблемних відгуків минулого місяця читачі «Мінфіну» залишили менше, ніж у вересні (128 проти 139), а банки залагодили більше скарг, ніж місяцем раніше: 110 проти 96. Серед цих п’яти банків найбільша частка проблемних відгуків у ПУМБ (77,27%), 63,64% — у Райффайзен Банка, 62,07% — у А-Банка, 60,38 — у Приватбанка, 40,38% — у monobank.

У жовтні знову відбулися зміни у першій десятці лідерів. izibank потіснив банк Альянс: він піднявся на 6 сходинку, а Альянс Банк перемістився на 7. Зміни відбувалися й у другий десятці. Відразу на 2 місця вгору стрибнув Універсал Банк та закріпився на 11 сходинці. ПУМБ піднявся з 14 на 13 місце, а банк Південний — з 16 на 15. Натомість Укргазбанк із 11 місця у вересні опустився на 14 у жовтні, а Таскомбанк — із 15 на 16.

До лідерів, за середніми оцінками у жовтні, увійшли Прокредитбанк (3,61), Альянс Банк (3,33), А-Банк (3,08), monobank (2,84) та Юнекс Банк (2,69). Показники Альянса та mono за місяць не змінилися, А-Банк зріс на 0,02 п., Прокредит та Юнекс втратили 0,01 та 0,05 п. відповідно. Серед інших банків на 0,02 п. зріс також і Універсал Банк, а 5 фінустанов втрачали бали.

Приблизно так само виглядає п'ятірка лідерів за рейтинговими балами, за виключенням Альянс Банку — замість нього тут Банк Глобус. А-Банк на першому місці з 23,2 балами, 16,8 — у monobank, Прокредит отримав 13,5, із різницею у 0,1 п. п'ятірку замикають банки Юнекс та Глобус (12,8 та 12,7 балів відповідно). А-Банк став тут єдиним, хто покращив свої позиції (на 0,01 п.), показники інших банків знизились. Найменше — 0,1 п. — втратив monobank, найбільше — 0,3 в.п. — Глобус.

Як Приватбанк «позбавив» клієнта резидентства

Читач «Мінфіну» Igor Kardava, який є громадянином іншої держави, але постійно проживає в Україні (має відповідну посвідку та ІНН), отримав блокування від Приватбанку на цій підставі. Питань до його статусу не було, коли він відкривав рахунки. Але вже за тиждень банк заблокував рахунки з формулюванням, що він не є резидентом України. Все це трапилось наприкінці серпня, і станом на 18 листопада ситуація не була вирішена.

«Ставлю запитання, а чи знають що таке резидент і що таке громадянин, на що чую у відповідь резидент це та особа, яка має паспорт України. Кажу: ви не зовсім праві, вони просто кидають слухавку і блокують додзвон до оператора», — скаржиться читач.

Приватбанк у свої відповіді пояснив, що зміна резидентності відбулася на підставі документів, які клієнт надав під час останньої актуалізації даних. А отже, старі рахунки буде закрито, а клієнт має відкрити вже нові, у статусі нерезидента. Клієнт не погоджується з таким рішенням банку та у коментарях пише, що звернувся із заявою на такі дії банку до поліції, а «далі напише заяву щодо захисту прав споживачів».

«Поліція не має прямого впливу на вирішення питань резидентності або блокування рахунків. Тому звернення до поліції у цьому випадку навряд чи допоможе клієнту захистити його права. Доцільніше звертатися за роз’ясненнями до податкової служби і зі скаргами до НБУ», — пояснює юрист ЮK «Арес» Ігор Терещенко.

Він нагадує, що, відповідно до пп 14.1.213 п. 14.1. статті 14 Податкового кодексу України, фізичною особою-резидентом України є особа, яка:

має місце проживання в Україні;

проживає й в іноземній державі, але в Україні вона має постійне місце проживання;

має постійні місця проживання й в Україні, й в іноземній державі, але має тут тісніші особисті чи економічні зв'язки, тобто центр життєвих інтересів;

якщо ж визначити цей центр життєвих інтересів неможливо, або якщо людина не має постійного місця проживання в жодній із держав, то вона вважатиметься резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом податкового року.

