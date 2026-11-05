НБУ продав рекордні $6 млрд, але резерви зросли до $49,1 млрд: звідки Україна взяла гроші

За повідомленням НБУ , міжнародні резерви України за підсумками жовтня збільшилися до $49,1 млрд, хоча Національний банк продовжує продавати значні обсяги валюти для підтримки гривні. Протиріччя тут немає: резерви скорочуються через валютні інтервенції, але одночасно поповнюються завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

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За інформацією Національного банку, саме перевищення валютних надходжень над витратами стало визначальним чинником позитивної динаміки в жовтні.

Важливо розрізняти два показники: скільки валюти НБУ продає на ринку та скільки валюти загалом надходить до міжнародних резервів. Це не одне й те саме. Навіть значні інтервенції не обов'язково означають скорочення резервів, якщо міжнародна допомога та інші надходження більші.

НБУ продав майже $6 млрд: чому резерви все одно збільшилися

У жовтні Національний банк провів рекордні валютні інтервенції. За даними міжбанківського ринку, регулятор продав валюти на $5,998 млрд. Це більше за попередній місячний рекорд, встановлений у вересні, коли інтервенції становили $5,519 млрд.

Причина — значний попит на іноземну валюту. За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, у жовтні він посилився через зростання бюджетних видатків і скорочення валютної пропозиції від аграрного сектору та металургії. Додатковий вплив мали логістичні проблеми.

За січень-жовтень попит клієнтів на валюту збільшився щонайменше на 25%, або приблизно на $16 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас пропозиція валюти зросла лише на $2 млрд. Експортна виручка за десять місяців становила близько $38 млрд проти $36 млрд роком раніше.

Однак валютні інтервенції — це лише один із напрямів руху коштів, які впливають на резерви. Паралельно Україна отримує міжнародну фінансову допомогу, залучає валютні позики та здійснює інші операції.

Механізм можна пояснити так:

НБУ продає валюту банкам, щоб покрити надлишковий попит на міжбанківському ринку. Це зменшує резерви.

Міжнародні партнери перераховують Україні фінансову допомогу. Коли кошти зараховуються до резервів, їхній обсяг збільшується.

Держава здійснює виплати за зовнішніми боргами. Це зменшує резерви.

Зміна ринкової вартості золота, цінних паперів та курсів валют також впливає на оцінку резервних активів.

Отже, якщо за місяць Україна отримала більше валюти, ніж НБУ продав на ринку та уряд витратив на зовнішні боргові виплати, резерви зростатимуть навіть за рекордних інтервенцій.

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Що означає збільшення резервів для валютного ринку

Міжнародні резерви — це не просто гроші, які лежать на рахунках держави. Вони є фінансовою подушкою безпеки, яка дозволяє НБУ згладжувати надмірні коливання курсу гривні, підтримувати валютну ліквідність і забезпечувати зовнішні платежі.

Зростання резервів до $49,1 млрд означає, що попри значний попит на валюту та рекордні продажі доларів регулятором, Україна зберігає можливість фінансувати потреби валютного ринку.

Водночас це не означає, що проблема дефіциту валюти зникла. У жовтні попит на неї суттєво перевищував пропозицію, а НБУ довелося збільшити інтервенції до історичного максимуму. Стійкість резервів значною мірою залежить від регулярності зовнішнього фінансування.

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