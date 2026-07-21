Трамп на 50% підвищив мита для Канади: торговельна війна виходить на новий рівень

Як повідомляє BBC , Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі пояснили рішення тим, що Оттава нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

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Нові тарифи набудуть чинності через 30 днів і ще більше загострять торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками Північної Америки.

Під нові обмеження потрапили як суто споживчі товари (зокрема вино та хокейне спорядження), так і промислова продукція, включаючи цемент. Водночас США залишили без додаткових мит стратегічні товари: енергоносії, калійні добрива, критично важливі мінерали та рибу.

Оттава звинувачує Вашингтон у порушенні торговельної угоди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд готовий активізувати переговори зі США найближчими тижнями.

За його словами, нові обмеження стали односторонньою дією Вашингтона, яка суперечить положенням Угоди між США, Канадою та Мексикою (USMCA). Карні також нагадав про обурливі погрози американського президента щодо суверенітету Канади, маючи на увазі неодноразові заяви про можливе перетворення країни на 51-й штат США.

Попри чинну угоду про вільну торгівлю, між країнами вже діють взаємні обмеження. США зберігають мита від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, а також 35-відсоткове мито на пиломатеріали та 25% на окремі комплектуючі для автомобілів.

У відповідь Канада застосовує 25-відсоткові мита на окремі категорії американської сталі, алюмінію та автомобілів.

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Причиною стали давні торговельні суперечки

У підписаних Дональдом Трампом указах не згадується його нещодавня заява про можливе запровадження мит через дим від канадських лісових пожеж, який досягав американських міст.

Натомість документ зосереджується на трьох давніх предметах суперечки між країнами:

оподаткуванні американських автомобілів і комплектуючих;

канадській системі квотування імпорту молочної продукції, яка передбачає мита понад 300% після перевищення встановлених лімітів;

бойкоті американської алкогольної продукції, який більшість канадських провінцій запровадила минулого року.

Представники бізнесу по обидва боки кордону вже закликали уряди якнайшвидше повернутися до переговорів. Голова Канадської торгової палати Кендіс Лейнг назвала нові тарифи «прикрим рішенням», тоді як керівник американської Ради виробників міцного алкоголю Кріс Свонгер попередив про ризик нових дзеркальних заходів.

Торговельна війна набирає обертів

Як раніше писав Мінфін, адміністрація Дональда Трампа послідовно переглядає торговельну політику США, роблячи ставку на підвищення імпортних мит. Раніше Верховний суд США визнав, що президент перевищив свої повноваження, використовуючи закон про надзвичайний стан для запровадження окремих тарифів. Після цього Білий дім почав застосовувати інші норми американського законодавства, зокрема Закон про тарифи 1930 року, який і став юридичною основою нових мит щодо Канади.

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