З початку війни законодавство щодо податкового резидентства не змінювалось. Єдиний виняток — строки посвідок на постійне проживання.

«З початку дії воєнного стану держава пішла назустріч іноземцям, які мають право на тимчасове або постійне проживання на території України, встановивши, що посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам російської федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну, відповідно до законодавства, після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в'їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів із дня його припинення чи скасування», — пояснює Ігор Терещенко.

Дописувач, ймовірно, є резидентом України, припускає він, та уточнює, що водночас, без аналізу документів достеменно це встановити неможливо. «Однак, можливо, що у закордонному паспорті, який він надав до банку, не було відомостей про перебування його на території України не менше 183 днів, а тому працівники банку могли дійти до висновку, що центр його життєвих інтересів знаходиться в іншій державі, і, відповідно, він не є резидентом України», — каже правник.

Інша причина, через яку банк міг «позбавити» клієнта резидентського статусу, — CRS, або автоматичний обмін даними.

«З 30 вересня 2024 року стартував автоматичний обмін фінансовою інформацією про банківські рахунки між Україною та державами, що приєдналися до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін даними. Перший обмін даних між податківцями України та інших країн стався того ж дня та стосувався періоду з 1 липня до 31 грудня 2023 року. Таким чином, якщо до банку надійшла інформація про те, що клієнт має статус резидента в іншій державі, він міг змінити його статус резидентства», — пояснює Ігор Терещенко.

Щоб уникнути подібних проблем, він радить іноземцям, які відкривають, або планують відкривати рахунки в українських банках, як резиденти, приділити увагу документам, що будуть прийняті банком. А саме, актуалізувати їх, переконатися в правильності зазначеної інформації. Також обов'язково зберігати копії цих документів. І основне — повідомляти банк про зміни, що пов’язані з місцем проживання чи податковим статусом.

Чи дійсно банк може заблокувати рахунок за переказ 3 гривень

Фінмоніторинг залишається однією із головних тем на нашому форумі. Деякі відгуки на «Мінфіні» вже нагадують крики відчаю. «Судячи з відгуків, відділ фінмоніторингу захопив правління банком», — пише наш читач AV3010, який не може отримати чітких термінів повернення власних грошей від Райффайзен Банку і планує звернутись до НБУ, а згодом і до суду.

Довгі терміни банківських «розборів» притаманні не тільки українським фінустановам, у європейських банках терміни фінансового моніторингу значно триваліші, каже адвокат практики податкового права ЮК «Приходько і партнери» Юлія Панасюк.

«Перевірки можуть тривати декілька місяців, особливо якщо йдеться про міжнародні транзакції або підозри щодо відповідності вимогам AML (запобігання відмиванню грошей). Такий підхід спрямований на ретельний аналіз і зменшення ризиків, проте він часто викликає незручності для клієнтів», — деталізує юристка.

Однак за часом проведення перевірок в українських банках ми майже вже зрівнялися з перевірками у європейських банках. Основних причин чотири:

Банки, які до цього не приділяли таким питанням особливої уваги, стикнулись із загрозою великих штрафів із боку регулятора. А отже, «закривати» ці проблеми їм довелось відразу, і банкам просто не вистачало (і не вистачає) рук. Кадровий дефіцит вже не тільки на лінійних працівників, а й фінмонівців, також зіграв проти. В деяких банках не налагоджені належним чином процедурні питання. Не у всіх банків відпрацьовані «на висоті» процедури KYC, сюди потрапляють всі ідентифікаційні та верифікаційні процедури, алгоритми тощо.

Звідси виникають ситуації, коли клієнти отримують різні відповіді у різних відділеннях та спеціалістів одного банку, і час від часу трапляються незрозумілі та навіть дивні ситуації.

