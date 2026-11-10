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10 листопада 2026, 12:36

Україна зробила ще один крок до SEPA: за які зміни проголосувала Рада

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15503, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України для наближення законодавства до вимог Європейського Союзу та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За документ проголосували 258 народних депутатів, пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15503, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України для наближення законодавства до вимог Європейського Союзу та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Документ спрямований на посилення цивільно-правового захисту репутації та особистих немайнових прав у сфері фінансового моніторингу.
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Що передбачає законопроєкт

Документ спрямований на посилення цивільно-правового захисту репутації та особистих немайнових прав у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, законопроєкт передбачає механізми захисту у випадках поширення недостовірної інформації про можливі порушення законодавства щодо протидії відмиванню коштів.

Йдеться про право на відповідь і спростування недостовірних відомостей, а також захист прав юридичних осіб у випадках поширення неправдивої інформації про їхніх уповноважених представників.

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Водночас документ передбачає звільнення фізичних осіб від обов'язку відшкодовувати майнову або моральну шкоду в окремих випадках неумисного повідомлення чи оприлюднення недостовірної інформації про можливі порушення у сфері фінмоніторингу.

Що це дасть

  • перекази в євро — швидко й без зайвих посередників
  • комісії — від 0 до 5 євро замість нинішніх значно вищих витрат
  • кошти на рахунку — практично миттєво
  • у країні залишатиметься 70−100 млн євро щороку, які сьогодні йдуть на банківські комісії.

Що змінюється у фінансовому моніторингу:

  • поріг обов'язкового моніторингу зросте з 400 тис. грн до суми, еквівалентної понад 10 тис. євро (орієнтовно 550 тис. грн)
  • для азартних ігор поріг не змінюється — 55 тис. грн
  • штрафи не підвищуватимуться

Реєстр рахунків і сейфів міститиме лише IBAN, ім'я власника та назву банку. Дані про залишки коштів, рухи по рахунках і вміст сейфів до нього не потраплять.

Навіщо Україні ці зміни

Законопроєкт входить до пакета законодавчих змін, необхідних для приєднання України до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

Його мета — привести українське законодавство у відповідність до європейських вимог у сфері фінансового моніторингу та захисту прав учасників фінансових відносин.

Приєднання до SEPA має створити умови для простіших та ефективніших переказів у євро між Україною і країнами-учасницями платіжної зони.

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Водночас ухвалення законопроєкту в першому читанні ще не означає набуття ним чинності. Документ має пройти подальший розгляд у парламенті.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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