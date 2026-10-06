Купуй зараз, плати потім: як розстрочка в один клік витісняє класичні кредити

Розстрочка чи купівля товарів на виплату — інструмент, яким користувались ще наші бабусі. Проте на початку 2000-х, коли споживче кредитування в Україні стало масовим, розстрочкою практично припинили користуватися. І от тепер купівля товарів із оплатою частинами знову стала одним із основних способів оплати за електроніку, побутову техніку та навіть одяг. Щобільше, популярні маркетплейси пропонують розтермінування на 3−6 місяців навіть на купівлю харчів та косметики. Чому розстрочка витісняє класичні кредити, а продавці готові компенсувати банкам комісії та відсотки за своїх клієнтів, розбирався «Мінфін».

Оплата частинами, замість користування кредиткою

Перевага розстрочки над класичним споживчим кредитом є очевидною — за розстрочку, зазвичай, клієнту не нараховують відсотки. Водночас кредит можна взяти на триваліший строк. Крім того, часто торгівельні мережі пропонують розстрочку лише клієнтам банків-партнерів, тож, якщо ви не маєте карток жодного з банків, із якими працює мережа, оформити розстрочку не вийде.

Якщо вам не вистачає всієї суми на оплату покупки, то можна також скористатися кредитною карткою (тут уже немає значення, картку якого банку ви маєте). Однак тут теж варто враховувати деякі моменти.

«Зазвичай пільговий період для кредитних карток становить до двох місяців. А оплата частинами дає можливість клієнту розбити вартість покупки до 24-х місяців», — пояснюють у Sense Bank.

Тобто, якщо вам не вистачає лише невеликої суми і ви впевнені, що зможете її покрити з найближчої зарплати, є сенс скористатися кредиткою. Але після завершення пільгового періоду відсотки за користування кредитним лімітом на картці часом навіть вищі за відсотки за споживчим кредитом. Натомість розстрочка дозволяє розбити вартість покупки на рівні частини на 3−24 місяці під 0,01% річних. Тобто практично безоплатно.

Чи насправді розстрочка є безоплатною для клієнта

Безоплатна розстрочка на практиці може означати, що її вартість уже «зашита» у ціні товару. Відтак, деякі магазини пропонують знижку від звичайної ціни, якщо клієнт готовий сплатити всю суму відразу. Часто також знижки або акційні ціни не діють, якщо товар купують із можливістю оплати частинами.

Утім, дедалі частіше торгівельні мережі та маркетплейси справді пропонують розстрочку під 0,01%.

«У такому разі, всі супутні витрати банку компенсує продавець. Тобто продавець покриває це, із огляду на зменшення свого доходу. Тому клієнти можуть не перейматися за якісь приховані платежі, все максимально прозоро. При оформлені клієнт бачить фінальну суму замовлення», — пояснюють у Sense Bank.

Скажімо, з картками Sense Bank можна оформити оплату частинами при купівлі товарів в Епіцентрі, Фокстроті, Алло, Новій лінії, Розетці тощо.

З можливістю оплати частинами обсяги продажів зростають

Для чого продавцю платити за клієнта? Все дуже просто. Можливість придбати товар у розстрочку суттєво впливає на продажі. Особливо, якщо йдеться про значні покупки. Скажімо, при купівлі смартфона клієнт із більшою ймовірністю вибере дорожчу модель, якщо є можливість розрахуватись за нього частинами.

Загалом серед товарів, які купують на виплату, електроніка та гаджети становлять 35%, велика побутова техніка — 25%. Утім, популярні в Україні маркетплейси пропонують розстрочку в один клік навіть на одяг та побутові товари, вартість яких не перевищує тисячі гривень. Річ у тім, що можливість не платити всю суму відразу сприяє імпульсивним покупкам. Адже, як часто буває при покупках в інтернет-магазинах? Вибираєш товари, які начебто недорогі, а потім загальна сума товарів у кошику виходить значно більшою за очікувану. За звичних умов клієнт починає видаляти з кошика необов’язкові речі, аби вписатись у бюджет, або взагалі відмовляється від покупки. Проблема покинутих кошиків сягає 70% у середньому на ринку і можливість оплати частинами частково дозволяє її розв’язати.

«Загалом підключення послуги „Оплата частинами“ збільшує обсяги продажів від 15% до 30% в середньому. Чек при покупці з оплатою частинами в 4−6 разів вищий, ніж при звичайній оплаті», — пояснюють у Sense Bank.

Як перевіряють клієнта при оформленні розстрочки в один клік

Утім, навіть якщо клієнт не сплачує відсотки за можливість розрахуватись за товар частинами, розстрочка — це все ж таки вид кредиту. Тож виникає питання, як банк перевіряє платоспроможність покупця при оформленні розстрочки. Адже одна людина може придбати на виплату товари у різних магазинах, а потім мати труднощі з вчасною оплатою.

«Клієнт для оформлення розстрочки вже має доступний кредитний ліміт і діючу кредитну картку. Тобто він уже розуміє, на яку суму він може розраховувати. Якщо ліміту недостатньо, то він може попросити банк збільшити ліміт, надавши додаткову інформацію, — пояснюють у Sense Bank. — Непомітно клієнт оформити розстрочки не може, ми відразу бачимо всі транзакції. Також у Sense Bank ми не обмежуємо кількість розстрочок. Якщо ліміт дозволяє, то клієнт може оформити необмежену кількість розстрочок».

Що варто пам’ятати про розстрочку

Розстрочка може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Внутрішня розстрочка — це спосіб оплати товару або послуги частинами, який надається безпосередньо продавцем або компанією-забудовником, без залучення банку чи мікрофінансових організацій. У такому разі, продавець не платить банку комісії та відсотки, але водночас бере на себе усі ризики.

Тут треба розуміти, що, на відміну від кредиту, при розстрочці, яку оформлюють договором між продавцем і покупцем, продавець має право вимагати повернути товар, якщо клієнт припинив вносити оплату вчасно. Це прописано у Цивільному кодексі. Стаття 695 ЦК передбачає, що, якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий із розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

Щодо розстрочки, яку оформлюють через банк, то у разі прострочення платежів саме банк матиме до вас претензії. Це можуть бути як штрафи за прострочення, так і підвищення відсоткової ставки на подальші платежі (залежить від умов конкретного договору). Ну, і, звісно ж, це вплине на вашу кредитну історію і можливість отримувати позики на вигідних умовах у майбутньому.

Тож, якими зручними не були б покупки із оплатою частинами, все ж варто реалістично оцінювати свої можливості. Насамперед варто порахувати, яку загальну суму за всіма придбаними на виплату товарами вам доведеться сплачувати щомісяця, та впевнитись, що у вас не виникне проблем із оплатою.