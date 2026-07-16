США вводять 25% мито на більшість товарів із Бразилії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2026, 14:33

США вводять 25% мито на більшість товарів із Бразилії

Починаючи з 22 липня Сполучені Штати запроваджують 25% мито на більшу частину імпорту з Бразилії. Про це в середу, 15 липня, повідомив Офіс торгового представника США (USTR). Це рішення стало першим кроком у межах нової митної стратегії адміністрації Трампа, яка згодом може зачепити десятки інших держав, повідомляє Reuters.

США вводять 25% мито на більшість товарів із Бразилії

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що подорожчає?

Мита зачеплять тисячі бразильських товарів, серед яких цукор, сільськогосподарська техніка, одяг, електрообладнання, папір та сталь. Водночас Вашингтон зберіг більшість винятків, анонсованих у червні. Пільги скасували лише для високочистої розчинної целюлози та деяких немедичних матеріалів.

Під дію нових мит не підпадають:

  • яловичина та кава;
  • літаки та авіаційні запчастини;
  • енергоносії та рідкоземельні метали;
  • чавун, органічний мед та деякі інші позиції.

Нова хвиля торговельних розслідувань США

Нова програма мит була запущена після того, як раніше цього року Верховний суд США скасував ключовий елемент попередньої тарифної системи Трампа. Тепер урядова стратегія спирається на розслідування щодо «несправедливої торговельної практики» відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю США.

Наразі відомство USTR уже відкрило близько 80 подібних розслідувань. Нова хвиля мит загрожує десяткам країн та союзників, зокрема Китаю, Європейському Союзу, Індії, Японії, Південній Кореї та Мексиці.

Да оголошення стало логічним продовженням червневої ініціативи адміністрації Трампа. Тоді Вашингтон запропонував покарати Бразилію митами через цілу низку претензій — від політики у сфері цифрової торгівлі до проблеми незаконної вирубки лісів.

«Тривалі переговори з Бразилією протягом останнього року не розв'язали цих проблем. Проте ми залишаємося відкритими до діалогу, щоб досягти давно назрілих змін у питаннях, які виявило це розслідування», — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Читайте також: США планують запровадити нові мита до 12,5% на імпорт із 60 країн

Претензії США

Американське розслідування проти Бразилії розпочалося у липні минулого року. Серед головних претензій Вашингтона — неефективна боротьба з вирубкою лісів Амазонії та функціонування бразильської системи миттєвих платежів Pix. В уряді США переконані, що Pix створює дискримінаційні умови та шкодить бізнесу міжнародних платіжних систем (як-от Visa та Mastercard). Бразилія всі звинувачення категорично відкидає.

Ба більше, Бразилія фігурує ще в одному розслідуванні USTR (щодо використання примусової праці у ланцюгах постачань), яке має завершитися 24 липня. Якщо провину доведуть, країні загрожує додаткове мито в розмірі 12,5%, що збільшить загальне податкове навантаження на бразильський експорт до США до 37,5%.

Читайте також: Трамп поки передумав вводити 25% мито на машини з Євросоюзу

Реакція Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сіва назвав американські санкції абсолютно безпідставними. У соцмережі X він заявив, що країна негайно запустить процедури у відповідь у межах внутрішнього «Закону про взаємність», а також оскаржить дії США через механізм вирішення спорів у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Державний секретар США Марко Рубіо, якого Лула у червні звинувачував в антилатиноамериканських настроях, поклав усю провину на бразильського лідера.

«Протягом останнього року Лула ставив власне его вище за вигідну для добробуту бразильців угоду. Його уряд не вів переговори з нами добросовісно, і ці мита — ціна його поведінки», — заявив Рубіо в X.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами