Трамп на 50% підвищив мита для Канади: торговельна війна виходить на новий рівень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2026, 8:32

Трамп на 50% підвищив мита для Канади: торговельна війна виходить на новий рівень

Як повідомляє BBC, Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі пояснили рішення тим, що Оттава нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Як повідомляє BBC, Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нові тарифи набудуть чинності через 30 днів і ще більше загострять торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками Північної Америки.

Під нові обмеження потрапили як суто споживчі товари (зокрема вино та хокейне спорядження), так і промислова продукція, включаючи цемент. Водночас США залишили без додаткових мит стратегічні товари: енергоносії, калійні добрива, критично важливі мінерали та рибу.

Оттава звинувачує Вашингтон у порушенні торговельної угоди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд готовий активізувати переговори зі США найближчими тижнями.

За його словами, нові обмеження стали односторонньою дією Вашингтона, яка суперечить положенням Угоди між США, Канадою та Мексикою (USMCA). Карні також нагадав про обурливі погрози американського президента щодо суверенітету Канади, маючи на увазі неодноразові заяви про можливе перетворення країни на 51-й штат США.

Попри чинну угоду про вільну торгівлю, між країнами вже діють взаємні обмеження. США зберігають мита від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, а також 35-відсоткове мито на пиломатеріали та 25% на окремі комплектуючі для автомобілів.

У відповідь Канада застосовує 25-відсоткові мита на окремі категорії американської сталі, алюмінію та автомобілів.

Читайте також: До 890 доларів на сім'ю: українцям у Канаді готують нові виплати

Причиною стали давні торговельні суперечки

У підписаних Дональдом Трампом указах не згадується його нещодавня заява про можливе запровадження мит через дим від канадських лісових пожеж, який досягав американських міст.

Натомість документ зосереджується на трьох давніх предметах суперечки між країнами:

  • оподаткуванні американських автомобілів і комплектуючих;
  • канадській системі квотування імпорту молочної продукції, яка передбачає мита понад 300% після перевищення встановлених лімітів;
  • бойкоті американської алкогольної продукції, який більшість канадських провінцій запровадила минулого року.

Представники бізнесу по обидва боки кордону вже закликали уряди якнайшвидше повернутися до переговорів. Голова Канадської торгової палати Кендіс Лейнг назвала нові тарифи «прикрим рішенням», тоді як керівник американської Ради виробників міцного алкоголю Кріс Свонгер попередив про ризик нових дзеркальних заходів.

Торговельна війна набирає обертів

Як раніше писав Мінфін, адміністрація Дональда Трампа послідовно переглядає торговельну політику США, роблячи ставку на підвищення імпортних мит. Раніше Верховний суд США визнав, що президент перевищив свої повноваження, використовуючи закон про надзвичайний стан для запровадження окремих тарифів. Після цього Білий дім почав застосовувати інші норми американського законодавства, зокрема Закон про тарифи 1930 року, який і став юридичною основою нових мит щодо Канади.

Читайте також: США вводять 25% мито на більшість товарів із Бразилії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
AllexL
AllexL
21 липня 2026, 9:56
#
Ховайся хто може, доктор Хайд прокинувся…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами