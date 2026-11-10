Болгарія перейшла на євро: три неочевидні пастки для українських карток

З 1 січня Болгарія офіційно стала частиною єврозони. Банки безкоштовно перевели рахунки з левів у євро , але для переселенців це не скасувало старих фінансових правил. Багато хто очікував, що з єдиною валютою розрахунки стануть простішими, проте українці, які отримують доходи у гривнях чи доларах, і далі втрачають гроші на конвертаціях, SWIFT-переказах та комісіях банкоматів. «Мінфін» розібрався, як уникнути подвійного обміну валют, куди подіти залишки готівкових левів та яка єдина кнопка на терміналі вбереже вас від переплат за кордоном.

Що сталося з рахунками, депозитами та готівкою в левах

Як банки конвертували залишки на рахунках

Із 1 січня 2026 року всі рахунки в болгарських левах, зокрема, поточні, ощадні та депозитні, автоматично перевели в євро за офіційним фіксованим курсом:

1 євро = 1,95583 болгарського лева.

Конвертація була безкоштовною. Клієнтам не потрібно було подавати заяви, закривати старі рахунки або відкривати нові лише через зміну валюти. Перехід на євро сам собою не вимагав перевипуску банківських карток, прив'язаних до рахунків у левах. Після автоматичної конвертації рахунку клієнти могли продовжувати користуватися чинними картками для розрахунків у євро, відповідно до умов банку.

Наприклад, якщо на рахунку було 10 000 левів, після конвертації залишок становив 5 112,92 євро. Під час автоматичного переведення залишків банки не могли застосовувати власний обмінний курс або стягувати комісію.

Водночас конвертація не скасувала звичайних тарифів за банківське обслуговування.

Як пояснює Кристина Христова, старша консультантка з обслуговування клієнтів UniCredit Bulbank, після переходу на євро клієнти, які раніше мали рахунки і в левах, і в євро, могли опинитися з двома рахунками в одній валюті. У такій ситуації варто перевірити тарифи за обслуговування обох рахунків і з'ясувати, чи можна закрити один із них без втрати потрібних банківських послуг.

Що змінилося для депозитів

Перехід на євро не вимагав переукладення депозитних договорів і не був підставою для дострокового розірвання вкладів або погіршення їхніх умов. Для депозитів із фіксованою відсотковою ставкою банки мали зберегти її після конвертації.

Для депозитів зі змінною ставкою банки мали застосувати механізм перерахунку, який забезпечував еквівалентність відсоткових виплат на дату конвертації. Власникам таких депозитів варто перевірити умови договору та повідомлення банку про застосований механізм.

Що робити, якщо залишилася готівка в левах

Із 1 лютого 2026 року євро стало єдиним законним платіжним засобом у Болгарії. Тому левами вже не можна розраховуватися в магазинах, але їх можна обміняти. До 30 червня 2026 року комерційні банки були зобов'язані обмінювати леви на євро безкоштовно. Із 1 липня вони отримали право стягувати комісію за таку операцію.

До кінця 2026 року банки ще зобов'язані здійснювати обмін левів на євро. Із 2027 року вони можуть припинити надавати цю послугу.

Водночас Болгарський народний банк (БНБ) обмінює банкноти й монети в левах на євро за офіційним курсом безкоштовно, без обмеження суми та без кінцевого строку.

Тому, якщо залишилася готівка в левах, перед зверненням до комерційного банку варто перевірити його тариф. Якщо банк стягує комісію, можна скористатися безкоштовним обміном у касах Болгарського народного банку.

Як тепер дешевше переказувати гроші між Болгарією, Україною та ЄС

Болгарія користувалася системою SEPA ще до запровадження євро. Проте з 1 січня 2026 року для власників колишніх рахунків у місцевій валюті зникла необхідність конвертувати кошти в євро перед переказами до інших країн єврозони. Водночас комісії за самі перекази не зникли. Їхня вартість залежить від країни відправлення, валюти та способу проведення платежу.

Перекази в євро: коли вигідніше використовувати SEPA

Для переказів у євро між банками Болгарії та інших країн Європейського економічного простору (ЄЕП) зазвичай використовують SEPA — єдину зону платежів у євро. Вона охоплює також низку країн за межами ЄЕП і дозволяє переказувати кошти між рахунками за стандартизованими правилами.

За правилами ЄС, комісія за транскордонний переказ у євро не повинна перевищувати комісію того самого банку за відповідний внутрішній платіж. Це не означає безкоштовних переказів або однакових тарифів у різних банках. Правило ЄС також не варто автоматично поширювати на всі країни, що входять до SEPA.

Окремо доступні миттєві перекази SEPA Instant. Вони дозволяють отримати гроші за лічені секунди, зокрема, у вихідні. Для банків єврозони вже діють вимоги ЄС щодо доступності таких переказів, а комісія за них не повинна перевищувати вартість відповідного звичайного переказу в євро. Перед операцією варто перевірити доступність послуги для конкретного рахунку.

