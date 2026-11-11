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11 листопада 2026, 17:46

Поріг для перевірок ПДВ підвищили у 10 разів: що зміниться для підприємців

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає підвищення порогу для призначення документальних перевірок із питань бюджетного відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн. За закон проголосували 273 народні депутати. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У середу, 11 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).
Документ передбачає підвищення порогу для призначення документальних перевірок із питань бюджетного відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.
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Що зміниться для бізнесу

Одне з головних нововведень — збільшення у 10 разів порогу, який може стати підставою для призначення позапланової документальної перевірки під час декларування бюджетного відшкодування або від'ємного значення ПДВ.

Наразі такий поріг становить 100 тис. грн. Після набуття чинності відповідними положеннями закону він зросте до 1 млн грн.

Це має зменшити кількість перевірок, пов'язаних із декларуванням порівняно невеликих сум ПДВ, та знизити адміністративне навантаження на підприємства.

Водночас нові правила не означають повного звільнення від податкового контролю: перевірки на інших передбачених законодавством підставах залишатимуться можливими.

Декларації та податкові накладні спростять

Крім підвищення порогу перевірок, закон передбачає інші зміни для платників ПДВ.

Зокрема, Державна податкова служба зможе формувати попередньо заповнені декларації з ПДВ і податкові накладні на основі інформації, яка вже міститься в її системах.

Фізичні особи — підприємці, зареєстровані платниками ПДВ, отримають право самостійно обирати звітний період — місяць або квартал.

Також удосконалюється порядок складання зведених податкових накладних.

Підприємства, які реорганізуються шляхом перетворення, зможуть переносити від'ємне значення ПДВ до податкового кредиту без обов'язкового підтвердження документальною перевіркою.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
brigadirius
brigadirius
11 листопада 2026, 18:02
#
Мертвому припарка
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