Топ-5 новин за понеділок: інфляція в Україні, відшкодування ПДВ бізнесу, графіки відключень у Києві

Майнінгові ферми біля українських АЕС могли б приносити гроші на відбудову, купуючи електрику, яку неможливо доставити споживачам. Таку ідею запропонували в американському Bitcoin Policy Institute, оцінивши потенційні надходження в $1 млрд за п’ять років. Звідки в країні з відключеннями може взятися зайва електрика і чому її пропонують продавати саме майнерам? Відповідь залежить від стану мереж, умов угоди та того, скільки грошей після всіх витрат залишиться Україні.

Споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні. Про це йдеться в даних Держстату.

Бізнесу призупинили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму близько 17 мільярдів гривень. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Американці Роберт Холл та Майкл Вудфорд розділили Нобеля з економіки у 2026 році. Шведська академія наук відзначила їхній внесок у розробку макроекономічних моделей, які пояснюють, як краще виходити з кризи, подібної до нинішньої нафтової через війну в Ірані.

У Києві скасували звичний поділ на черги й підчерги: стабілізаційні відключення тепер діють за персональними графіками. Шукати свою групу в списках не потрібно, оскільки графік розраховують для кожної адреси окремо. Дізнатися, коли вимкнуть світло саме у вас, можна на сайті ДТЕК Київські Електромережі, в їхніх чат-ботах або в застосунку «Київ Цифровий».