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12 жовтня 2026, 13:50

Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені. Їхню теорію використовують центробанки та уряди світу

Американці Роберт Холл та Майкл Вудфорд розділили Нобеля з економіки у 2026 році. Шведська академія наук відзначила їхній внесок у розробку макроекономічних моделей, які пояснюють, як краще виходити з кризи, подібної до нинішньої нафтової через війну в Ірані.

Американці Роберт Холл та Майкл Вудфорд розділили Нобеля з економіки у 2026 році.
Американці Роберт Холл та Майкл Вудфорд розділили Нобеля з економіки у 2026 році.
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У чому суть моделі

«Робота лауреатів дала нам надійну теоретичну основу для моделей, які сьогодні використовують центробанки та уряди у всьому світі. Завдяки їм ми краще підготовлені до економічних потрясінь, таких як енергетичні кризи чи раптові зміни у поведінці споживачів», — сказав голова Комітету з присудження премії з економіки Джон Хасслер.

Премія вкотре підтвердила і переважну перевагу американських університетів в економічній науці, і те, що саме вони приваблюють вчених нобелівського масштабу з усього світу.

Особливості Нобелівської премії з економіки

Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. 1968 року на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію з економічної науки.

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Лауреата економічної премії обирає Шведська академія наук. Вона керується тими самими правилами, як і за нагородження видатних робіт інших наукових дисциплінах.

Традиційно лауреатів в економіці називають у Стокгольмі останніми.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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