Наприклад, наш читач Stanislav2024 дистанційно відкрив рахунок у Кредобанку, також відкрив дві картки, переказав собі 3 гривні та наступного дня отримав блокування. Того ж дня банк розірвав стосунки з клієнтом за статтею 15 — фінансування тероризму та відмивання грошей. В банку йому не тільки не назвали строків повернення грошей, а й повідомили, що не знають, в чому причина блокування.

Чи дійсно міг банк заблокувати користувача через переказ 3 гривень? Юристи мають сумніви щодо цього.

«Дистанційне відкриття рахунку саме собою не є підставою для блокування чи розірвання ділових відносин із клієнтом. Також переказ 3 гривень не міг стати причиною таких дій банку.

Ймовірно, блокування рахунку було викликано сумнівними або нетиповими операціями, здійсненими раніше. Проведення перевірки могло збігтися у часі з операцією на 3 гривні, але реальна причина блокування лежить у попередній фінансовій активності, яка викликала підозри у банку щодо відповідності вимогам фінансового моніторингу", — припускає Юлія Панасюк із ЮК «Приходько і партнери».

«Описана ситуація стосується припинення ділових відносин із клієнтом на виконання законодавства з питань протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банк не коментує публічно причини прийняття такого рішення, оскільки ця інформація є таємницею фінансового моніторингу та охороняється Законом.

При отриманні такого рішення клієнт може безперешкодно переказати власні кошти на свій банківський рахунок, відкритий в іншому банку", — повідомили нас у департаменті комунікацій Кредобанку.

Фінмон «береться» за ФОПів

З минулого місяця на «Мінфіні» почастішали скарги ФОПів на проблеми з фінустановами. Причина, вочевидь, у рекомендаціях, що їх надав регулятор банкам. «Фінансові установи мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків», — кажуть у НБУ.

Наша читачка Галина Бобилєва повідомила, що відкрила у monobank ФОП-рахунок 1 жовтня, і на нього почали надходити гроші. Але вже за тиждень рахунок було заблоковано. «Зателефонувала по відео-дзвінку, поспілкувалася через відео, операторові щось не сподобалося та у розблокуванні відмовили. Також підтвердила через Дію все. Тобто, у мене все офіційно, а один оператор ось так просто вирішує розблокувати чи ні», — пише вона.

Зазвичай, у фізосіб банки питають, які обсяги грошей вони отримуватимуть на місяць, але у випадку з ФОП такий підхід може не спрацювати, адже він може бути новоствореним, і спрогнозувати свої доходи не зможе. Чому ж тоді банк міг заблокувати рахунок майже відразу після початку діяльності? Юристка Юлія Панасюк наводить декілька можливих причин.

По-перше, сам факт того, що це новий рахунок і перші операції. ФОП-рахунок, на який відразу починають надходити кошти, може бути підданий перевірці через стандартні процедури фінансового моніторингу.

По-друге, це відсутність прогнозованого характеру операцій. Банки часто проводять моніторинг фінансових потоків на рахунках ФОП для перевірки їх відповідності заявленій діяльності. Незвичні або несподівані суми можуть викликати підозри.

Наостанок, це автоматичний моніторинг. «Блокування часто ініціюється системою автоматично, а подальше рішення приймає співробітник банку після перевірки документів. У цьому випадку важливо надати підтвердження законності надходжень (договори, рахунки, виписки) для швидкого зняття блокування. Для ФОП такі перевірки, хоча й неприємні, але є поширеною практикою», — пояснює юрист.

Отже, наша читачка могла потрапити під всі три причини. Варто зауважити, що банк оперативно зняв обмеження наступного дня після розміщення скарги на «Мінфіні».

Як надовго блокують рахунки ФОПам

Неприємна ситуація трапилась також із Alena87B в Украгзбанку. Вона отримала від банку блокування картки фізособи та ФОП-рахунку, причому вона стверджує, що лімітів не перевищувала, а обіг за ФОП-рахунком взагалі складає невелику суму 30 тис грн/міс. Користувалась вона рахунком пів року, і тепер не може домогтися від банку відповіді щодо строків вирішення питання.

