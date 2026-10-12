Американці Роберт Холл та Майкл Вудфорд розділили Нобеля з економіки у 2026 році. Шведська академія наук відзначила їхній внесок у розробку макроекономічних моделей, які пояснюють, як краще виходити з кризи, подібної до нинішньої нафтової через війну в Ірані.
Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені. Їхню теорію використовують центробанки та уряди світу
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У чому суть моделі
«Робота лауреатів дала нам надійну теоретичну основу для моделей, які сьогодні використовують центробанки та уряди у всьому світі. Завдяки їм ми краще підготовлені до економічних потрясінь, таких як енергетичні кризи чи раптові зміни у поведінці споживачів», — сказав голова Комітету з присудження премії з економіки Джон Хасслер.
ВІДПОВІДНІСТЬ NEWS The Royal Swedish Academy of Science has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize в економічних науках в Memory of Alfred Nobel до Robert E. Hall and Michael Woodford «для microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.» #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026
Премія вкотре підтвердила і переважну перевагу американських університетів в економічній науці, і те, що саме вони приваблюють вчених нобелівського масштабу з усього світу.
Особливості Нобелівської премії з економіки
Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. 1968 року на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію з економічної науки.
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Лауреата економічної премії обирає Шведська академія наук. Вона керується тими самими правилами, як і за нагородження видатних робіт інших наукових дисциплінах.
Традиційно лауреатів в економіці називають у Стокгольмі останніми.
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