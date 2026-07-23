ЕС оштрафовал Google на 890 миллионов евро

Европейский Союз наложил на Alphabet, материнскую компанию Google, штраф в размере 890 млн евро ($1 млрд) за нарушение закона о цифровых рынках (DMA). Это решение может еще больше усугубить отношения между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

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В четверг, 23 июля, Европейская комиссия сообщила, что Google предоставляла несправедливое преимущество собственным сервисам в поисковом выдаче и препятствовала разработчикам приложений направлять пользователей к предложениям за пределами магазина Play Store.

За нарушения, связанные с поисковыми сервисами, компанию оштрафовали на 460 млн евро, а еще 430 млн евро — за нарушение правил работы Play Store.

«Google не смогла должным образом выполнить требования закона о цифровых рынках, поэтому сегодня мы приняли решительные, но взвешенные меры для наказания за эти нарушения. Лучшие продукты должны преуспевать потому, что они лучше, а не потому, что принадлежат компании, которая контролирует поисковую систему», — заявила еврокомиссар по конкуренции Тереса Рибера.

Еврокомиссия дала американскому техгиганту 60 дней на приведение деятельности в соответствие с DMA под угрозой новых периодических штрафов.

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Что говорят в Google

В самой компании с решением регулятора не согласны и заявляют о вынужденном ограничении функционала.

«Применение DMA таким образом продолжает разрушать обычные ежедневные продукты. Чтобы выполнить требования, мы вынуждены вырезать полезные функции поиска в реальном времени, которые так любят европейцы, в том числе оперативные цены и бронирование гостиниц, авиабилетов и ресторанов, а также ослаблять системы защиты в Google Play», — заявил Кент Уокер, президент Google по глобальным вопросам.

Штрафы для техгигантов растут, но сумма для Google — не рекордная

Нынешний штраф для Google стал продолжением серии санкций, наложенных ЕС в рамках закона о цифровых рынках. Ранее по этому закону Евросоюз оштрафовал Apple на 500 млн евро, а Meta — на 200 млн евро. DMA вводит ряд правил, призванных ограничить преобладание крупнейших технологических компаний на рынке.

Суммарные финансовые претензии ЕС к Google уже превысили 10 млрд евро, что значительно больше совокупных штрафов Apple, Meta и Microsoft.

Впрочем, нынешний штраф в 890 млн евро — один из самых маленьких, которые Евросоюз когда-либо накладывал на Google. Для сравнения, ранее компания получала более строгие санкции:

2,95 млрд евро — за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий (AdTech);

4,125 млрд евро — по делу по операционной системе Android;

2,42 млрд евро — за нарушение правил конкуренции в сервисе Google Shopping.

Еще один штраф на 1,49 млрд евро по делу AdSense был отменен Генеральным судом ЕС, однако юристы Евросоюза обжалуют это решение в высшей инстанции.

Обострение торговой войны между США и ЕС

Новый удар по Google пришелся на крайне напряженный момент в торговых отношениях между Брюсселем и Вашингтоном. Дональд Трамп не раз критиковал попытки ЕС ограничить влияние гигантов Кремниевой долины. Когда в сентябре 2025 года ЕС последний раз оштрафовал Google, президент США сразу угрожал введением новых пошлин против 27 стран блока.

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Год назад ЕС подписал соглашение с Трампом, поднявшее пошлины на большинство европейских товаров до 15%, но отменившее сборы для американского промышленного импорта и некоторой сельхозпродукции. Блок пошел на этот шаг, чтобы стабилизировать отношения с Трампом, угрожавшим жесткими торговыми ограничениями и сокращением оборонных обязательств США в Европе.

Это торговое соглашение, согласованное на политическом уровне в июле прошлого года, едва не сорвалось после заявлений Трампа о намерениях подчинить Гренландию и после того, как Верховный суд США отменил значительную часть его новых пошлин. ЕС окончательно ратифицировал документ только в прошлом месяце, однако соглашение по-прежнему находится под угрозой — Трамп уже угрожает новыми пошлинами отдельным странам блока, в том числе Испании и Франции.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Google, сама того не желая, стала настоящим спасителем для бюджета Европейского Союза. Технологический гигант наконец-то оплатил рекордный штраф в 4,6 миллиарда евро, который ему выписали еще в 2018 году за манипуляции с операционной системой Android. После лет судебных споров Европейский суд окончательно принял сторону регуляторов, открыв путь к выплате, ставшей наибольшим разовым штрафом в истории ЕС.