«Поки заблокований рахунок. Не хочуть повертати кошти і не розблоковують, і не дають ніякої відповіді. Я не розумію, навіщо відкривати ФОП сплачувати такі великі податки, коли банк може в будь-який момент заблокувати ФОП-рахунок, утримувати особисто мої кошти такий тривалий час і не давати змогу нормально працювати», — скаржиться вона.

«Банком було проведено комунікацію з клієнтом. Детальнішу інформацію надати не можемо, оскільки вона становить банківську таємницю. Також зазначаємо, що у своїй діяльності банк дотримується вимог чинного законодавства України», — повідомила у відповідь на наш запит пресслужба Укргазбанку.

ФОП може довго чекати на розблокування рахунків, каже адвокат податкової практики Юлія Панасюк. Вона пояснює, що строки розблокування рахунків фізичних осіб і ФОП зазвичай не відрізняються, оскільки процедура фінансового моніторингу є однаковою. І фізособа, і ФОП повинні підтвердити законність походження коштів шляхом надання документів (договорів, рахунків, виписок тощо).

«Різниця може полягати лише в обсязі документів: для ФОП необхідно додатково надати документи, пов’язані з господарською діяльністю. Однак загальна логіка перевірки та строки реагування банку є ідентичними для обох категорій клієнтів», — додає вона.

Кошти цієї читачки були заблоковані на момент написання відгуку вже 20 днів, а ось інший читач — Knyaz2005 — скаржиться на те, що його «підприємницькі» гроші заморожені вже 7 місяців.

КВЕДи, еквайринг та 30% комісії

«Люди оплачували послуги відповідно до мого КВЕДу, але А-Банк у чомусь угледів шахрайство в моїх діях, заморозив платежі на загальну суму 150 тисяч грн, не даючи жодної конкретики. Сказали чекати 180 днів, за підсумком пройшов весь термін очікування, жодних претензій з боку клієнтів до мене не було, але А-банк продовжує утримувати платежі попри те, що термін більше 180 днів уже минув», — пише Knyaz2005.

У читача VOVA0990 теж виникла проблема в А-Банку. «Заблокували кошти за відшкодування по еквайрінгу, по сплину терміну 180 днів відмовляються повертати, при цьому заблокували рахунок ФОП без пояснення», — пише він.

«Проблеми з еквайрингом часто виникають через підозри банку щодо фіктивності операцій, невідповідність господарської діяльності заявленим КВЕД або порушення умов договору. Такі ситуації можна уникнути, якщо вести прозору діяльність і мати належним чином оформлені первинні документи», — каже юристка Юлія Панасюк.

За її словами, варто ретельно обирати банк і під час відкриття рахунку уважно ознайомлюватися з умовами обслуговування, особливо щодо еквайрингу та можливих комісій у разі розірвання ділових відносин. Важливо також оперативно реагувати на запити банку та надавати всі необхідні документи, що підтверджують легальність операцій і відповідність заявленому КВЕД.

Вона радить наступне:

1. Слідкувати за відповідністю КВЕДам. Усі фінансові операції мають відповідати видам діяльності, зазначеним під час реєстрації ФОП. Якщо планується розширення діяльності, варто додати відповідні КВЕД до реєстраційних документів.

2. Регулярно оновлювати інформацію щодо своєї діяльності у разі змін. Надання банку повної інформації про господарські операції допоможе уникнути блокувань у майбутньому.

3. Бути готовим до спілкування з банком. У разі блокування рахунку, необхідно оперативно надати банку:

договори із замовниками послуг;

акти виконаних робіт чи видаткові накладні;

банківські виписки, що підтверджують законність надходжень;

підтвердження надання послуг за заявленими КВЕД.

VOVA0990 також пише, що не може забрати свої кошти з банку. «Щоб відшкодувати кошти шантажують комісією в 30%», — скаржиться він.

