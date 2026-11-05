Топ-5 новин за четвер: зростання резервів НБУ, зміна правил для приватної ППО і допомога від ЄС на 4,36 млрд євро

За повідомленням НБУ, міжнародні резерви України за підсумками жовтня збільшилися до $49,1 млрд, хоча Національний банк продовжує продавати значні обсяги валюти для підтримки гривні. Протиріччя тут немає: резерви скорочуються через валютні інтервенції, але одночасно поповнюються завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

Європейська комісія у четвер, 5 листопада, перерахувала Україні 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро. Частина коштів піде на підтримку державного бюджету, решта — на оборонні закупівлі.

Українські підприємства, які створили власні групи протиповітряної оборони, зможуть за договором захищати не лише свої виробничі майданчики, а й об'єкти інших компаній. Кабінет Міністрів ухвалив шість змін до експериментального проєкту приватної ППО. Це рішення ініціювало Міністерство оборони України.

Громадяни України активно повідомляють про можливі корупційні порушення з боку посадовців і нерідко наводять конкретні факти, які дозволяють державі розпочати перевірки. За дев'ять місяців 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало 5 042 таких повідомлення. Майже кожне третє звернення містило достатньо інформації для подальшого реагування.

В Україні зафіксували масову розсилку фальшивих електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. У повідомленнях йдеться про начебто нарахований податковий борг, а вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке надає зловмисникам доступ до комп'ютера.