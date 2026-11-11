Де платять до 17,5% річних: топ невеликих банків із найвищими ставками за депозитами в гривні

Невеликі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних ставок. За останні два тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянула дохідність вкладів у гривні для приватних клієнтів. Однак загальна тенденція прослідковується чітко — депозити дорожчають. Які дохідності вкладів у нацвалюті зараз пропонують невеликі фінустанови, розповість «Мінфін».

Кристалбанк — єдиний невеликий банк, який за останні два тижні переписав депозитні ставки. Фінустанова порадувала своїх приватних клієнтів підвищенням дохідності всієї лінійки гривневих депозитів. Найсуттєвіше дохідність збільшилась за вкладами на 9 і 6 місяців — плюс 0,35 в.п. — до 16% річних і 16,75% річних відповідно. Річні вклади у нацвалюті подорожчали на 0,15.в.п. — до 16,55% річних. Розмістивши гривню на 3 місяці у цьому банку, тепер можна заробити 16,75% річних (плюс 0,25 в.п.).

Гривневі вклади дорожчають, валютні — продовжують дешевшати

За останній місяць (із 12 жовтня до 10 листопада 2026 року) Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) продемонстрував різноспрямовану динаміку: прибутковість вкладів у національній валюті синхронно зросла, тоді як ставки за валютними депозитами знизилися.

Гривневі депозити

Банки підвищили дохідність гривневих вкладів на всіх строках. Найбільший приріст зафіксовано для 3-місячних депозитів — ставка зросла на 0,20 в.п., досягнувши 14,02% річних.

3 місяці: з 13,82% до 14,02% (+0,20 в.п.),

6 місяців: із 14,43% до 14,60% (+0,17 в.п.),

9 місяців: із 14,61% до 14,79% (+0,18 в.п.),

12 місяців: із 14,03% до 14,20% (+0,17 в.п.).

Попри найбільшу динаміку коротких вкладів, найвищу номінальну дохідність ринок наразі пропонує за депозитами на 9 місяців (14,79% річних). Із одного боку, банки потребують довгострокових ресурсів під кредитування, тому стимулюють вкладників розміщувати свою гривню на довші строки. З іншого — загальну тенденцію на зростання дохідності депозитів у нацвалюті формує посилення монетарної політики НБУ: регулятор підвищує облікову ставку, щоб сповільнити інфляцію.

«З огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань, жоден із членів Комітету з монетарної політики Національного банку не бачить можливостей для зниження облікової ставки найближчими місяцями. Також більшість із них вбачають ризики, що траєкторія облікової ставки може зміститися вгору, порівнюючи із поточним прогнозом НБУ», — йдеться в офіційному повідомлені регулятора про підсумки дискусії щодо рівня облікової ставки на засіданні 28 жовтня. За останні три місяці НБУ вже тричі підвищував ключову ставку, останній раз — до 16,5% річних.

За оновленим прогнозом, її зниження НБУ очікує не раніше другого кварталу 2027 року — після того, як вдасться вгамувати інфляцію.

«Послідовне підвищення облікової ставки створює передумови для поступового зростання дохідності депозитів. Проте навряд чи йтиметься про одночасний перегляд усієї депозитної лінійки. Найбільшу активність ми очікуємо в сегменті вкладів на 3−6 місяців. Насамперед ставки можуть підвищити ті банки, які після попереднього рішення НБУ вирішили зачекати й не змінювали своїх пропозицій. Тепер у них з’являється додатковий стимул активніше боротися за вкладника», — говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Долар США

Дохідність вкладів у доларах знизилася майже на всіх строках, за винятком 9-місячних депозитів, де ставка залишилася незмінною. Найвідчутніше просіли короткі 3-місячні вклади.

3 місяці: з 0,85% до 0,79% (-0,06 в.п.),

6 місяців: із 0,91% до 0,88% (-0,03 в.п.),

9 місяців: 0,99% (без змін),

12 місяців: із 1,13% до 1,10% (-0,03 в.п.).

Євро

Ставки за вкладами у євро також синхронно знизилися за всією лінійкою. Найбільше падіння зафіксовано на річних депозитах.

3 місяці: з 0,34% до 0,32% (-0,02 в.п.),

6 місяців: із 0,37% до 0,33% (-0,04 в.п.),

9 місяців: із 0,35% до 0,31% (-0,04 в.п.),

12 місяців: із 0,46% до 0,41% (-0,05 в.п.).

Банки знижують дохідність вкладів у ВКВ, попри те, що ФРС і ЄЦБ також посилюють монетарну політику у боротьбі з інфляцією. Європейський регулятор на засіданні 29 жовтня залишив відсоткові ставки без змін, а на попередньому засіданні їх підвищив. Аналогічне рішення після попереднього підвищення ставок ухвалив і американський Федрезерв напередодні, 28 жовтня.

Однак українські банки мають обмежені можливості вкладати ВКВ, а тому не зацікавлені у залученні валюти. Це позначається і на депозитних ставках.

Найкращі пропозиції для власників гривні від невеликих банків

Серед невеликих банків найвищі ставки за гривневими депозитами сягають 17,50% річних. Водночас лідери за дохідністю відрізняються, залежно від строку розміщення коштів.

За вкладами на 3 місяці найвигіднішу пропозицію має Юнекс банк — 17,20% річних. Друге місце посідає Кредитвест Банк зі ставкою 17,00%, третє — Бізбанк, який пропонує 16,95% річних.

На депозитах на 6 місяців найбільше можна заробити у таких фінустановах: Юнекс банк і Бізбанк — 17,25% річних, Кредитвест Банк — 17,00% річних.

За вкладами на 9 місяців найвищу ставку пропонує Юнекс банк — 17,00% річних. Далі йдуть Альтбанк із 16,90% річних та Кредитвест Банк із 16,75% річних.

Серед депозитів зі строком розміщення на 12 місяців найкращі відсотки також пропонує Юнекс банк — 17,50% річних. На другому місці Бізбанк із дохідністю 17,15% річних, на третьому — Асвіо банк зі ставкою 17,10% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.10.2026−09.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.10.2026−09.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.10.2026−09.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.