«Щодо дій банку — стягнення комісії у розмірі 30% за повернення заблокованих коштів може бути неправомірним, якщо це не передбачено договором. У таких випадках варто подати скаргу до банку, а за потреби звернутися до НБУ чи суду для захисту своїх прав», — радить юрист.

Чому банк може заблокувати платежі колишнім клієнтам

Користувач StopPrivat стикнувся з блокуванням у Приватбанку, він перевів ФОП-рахунки в інший банк, але тут на нього чекав «сюрприз».

«… Тепер клієнтам Привату неможливо заплатити на пряму за реквізитами на мій рахунок — Приват блокує платежі на мій ФОП. Отож питання — згідно з якою нормою законодавства ви забороняєте людям користуватися своїми коштами? Чому люди не можуть витрачати свої гроші на свій розсуд і оплачувати те, що їм потрібно?», — пише клієнт.

Подібні випадки блокування оплат на ФОП-рахунки клієнтів, що розірвали стосунки з Приватбанком, були й раніше. Зокрема, про це у коментарях до відгуку пише ROS1978.

«У мене та ж проблема, вже багато років не є клієнтом Привату, відкрила ФОП рахунок в іншому банку, але клієнти Привату не можуть переказувати туди гроші, теж блокують без жодного пояснення», — повідомила читачка.

На жаль, відповіді від банку ми не отримали, але роз'яснення нам надав юрист.

«Банк не має права блокувати платежі клієнтів лише на підставі того, що вони призначені на рахунок у іншому банку, якщо немає обґрунтованих підозр щодо незаконності операцій (згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).

Такі дії можуть розглядатися, як порушення права клієнтів розпоряджатися своїми коштами. У разі необґрунтованого блокування платежів варто звернутися до банку із офіційною скаргою та, за потреби, до НБУ або до суду", — каже Юлія Панасюк, адвокат податкової практики «Приходько і партнери».

Чому банки відразу блокують і ФОП-рахунки, й особисті

Ще один цікавий кейс трапився з Feyzullaev59. Читач поповнив доларову картку А-Банку наприкінці вересня і за тиждень отримав блок від банку.

«Я зареєстрований як приватний підприємець ФОП, також являюсь директором власної фірми, пенсіонер. Надав документи про походження коштів (фінансову звітність підприємства за 2023р., декларації ФОП 3 гр. за 2023р., 9 місяців 2024р.,), квитанції про поповнення картки доларової А-Банка, а також від кого поповнювалась гривнева картка А-Банка. Картку не розблоковують. Гроші назад забрати не можу», — пише читач (ситуація вже вирішена банком).

Судячи з відгуків ФОПів, банки під час фінмоніторингу зазвичай блокують відразу й рахунки фізособи, й ФОП-рахунки. Якщо проблемна операція виникла за рахунком фізособи, то логічним є блокування цього рахунку, а не ФОП-рахунків, і навпаки. Чи мають банки на це право?

Блокування банком одночасно рахунків фізособи та ФОП може виглядати надмірним, але у певних випадках це є правомірним, вважає адвокат податкової практики Юлія Панасюк.

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», банки зобов’язані перевіряти всі рахунки клієнта, якщо одна з операцій викликає підозру.

«Блокування рахунків може бути обґрунтованим, якщо банк вважає, що проблемна операція за одним рахунком пов’язана з іншими рахунками клієнта. Це правило застосовується, оскільки фізична особа та її ФОП мають спільну податкову ідентифікацію» — уточнює вона.

Інша справа, якщо претензії у банку виникають до рахунку фізособи.

«Якщо підозра стосується виключно операцій за рахунком фізособи, банк має обмежитися перевіркою лише цього рахунку, а блокування інших рахунків без вагомих підстав може бути оскаржене клієнтом», — пояснює Юлія Панасюк.

Як раніше писав «Мінфін», банки посиленно конкурують за ФОПів, а отже, мали б приділяти більше уваги таким клієнтам. «Банки, конкуруючи за клієнтів-ФОПів, повинні проявляти більше лояльності та дотримуватися принципу пропорційності при прийнятті рішень про блокування рахунків» — погоджується Юлія Панасюк.

