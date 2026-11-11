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11 листопада 2026, 20:33

Топ-5 новин за середу: банки платитимуть 50% податку, поріг перевірок ПДВ зріс, прогноз ВВП погіршили

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Банки продовжать сплачувати 50% податку на прибуток: Рада ухвалила закон

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік. За документ проголосували 303 народні депутати, пише заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Поріг для перевірок ПДВ підвищили у 10 разів: що зміниться для підприємців

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає підвищення порогу для призначення документальних перевірок із питань бюджетного відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн. За закон проголосували 273 народні депутати.

Де платять до 17,5% річних: топ невеликих банків із найвищими ставками за депозитами в гривні

Невеликі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянула дохідність вкладів у гривні для приватних клієнтів. Однак загальна тенденція прослідковується чітко — депозити дорожчають. Які дохідності вкладів у нацвалюті зараз пропонують невеликі фінустанови, розповість «Мінфін».

Банківська таємниця в Україні: Рада ухвалила нові правила розкриття інформації НБУ

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15555, який змінює правила розкриття банківської таємниці Національним банком України. Документ посилює захист конфіденційної інформації, яку НБУ отримує від іноземних органів банківського нагляду. За закон проголосували 268 народних депутатів.

Уряд погіршив прогноз ВВП України на 2027 рік: що змінилося

Уряд переглянув макроекономічний прогноз, на якому базується проєкт державного бюджету на 2027 рік. Тепер Кабмін очікує, що зростання ВВП України наступного року становитиме лише 0,4% замість прогнозованих раніше 1,3%. Водночас уряд погіршив оцінки щодо прибутків бізнесу та експорту, а прогноз інфляції підвищив до 8,5%.

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Джерело: Мінфін
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