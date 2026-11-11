Банківська таємниця в Україні: Рада ухвалила нові правила розкриття інформації НБУ

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15555 , який змінює правила розкриття банківської таємниці Національним банком України. Документ посилює захист конфіденційної інформації, яку НБУ отримує від іноземних органів банківського нагляду. За закон проголосували 268 народних депутатів. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15555, який змінює правила розкриття банківської таємниці Національним банком України.

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Що змінюється

Закон передбачає обмеження доступу до банківської таємниці, отриманої Нацбанком від регуляторів держав Європейського Союзу.

Зокрема, у цивільному та господарському судочинстві забороняється витребувати таку інформацію.

Крім того, НБУ зможе розкривати конфіденційні відомості, отримані від органів банківського нагляду інших держав, лише за їхньою згодою та виключно для цілей, визначених у такій згоді.

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Окремо документ встановлює механізм оскарження судових рішень.

У цивільних справах Національний банк матиме право оскаржити рішення про розкриття інформації, отриманої від європейських регуляторів, протягом п'яти днів.

Якщо рішення ухвалене без повідомлення НБУ, строк на оскарження обчислюватиметься з дня отримання ним копії судового рішення.

Навіщо ухвалили закон

Необхідність змін виникла після оцінки Європейського банківського органу (EBA), який виявив невідповідність українського законодавства положенням Директиви 2013/36/ЄС.

Через недостатні гарантії захисту конфіденційної інформації виникали обмеження в обміні даними між Національним банком та іноземними органами банківського нагляду.

Нові правила мають усунути ці перешкоди та створити передумови для повноціннішої співпраці НБУ з європейськими регуляторами.

Законопроєкт також пов'язаний із виконанням міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом у межах переговорного розділу 9 «Фінансові послуги» та перед Міжнародним валютним фондом.

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