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Як стосунки клієнта з Прокредитбанком перетворились на детектив

Юристи часто радять співпрацювати з банками та мати напоготові всі необхідні документи, які може запитати банк, однак, виявляється, бувають й такі вимоги від банків, які виконати дуже складно або неможливо. Відгук Polaris0308 про Прокредитбанк може бути корисним тим нашим читачам, які проходять через тривалий фінмоніторинг банків, і ось чому.

Ситуацію, яка трапилась з Polaris0308, можна назвати детективною. Спочатку банк у застосунку повідомив клієнта про неналежну трансакцію — нібито спірні 1 750 грн. На звернення клієнта до банку повідомили, що ініціатор переказу заявив про помилково зроблений переказ. Ці гроші Polaris0308 мав повернути, тому — блок.

«На моє зауваження про те, що такого не може бути, тому що цей відправник мені вже раніше переказував гроші і цього разу, як і минулого, підтвердив свій переказ, надіславши квитанцію, зрозумілої відповіді не отримав. Вирішив звернутись безпосередньо до відділення за поясненнями», — розповідає читач.

У відділенні пояснили, що потрібно чекати 30 днів: якщо протягом цього періоду заявник не подасть відповідних підтверджувальних документів, то блокування буде знято. При цьому картка дружини читача, що була прив'язана до рахунку, до блоку не потрапила. Через 30 діб блокування зняли, але картка у застосунку не з'явилась, відповідно, користуватися нею було неможливо. Polaris0308 вирішив зателефонувати та уточнити, що відбувається. На дзвінки та обіцянки розблокувати картку пішло півтора дні. У результаті заблокували карту і читача, і його дружини.

«Дзвоню в банк, та сама дівчина мені заявляє, так, все заблоковано. Причина? І тут вона видає — оскільки банк зняв АРЕШТ!!! з ваших рахунків і зняв всі обмеження, було ухвалено рішення заблокувати всі ваші рахунки)) Який говорю арешт? Ви що? Так, каже, ви не відповіли на лист протягом 30 діб, тож, незважаючи на розблокування, ми вас заблокували», — розповідає читач.

Після біготні між телефоном і відділенням та намаганням розібратись, читач отримав лист від банку з вимогою пояснити свої трансакції.

«Але, єдине, не зазначено, з яких конкретно транзакцій. Дзвоню оператору, вона довго з кимось спілкувалася. У підсумку — ви повинні надіслати пояснення щодо кожної транзакції, що входить, за 2024 рік. Уточнюю, щодо кожної? Так, з пакетом документів, на кожну, з підтвердженням особистостей відправника та документальних підтверджень наших стосунків. Запитую, а там написано що й вихідних теж, каже, якщо написано, значить, теж треба, за весь рік? Так.», — пише читач, та називає такі вимоги такими, що виконати неможливо.

Останню спробу Polaris0308 зробив, поїхавши до відділення і намагаючись пояснити розбіжності «у свідченнях» операторів одного банку.

«Тепер варто пояснити головне, я не займаюся відмиванням грошей, торгівлею матеріалами, що розщеплюються, та ін. видами зброї масової поразки, торгівлею криптовалютами, фінансуванням тероризму та іншими незаконними операціями. За останні 2 місяці, оборот за моїми рахунками склав 11 900 грн. Що взагалі коїться?», — задається він питанням.

Що відповів банк

В Прокредитбанку нам відповіли наступне:

«Відділ фінансового моніторингу банку звернувся до клієнта з запитом щодо уточнення однієї з платіжних операцій. Це стандартна процедура, передбачена статтею 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до законодавства, банк має право запитувати, а клієнт — надавати потрібні офіційні документи для перевірки операцій і дотримання вимог законодавства.

Доки чекали на відповідь від клієнта, доступ до рахунків було тимчасово обмежено. Згодом, після звернення клієнта через платформу «Мінфін», із ним оперативно зв’язалися працівники банку. Вони детально пояснили потрібні дії та умови подальшого обслуговування. У результаті рахунки було закрито, відповідно до узгодженого рішення", — повідомила пресслужба Прокредитбанку.

