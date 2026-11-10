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10 листопада 2026, 11:10

Україна опинилася на 13-му місці у світі за рівнем держборгу: хто очолив рейтинг

Україна посіла 13-те місце у світі за співвідношенням державного боргу до ВВП. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2026 році цей показник становитиме 111,8%. Водночас найбільше боргове навантаження мають Судан, Японія та Сінгапур. Про це свідчать дані жовтневого прогнозу МВФ World Economic Outlook, які проаналізував Visual Capitalist.

Україна посіла 13-те місце у світі за співвідношенням державного боргу до ВВП.
Україна посіла 13-те місце у світі за співвідношенням державного боргу до ВВП.
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Яке місце посідає Україна

За оцінками МВФ, валовий державний борг України у 2026 році становитиме 111,8% ВВП. Це означає, що накопичена сума державних зобов'язань перевищує прогнозований річний обсяг економіки країни.

Для порівняння, у США цей показник сягає 126,8%, у Франції — 118,5%, Канаді — 115,6%, а у Великій Британії — 102%.

Водночас у Німеччині співвідношення державного боргу до ВВП становить 64,6%, а у Китаї — 104,4%.

Загальносвітовий показник державного боргу, за прогнозом МВФ, у 2026 році досягне 94,6% ВВП.

Читайте також: Держборг України перевищить 100% ВВП: НБУ пояснив причини

Які країни мають найбільший держборг

Лідером світового рейтингу став Судан, державний борг якого прогнозується на рівні 334,4% ВВП. Через тривалу війну економіка країни зазнала значних втрат, що посилило боргове навантаження.

Друге місце посідає Японія з показником 199,4% ВВП, третє — Сінгапур зі 166,4%.

До п'ятірки також увійшли Бахрейн (162,8%) та Італія (137,9%).

США опинилися на восьмому місці з боргом 126,8% ВВП, попри те, що залишаються найбільшою економікою світу.

Які економіки найбільші у 2026 році

За прогнозом МВФ, найбільший номінальний ВВП у світі мають США — $32,6 трлн.

Друге місце посідає Китай — $21,5 трлн, третє — Німеччина з $5,5 трлн.

До п'ятірки найбільших економік також входять Японія ($4,3 трлн) та Велика Британія ($4,27 трлн).

При цьому лише 11 держав одночасно входять до тридцятки найбільших економік та тридцятки країн із найвищим співвідношенням боргу до ВВП.

Чому високий держборг не завжди означає кризу

Аналітики зазначають, що саме по собі високе співвідношення державного боргу до ВВП не обов'язково свідчить про фінансові проблеми.

Показовим прикладом є Сінгапур, де державні запозичення значною мірою спрямовуються на інвестиції та підтримку фінансової системи, а не на фінансування поточних бюджетних витрат.

Водночас для країн, які переживають війни, економічні кризи або мають обмежений доступ до фінансування, значний борг може створювати додаткові ризики.

Тому для оцінки боргової стійкості важливі не лише розміри зобов'язань, а й умови їх погашення, вартість обслуговування та здатність економіки зростати.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026−2028 років. Основними причинами стануть значні бюджетні дефіцити, слабке економічне зростання та збільшення витрат на оборону й відновлення інфраструктури.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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