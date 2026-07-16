США вводять 25% мито на більшість товарів із Бразилії

Починаючи з 22 липня Сполучені Штати запроваджують 25% мито на більшу частину імпорту з Бразилії. Про це в середу, 15 липня, повідомив Офіс торгового представника США (USTR). Це рішення стало першим кроком у межах нової митної стратегії адміністрації Трампа, яка згодом може зачепити десятки інших держав, повідомляє Reuters.

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Що подорожчає?

Мита зачеплять тисячі бразильських товарів, серед яких цукор, сільськогосподарська техніка, одяг, електрообладнання, папір та сталь. Водночас Вашингтон зберіг більшість винятків, анонсованих у червні. Пільги скасували лише для високочистої розчинної целюлози та деяких немедичних матеріалів.

Під дію нових мит не підпадають:

яловичина та кава;

літаки та авіаційні запчастини;

енергоносії та рідкоземельні метали;

чавун, органічний мед та деякі інші позиції.

Нова хвиля торговельних розслідувань США

Нова програма мит була запущена після того, як раніше цього року Верховний суд США скасував ключовий елемент попередньої тарифної системи Трампа. Тепер урядова стратегія спирається на розслідування щодо «несправедливої торговельної практики» відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю США.

Наразі відомство USTR уже відкрило близько 80 подібних розслідувань. Нова хвиля мит загрожує десяткам країн та союзників, зокрема Китаю, Європейському Союзу, Індії, Японії, Південній Кореї та Мексиці.

Да оголошення стало логічним продовженням червневої ініціативи адміністрації Трампа. Тоді Вашингтон запропонував покарати Бразилію митами через цілу низку претензій — від політики у сфері цифрової торгівлі до проблеми незаконної вирубки лісів.

«Тривалі переговори з Бразилією протягом останнього року не розв'язали цих проблем. Проте ми залишаємося відкритими до діалогу, щоб досягти давно назрілих змін у питаннях, які виявило це розслідування», — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

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Претензії США

Американське розслідування проти Бразилії розпочалося у липні минулого року. Серед головних претензій Вашингтона — неефективна боротьба з вирубкою лісів Амазонії та функціонування бразильської системи миттєвих платежів Pix. В уряді США переконані, що Pix створює дискримінаційні умови та шкодить бізнесу міжнародних платіжних систем (як-от Visa та Mastercard). Бразилія всі звинувачення категорично відкидає.

Ба більше, Бразилія фігурує ще в одному розслідуванні USTR (щодо використання примусової праці у ланцюгах постачань), яке має завершитися 24 липня. Якщо провину доведуть, країні загрожує додаткове мито в розмірі 12,5%, що збільшить загальне податкове навантаження на бразильський експорт до США до 37,5%.

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Реакція Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сіва назвав американські санкції абсолютно безпідставними. У соцмережі X він заявив, що країна негайно запустить процедури у відповідь у межах внутрішнього «Закону про взаємність», а також оскаржить дії США через механізм вирішення спорів у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Державний секретар США Марко Рубіо, якого Лула у червні звинувачував в антилатиноамериканських настроях, поклав усю провину на бразильського лідера.

«Протягом останнього року Лула ставив власне его вище за вигідну для добробуту бразильців угоду. Його уряд не вів переговори з нами добросовісно, і ці мита — ціна його поведінки», — заявив Рубіо в X.