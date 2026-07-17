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17 липня 2026, 11:18

Сенат США готує удар по нафтових доходах рф: сенатори підтримали санкції Грема

Як повідомляє Axios, американські законодавці впритул наблизилися до ухвалення жорсткого пакету санкцій, спрямованого на підрив економічної бази росії. Оновлений двопартійний законопроєкт отримав підтримку понад 60 сенаторів. Це гарантує успішне подолання процедури філібастеру та відкриває шлях до фінального голосування.

Як повідомляє Axios, американські законодавці впритул наблизилися до ухвалення жорсткого пакету санкцій, спрямованого на підрив економічної бази росії.

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Документ, ініційований нині покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та підтриманий демократом Річардом Блументалем, демонструє солідарність серед політичних еліт США: він згуртував 39 республіканців та 22 демократів.

Санкційна петля для енергосектору та «тіньового флоту»

Основна мета ініціативи полягає у створенні фінансових бар'єрів для країн, що продовжують співпрацю з агресором у нафтогазовій сфері. Законопроєкт наділяє президента США повними повноваженнями для застосування вторинних мит у розмірі 100% на товари з держав, які закупляють енергоносії у рф.

Фактично це створює ультиматум для великих імпортерів, насамперед Китаю та Індії, змушуючи їх вибирати між вигодою від дешевої російської нафти та доступом до американського ринку.

Крім прямого тиску на покупців, документ містить жорсткі механізми для боротьби з «тіньовим флотом» росії. Мережа танкерів, за допомогою якої Москва роками обходила міжнародні обмеження, потрапляє під приціл нових регуляцій, що має критично ускладнити логістику та скоротити експортні можливості Кремля.

Наразі керівництво Республіканської партії вже розпочало підготовку до винесення питання на розгляд Сенату. Завдяки проведенню процедури перевірки наявності заперечень серед законодавців, шлях до сесійної зали став максимально коротким.

Після очікуваного схвалення в Сенаті документ буде направлено до Палати представників, де він має отримати фінальну підтримку для передачі на підпис президенту. Швидкість, з якою просувається ця ініціатива, свідчить про зміну пріоритетів Вашингтона: санкційна політика переходить від формальних обмежень до механізмів, здатних фізично зупинити надходження валюти до бюджету агресора.

Читайте також: Лідери G7 погодилися посилити санкції проти російського енергосектору

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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