Чим SEPA відрізняється від SWIFT

SEPA призначена для переказів у євро між установами, що беруть участь у цій платіжній зоні. SWIFT — міжнародна мережа обміну фінансовими повідомленнями, яку банки використовують, зокрема, для проведення міжнародних платежів в інших валютах або за маршрутами, де SEPA недоступна.

Для клієнта головна різниця — у вартості та можливих додаткових комісіях. Під час міжнародного банківського переказу з використанням SWIFT можуть виникати витрати банку-відправника, банків-посередників і банку-отримувача. Тому сума, яка надійде адресату, іноді відрізняється від відправленої.

Перед переказом варто перевірити не лише тариф свого банку, а й можливі утримання під час проходження платежу. Якщо доступні різні варіанти розподілу комісій, потрібно уточнити, хто їх сплачуватиме.

Що потрібно знати про перекази з України до Болгарії

Запровадження євро в Болгарії саме собою не змінило українських валютних обмежень. Можливість переказати гроші з українського банку за кордон залежить від чинних правил НБУ, призначення платежу, валюти рахунку та умов конкретного банку.

Тому переказ між двома рахунками в ЄС і переказ із українського банку до Болгарії не варто розглядати як однакові операції. Наприклад, можливість розраховуватися українською карткою в Болгарії не означає, що з того самого рахунку можна без обмежень переказувати кошти на власний рахунок у болгарському банку. Це різні операції, для яких діють різні правила.

Перед операцією потрібно з'ясувати, чи дозволений відповідний переказ, які документи може вимагати український банк та скільки коштів фактично отримає адресат після всіх комісій і конвертацій.

Банк, Wise чи Revolut: як правильно порівнювати вартість

Порівнюючи банківський переказ із Wise чи Revolut, потрібно враховувати не лише комісію, а й курс конвертації та суму, яку фактично отримає адресат. Вартість операції залежить від валюти, способу поповнення рахунку та тарифного плану.

Наприклад, за стандартним тарифом UniCredit Bulbank комісія за SEPA-переказ 1 000 євро до банку в Німеччині становить 0,61 євро через електронний банкінг, і 3,58 євро — у відділенні. Отже, оформлення переказу онлайн дозволяє заощадити 2,97 євро на одній операції. Залежно від пакета обслуговування, можуть діяти інші умови. У Revolut за планом Standard звичайні SEPA-перекази в євро безкоштовні. Водночас вартість аналогічного переказу через Wise залежить від способу оплати та умов операції, тому її потрібно перевіряти в калькуляторі сервісу. Це порівняння стосується саме комісії за переказ і не враховує можливих витрат на поповнення або обслуговування рахунків.

Для переказів із України доступність Wise, Revolut чи іншого сервісу потрібно перевіряти окремо. Наявність рахунку в платіжному сервісі не скасовує обмежень на переказ коштів із українських банків.

Зарплата в гривнях, доларах або євро: як не втрачати на конвертації

Якщо зарплата надходить у гривнях

Українці, які продовжують працювати на українські компанії, можуть отримувати зарплату на гривневі рахунки, а витрачати її в Болгарії. У такому разі конвертація відбувається, зокрема, під час оплати покупок гривневою карткою в євро.

Сума списання залежить від правил платіжної системи, курсу банку-емітента та можливих додаткових комісій. Тому курс, який клієнт бачить в обміннику або на сайті НБУ, не обов'язково збігатиметься з курсом фактичної карткової операції.

Наприклад, якщо покупка коштує 100 євро, за умовного курсу 49 грн за євро її вартість становитиме 4 900 грн, без урахування можливих додаткових комісій. За курсу 50 грн сума становитиме вже 5 000 грн. Різниця — 100 грн лише на одній покупці.

Перед використанням української картки за кордоном варто перевірити курс конвертації та комісії свого банку. Якщо витрати в євро регулярні, доцільно порівняти вартість оплати гривневою карткою з доступними способами поповнення єврового рахунку. Водночас перекази коштів із України за кордон залишаються обмеженими правилами НБУ.

Якщо дохід надходить у доларах

IT-фахівці, фрилансери та працівники міжнародних компаній нерідко отримують оплату в доларах. Якщо основні витрати припадають на Болгарію, частину цих коштів доведеться конвертувати в євро.

Важливо враховувати не лише комісію за переказ, а й курс обміну. Наприклад, за умовного курсу 0,86 євро за долар із 2 000 доларів можна отримати 1 720 євро до вирахування комісій. За курсу 0,85 євро — 1 700 євро. Різниця становить 20 євро.

