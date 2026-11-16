Безкоштовний ШІ від Google: чому за нього заплатять покупці

Користувачі звикають до миттєвих підказок від штучного інтелекту Google, залишаючи без трафіку платформи на кшталт Reddit та Chegg. Проте ця безкоштовна зручність має свою ціну. Бізнесу, який раніше отримував клієнтів з органічного пошуку, тепер доведеться витрачати мільйони на платну рекламу. «Мінфін» розібрався, чому старі бізнес-моделі ламаються на очах, скільки мільярдів це вже коштувало інвесторам Alphabet і як витрати компаній на залучення клієнтів зрештою ляжуть на плечі звичайних споживачів.

Чому Reddit вже не вистачає хороших прибутків

29 жовтня Reddit мав чим потішити акціонерів, адже за третій квартал платформа збільшила виручку на 53%, до $895 млн, а чистий прибуток сягнув $283 млн. Проте під час оголошення цих сильних результатів керівник компанії Стів Гаффман озвучив проблему, яка миттєво їх затьмарила. Виявилося, що переходів із Google ставало дедалі менше, попри те що пошуковик продовжував активно збирати дописи платформи для власних відповідей.

За словами Гаффмана, протягом жовтня пошуковий трафік скорочувався в середньому більш ніж на мільйон переходів щотижня. Якщо ця тенденція збережеться, кількість щоденних активних користувачів у четвертому кварталі може впасти на двозначний відсоток. Реакція ринку не забарилася, і вже на наступних торгах акції Reddit обвалилися приблизно на 29%.

Щоби зрозуміти такий песимізм інвесторів, достатньо простежити шлях звичайного відвідувача. Раніше людина шукала відгук про ноутбук, потрапляла в обговорення на Reddit, читала кілька гілок і часто залишалася на платформі. Майданчик отримував можливість показати їй рекламу, а згодом перетворити випадкового гостя на постійного учасника. Коли ж пошуковик сам переказує суть обговорення, цей шлях обривається.

Якщо ж залучати тих самих людей доведеться через платне просування, маркетингові витрати Reddit неминуче зростуть. Саме тому інвестори почали переоцінювати майбутні доходи компанії заздалегідь, ще до того, як втрата аудиторії позначиться на звітах про прибуток.

Що відбувається, коли відповідь більше не продається

Поки Reddit намагається втримати потік нових відвідувачів, освітня платформа Chegg уже наочно демонструє, як зміна звичок аудиторії б'є по виторгу. Роками компанія будувала бізнес на продажі підписок із доступом до готових розв’язків та пояснень навчальних завдань, але поява безкоштовних чатботів дозволила студентам отримувати ту саму допомогу без жодних витрат.

У свіжому квартальному звіті керівництво Chegg прямо пов’язує стрімке поширення генеративного ШІ зі скороченням трафіку та відтоком передплатників. Оприлюднені 3 листопада фінансові результати засвідчили падіння загальної виручки за третій квартал одразу на 40%, до $46,5 млн. Щоб адаптуватися до нових реалій, компанія змушена повністю переформатовувати бізнес і робити ставку на сервіси для пошуку стажувань, розвитку професійних навичок і подальшого працевлаштування.

Студенти й надалі потребують підказок у навчанні, проте ту роботу, за яку раніше платили Chegg, тепер безкоштовно виконують мовні моделі (які самі навчаються, зокрема, на створених людьми навчальних матеріалах). Тобто сама база знань не втратила своєї користі, але володіння нею більше не гарантує компанії стабільних грошових надходжень.

Під аналогічним ударом опиняються й медійні проєкти, що заробляють на фінансових порівняннях, оглядах техніки чи туристичних добірках. Коли користувач отримує вичерпну відповідь безпосередньо на сторінці пошуковика, він не переходить на сайт видавця, не бачить тамтешніх банерів і не натискає на партнерські посилання, які приносять авторам комісію. У цій новій схемі онлайн-магазин усе одно може продати свій товар, а Google успішно заробить на показі реклами. Проте гроші, які раніше справедливо розподілялися між усіма учасниками ланцюжка, тепер просто проходять повз творців оригінального контенту.

Чому Google теж доводиться платити

На перший погляд, може здатися, що в цій новій екосистемі є очевидний переможець, адже сам Google замикає увагу аудиторії та рекламні бюджети на собі. Проте утримувати користувача всередині власної екосистеми теж коштує величезних грошей, адже генерація миттєвих відповідей потребує надпотужної обчислювальної інфраструктури. Водночас зволікати з впровадженням ШІ компанія не може, інакше люди остаточно звикнуть звертатися до ChatGPT чи інших сторонніх помічників, і тоді пошуковик ризикує втратити навіть саму можливість показати їм рекламу.

Справжній масштаб цієї вимушеної перебудови добре видно у звіті материнської компанії Alphabet за третій квартал. Основна діяльність принесла техгіганту $42,3 млрд грошових надходжень, тоді як витрати на придбання майна й обладнання сягнули $51,4 млрд. У результаті після покриття капітальних витрат вільний грошовий потік компанії пішов у мінус і становив $9,1 млрд.

