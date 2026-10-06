За січень-серпень 2026 року обсяг промислового виробництва в Україні скоротився на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальний індекс промислового виробництва знижується вже третій місяць поспіль, а в серпні темпи падіння помітно прискорилися. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Держстату.
Промисловість України падає третій місяць поспіль: у серпні спад прискорився до 7,4%
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За місяць промвиробництво скоротилося на 7,4%, а порівняно із серпнем 2025 року — на 6,1%. Місяцем раніше річне падіння становило 1,7%.
Що відбувається в основних галузях
За підсумками восьми місяців найкращу динаміку продемонструвала добувна промисловість — виробництво зросло на 1,3% рік до року.
В обробній промисловості зафіксовано зростання на 0,9%.
Водночас у секторі енергетики та водопостачання спад сягнув 12,7%, що стало головним фактором зниження загального показника промисловості.
У серпні спад охопив усі основні сектори
Найгірша місячна динаміка у серпні спостерігалася у добувній та обробній промисловості.
Добувна промисловість скоротила виробництво на 8,5% порівняно з липнем і на 8,8% рік до року.
В обробній промисловості падіння становило 8,2% за місяць та 3,9% у річному вимірі.
В енергетиці та водопостачанні виробництво знизилося на 1,1% за місяць і на 10,8% порівняно із серпнем минулого року.
Таким чином, хоча за підсумками восьми місяців добувна та обробна промисловість ще залишаються у невеликому плюсі, серпнева динаміка свідчить про суттєве погіршення ситуації в промисловості.
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