При виборі сервісу для обміну доларів на євро варто враховувати й умови тарифного плану. Зокрема, за тарифом Revolut Standard у будні можна обмінювати до 1 030 євро в еквіваленті на місяць без додаткової комісії за обмін. Понад цей ліміт застосовується комісія 1%, а під час обміну у вихідні — додаткова комісія 1%. У Wise вартість конвертації залежить від валютної пари та суми операції.

Якщо долари надходять на валютний рахунок, можна планувати їх конвертацію, відповідно до майбутніх витрат у євро. Однак відкладати обмін лише в очікуванні вигіднішого курсу ризиковано: курс може змінюватися як у вигідний, так і в невигідний бік.

Окремо варто перевіряти комісію за зарахування доларових платежів і подальший переказ на інший рахунок. Порівнювати потрібно загальні витрати на отримання, обмін і переказ коштів. Для конвертації значних сум варто також запитати банк про можливість індивідуального обмінного курсу. За словами Кристини Христової, у деяких випадках клієнт може погодити з банком курс окремо, замість застосування стандартного. Така можливість залежить від суми та умов конкретної операції.

Якщо дохід надходить у доларах, а витрати здійснюються в євро, варто перевірити можливість прямої конвертації USD/EUR. Проміжний обмін доларів на гривні, а потім гривень на євро може призвести до додаткових втрат на курсах і комісіях.

Якщо зарплата надходить у євро

Найпростіша ситуація — коли людина отримує дохід у євро й витрачає його в Болгарії з єврового рахунку. У такому разі валютна конвертація для звичайних покупок у країні не потрібна.

Наприклад, якщо зарплата надходить на рахунок у євро в іншій країні ЄС, не завжди є потреба переказувати її до болгарського банку. Достатньо користуватися карткою, прив'язаною до цього рахунку, за умови, що списання відбувається безпосередньо в євро.

Водночас можуть діяти комісії за обслуговування рахунку, перекази або зняття готівки. Тому вибір банку варто оцінювати не лише за валютою рахунку, а й за загальною вартістю його використання.

Оплата картками та зняття готівки після переходу на євро

Після переходу Болгарії на євро повсякденні покупки оплачуються в євро. Водночас сам механізм конвертації під час оплати іноземними картками не є новим: як і раніше, витрати залежать від валюти рахунку, умов банку та можливих додаткових комісій.

Чи вигідно платити українською карткою в Болгарії

Українськими картками Visa та Mastercard можна розраховуватися в Болгарії, якщо картка підтримує міжнародні операції та платіж відповідає чинним обмеженням НБУ.

Якщо картка прив'язана до гривневого або доларового рахунку, під час оплати в євро застосовується валютна конвертація. Її умови визначаються банком-емітентом і правилами платіжної системи.

Сам перехід Болгарії на євро не означає, що оплата українською карткою стала безкоштовною або автоматично вигіднішою. Перед поїздкою чи регулярними розрахунками варто перевірити тарифи свого банку, доступні ліміти та валюту рахунку, з якого списуються кошти.

У якій валюті вибирати оплату на терміналі

Під час оплати іноземною карткою термінал іноді пропонує вибрати валюту операції: місцеву або валюту картки. Така послуга називається Dynamic Currency Conversion (DCC) — динамічна конвертація валюти.

Наприклад, під час покупки в Болгарії термінал може запропонувати оплатити 100 євро або відповідну суму в гривнях. Якщо вибрати гривні, конвертацію виконає постачальник послуги DCC за своїм курсом, який може включати додаткову націнку та бути менш вигідним, ніж курс банку чи платіжної системи.

Тому під час покупок у Болгарії зазвичай доцільно вибирати оплату в євро. Це дозволяє уникнути конвертації, запропонованої терміналом, хоча не скасовує можливих витрат на обмін валюти з боку банку, який випустив картку.

Скільки коштує зняття готівки в банкоматі

Під час зняття євро з банкомата в Болгарії можливі декілька видів витрат: комісія банку, який випустив картку, комісія власника банкомата та конвертація, якщо рахунок відкритий в іншій валюті.

Наприклад, українець знімає 200 євро з гривневої картки. Окрім конвертації суми у гривні, банк-емітент може стягнути комісію за видачу готівки за кордоном. Окрему плату може встановити й оператор банкомата.

Якщо банкомат пропонує списати суму в гривнях, зазвичай вигідніше відмовитися від його конвертації (Without conversion або Decline conversion). У такому разі обмін, якщо він потрібен, здійснить банк-емітент або платіжна система. Водночас комісії за зняття готівки можуть залишитися — їх варто перевірити до підтвердження операції.

Чи потрібна окрема болгарська картка

Відкривати рахунок у болгарському банку лише заради щоденних покупок не завжди необхідно. Картка іншого європейського банку або платіжного сервісу також може використовуватися для розрахунків у євро без конвертації, якщо списання відбувається з єврового залишку.

Вибираючи картку, варто враховувати не лише відсутність конвертації, а й плату за обслуговування рахунку, умови зняття готівки та можливі обмеження.