Звісно, корпорація залишається прибутковою, а збудована інфраструктура паралельно обслуговує її хмарний бізнес та інші сервіси. Проте колосальні кошти вже заморожені в серверах і дата-центрах, які мають окупитися лише в майбутньому. Поки цього не сталося, ці гроші недоступні для інших перспективних інвестицій, зворотного викупу акцій чи дивідендних виплат власникам.

Навіть попри те що пошукова виручка компанії за квартал зросла на 12%, приблизно до $63,3 млрд, це не розвіяло сумнівів ринку щодо окупності такого дорогого переходу. Після публікації квартального звіту Alphabet втратила близько $500 млрд ринкової капіталізації. Фізично ці гроші не зникли з банківських рахунків компанії, але суттєво подешевшали частки, якими володіють її інвестори.

Щоби відбити інвестиції, Google уже активно інтегрує рекламу в нові формати AI Mode та AI Overviews, розраховуючи монетизувати сам процес діалогу з користувачем. Логіка проста: якщо людина після консультації з ШІ-помічником купує товар, рекламодавець має вагому причину платити за таку взаємодію. Однак інвесторам ще належить побачити на практиці, чи зможуть ці нові рекламні доходи повністю виправдати десятки мільярдів доларів капітальних витрат.

Чи не повторить Google долю Kodak: два сценарії технологічного зламу

Схожу структурну кризу колись пережив ринок фотографії. Коли з’явилися цифрові камери, люди не перестали знімати, проте в них відпала потреба щоразу купувати нову плівку та оплачувати її проявлення. Саме цей регулярний попит десятиліттями приносив гігантам індустрії високі прибутки, тому його зникнення зламало звичну систему заробітку.

Ця зміна вдарила насамперед по лідерах, і Kodak часто наводять як приклад компанії, яка сама винайшла цифрову камеру, але нібито сховала її в шухляду, аби не нашкодити плівковому бізнесу. Насправді корпорація активно випускала цифрові апарати, однак це не врятувало її від банкрутства у 2012 році. Однією з ключових проблем стало те, що вміння створити новий технологічний продукт не забезпечило прибутків, які раніше давав постійний продаж плівки.

Водночас інший гігант того ринку, Fujifilm, опинився перед тими самими викликами, але зробив ставку на диверсифікацію. Усвідомивши, що плівковий напрям більше не годуватиме бізнес як раніше, компанія переосмислила власні технологічні напрацювання й переспрямувала ресурси в медицину та матеріали для електроніки. Результати цієї переорієнтації видно й сьогодні: у звіті від 9 листопада 2026 року японська корпорація називає медичні системи й напівпровідникові матеріали серед головних чинників, завдяки яким очікує рекордної річної виручки.

Історія цих двох конкурентів показує, що сама по собі трансформація ринку ще не визначає долю його учасників, але змушує шукати нові джерела прибутку замість тих, що зникають. Alphabet уже має потужний хмарний бізнес, а Reddit володіє живими спільнотами, куди користувачі приходять напряму. Тому для інвесторів головне питання зараз полягає в тому, чи допоможуть ці переваги компенсувати можливі втрати від зміни звичок аудиторії, якщо старі механізми монетизації перестануть працювати на повну силу.

Кому зрештою прийде рахунок

Частину грошей Google уже намагається повертати постачальникам інформації через прямі ліцензійні угоди. У жовтні компанія повідомила, що її пілотна програма News AI охоплює понад 400 видань, яким платять за використання їхніх матеріалів у нових ШІ-функціях. Проте участь у такій ініціативі ще не гарантує медіа фінансової безпеки, адже фіксовані виплати від пошуковика навряд чи здатні повноцінно замінити рекламні та партнерські доходи від втраченої аудиторії.

Для звичайного підприємця, який отримує клієнтів із пошуку, ця трансформація стає серйозним приводом переглянути свою залежність від органічного трафіку. Коли безкоштовних переходів стає менше, бізнесу доводиться компенсувати їх платною рекламою, що неминуче здорожчує залучення кожного нового покупця. Якщо компанія вирішить не змінювати цінники на свої товари чи послуги, ця різниця прямо з'їсть її прибуток. Якщо ж бізнес спробує перекласти маркетингові витрати у вартість продукту, то за зручність миттєвих відповідей у пошуковику зрештою заплатить сам споживач.

Власникам капіталу в цих умовах також доведеться змінити оптику й уважніше стежити за реальною економікою компаній, зокрема за вартістю залучення клієнта, рівнем утримання передплатників і обсягом вільних коштів, які залишаються після масштабних інвестицій. Сама по собі рекордна кількість користувачів ШІ-помічників ще не є доказом того, що акціонери зможуть на цьому стабільно заробляти.

Зрештою, люди продовжили фотографувати і після занепаду плівкової індустрії, а студенти не припинили вчитися, відмовившись від передплати Chegg. Попит на якісну інформацію теж нікуди не зникне. Головна інтрига найближчих років полягає лише в тому, кому саме вдасться її монетизувати, коли між автором контенту та його споживачем дедалі частіше стоятиме Google.