Що кажуть юристи

«Якщо клієнт стверджує, що трансакція не була спірною, а кошти надходили від знайомої особи із підтвердженням квитанцією, то такі дії банку можна розцінювати, як помилку або некоректну оцінку ситуації в рамках фінансового моніторингу», — пояснив юрист ЮК «Арес» Ігор Терещенко.

За його словами, банк має право перевіряти транзакції, відповідно до законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проте:

перевірка має бути обґрунтованою;

банк повинен повідомити клієнта про причини підозр, якщо це можливо без порушення конфіденційності фінмоніторингу;

якщо підстав для підозр не було, клієнт має право звернутися до банку за поясненнями або подати скаргу до НБУ.

Якщо співробітниця банку стверджувала, що рахунки заблоковані через ненадання відповіді на повідомлення протягом 30 днів, це викликає декілька питань, каже юрист:

Правомірність дій банку: чинне законодавство України не передбачає автоматичного «арешту» рахунків через ігнорування клієнтом повідомлень банку.

Реальні причини блокування: як з'ясувалося, блокування було пов'язане із фінансовим моніторингом, що потребує конкретних процедур та підстав. Заява про «арешт рахунків» могла бути неправильною інтерпретацією ситуації або помилкою співробітниці.

Щодо величезного переліку документів, які запитав банк, то ми запитали юристів, чи має право банк вимагати від клієнта дані щодо кожної вхідної та вихідної трансакції з підтвердженням особи відправника, відносин, тощо, тобто повний пакет?

За словами Ігоря Терещенка, банки мають таке право, «але в межах законодавства».

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» дозволяє банкам: проводити додаткову перевірку клієнта та запитувати документи, що підтверджують походження коштів та мету фінансових операцій.

Проте, за його словами, такі вимоги мають бути:

пропорційними : банк не має права вимагати надання зайвих документів.

: банк не має права вимагати надання зайвих документів. чітко обґрунтованими: запит документів повинен бути пов'язаний із конкретними підозрами щодо порушень.

«Якщо оцінювати ситуацію, яка сталася із дописувачем «Мінфіну», то вимоги банка в цій ситуації вбачаються такими, що не відповідають жодному з цих критеріїв.

Якщо клієнт вважає запити банку такими, що порушують його права, він може звернутися з офіційним запитом до банку з вимогою пояснити підстави таких вимог, а також звернутися зі скаргою на дії банку до НБУ", — вважає юрист.

Людині, яка потрапила до подібної ситуації, він радить:

превентивно — за можливості, зберігати документи, що підтверджують суть трансакцій, не приймати доходи з підприємницької діяльності на картку фізособи; у разі виникнення подібної ситуації — фіксувати усю комунікацію з банком, вимагати у банка письмових пояснень встановлення тих чи інших обмежень; у разі, коли врегулювання спору з банком неможливе через його неконструктивну позицію — звертатися зі скаргами до НБУ, у яких викласти усі обставини ситуації з посиланням на докази, що їх підтверджують. Проконсультуватися з юристом та оцінити перспективи звернення до суду із позовом до банку.

Нагадаємо, рейтинг складається на базі відгуків читачів «Мінфіну», які портал збирає з 2010 року. Згідно з чинною методикою оцінки банків — учасників Народного рейтингу, якщо скаржник протягом 30 днів не прокоментує ситуацію, його проблема вважатиметься вирішеною.

Такий підхід застосований, щоб скарги не накопичувалися, а рейтинг відображав реальний рівень лояльності банків до своїх клієнтів. При цьому користувач, у разі відсутності реакції банку на його скаргу, може натиснути кнопку «проблема не вирішена» — і 30-денний термін відраховуватиметься знову.

Також кожен читач «Мінфіну» може оцінити роботу банку, розповісти про свою проблему та залишити на сайті заявку на її вирішення. Щомісяця редакція обирає найкращий відгук та нагороджує автора.