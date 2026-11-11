Топ-5 новин за середу: банки платитимуть 50% податку, поріг перевірок ПДВ зріс, прогноз ВВП погіршили

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік. За документ проголосували 303 народні депутати, пише заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає підвищення порогу для призначення документальних перевірок із питань бюджетного відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн. За закон проголосували 273 народні депутати.

Невеликі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянула дохідність вкладів у гривні для приватних клієнтів. Однак загальна тенденція прослідковується чітко — депозити дорожчають. Які дохідності вкладів у нацвалюті зараз пропонують невеликі фінустанови, розповість «Мінфін».

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15555, який змінює правила розкриття банківської таємниці Національним банком України. Документ посилює захист конфіденційної інформації, яку НБУ отримує від іноземних органів банківського нагляду. За закон проголосували 268 народних депутатів.

Уряд переглянув макроекономічний прогноз, на якому базується проєкт державного бюджету на 2027 рік. Тепер Кабмін очікує, що зростання ВВП України наступного року становитиме лише 0,4% замість прогнозованих раніше 1,3%. Водночас уряд погіршив оцінки щодо прибутків бізнесу та експорту, а прогноз інфляції підвищив до 8,5%.