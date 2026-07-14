Ціни на нафту підскочили до місячного максимуму на тлі ескалації конфлікту між США та Іраном

У вівторок, 14 липня, ціни на нафту підскочили до найвищого рівня за останні чотири тижні. Поштовхом для зростання ринку стало рішення США відновити морську блокаду Ірану. Нова хвиля взаємних ударів між Вашингтоном та Тегераном знову поставила під загрозу стабільність постачань через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Станом на 10:51 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,74 (3,29%), досягнувши позначки $86,04 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала в ціні $2,21 (2,83%) і торгується на рівні $80,35 за барель.

Для Brent це найвищий показник із 12 червня, а для WTI — з 16 червня. Нагадаємо, що якраз 17 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який мав би покласти край конфлікту.

Чому угода США та Ірану провалилася

«Попри підписання меморандуму та наявність домовленостей, перемир'я не протрималося навіть кількох тижнів. Саме цей ризик ринок зараз намагається закласти у вартість бареля», — пояснює аналітик інвестиційного банку ANZ Соні Кумарі.

За її оцінками, хоча пік ескалації, схоже, уже позаду, затяжні збої в поставках підштовхуватимуть ціни вгору — у діапазон $85−90.

Градус протистояння злетів після того, як президент США Дональд Трамп знову заблокував іранське судноплавство та запропонував ввести 20%-й збір за охорону суден в Ормузькій протоці. До початку конфлікту цим водним шляхом транспортували близько п'ятої частини щоденного світового обсягу нафти та зрідженого газу.

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Обстріли танкерів

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що іранські крилаті ракети атакували два еміратські танкери в територіальних водах Оману, внаслідок чого загинув один індійський моряк, а ще вісім дістали поранення. На цьому тлі судноплавна статистика зафіксувала падіння кількості танкерів в Ормузькій протоці до двомісячного мінімуму.

Аналітики Citi зазначають: ризик того, що Тегеран повністю вийде з меморандуму і заморозить перемовини аж до завершення проміжних виборів у США, суттєво зріс. За такого сценарію світ чекає період «високих цін нафти надовго».

Водночас міністр нафти Ірану Мохсен Пакнежад у своєму Telegram-каналі запевнив, що експорт іранської нафти триває у звичному режимі, попри скасування американських санкційних пільг минулого тижня.

Єменський фронт та рекордне падіння попиту в Китаї

Олію у вогонь підливає і єменський рух хуситів, який випустив ракети по Саудівській Аравії, звинувативши королівство в бомбардуванні підконтрольного їм аеропорту. На думку Саймона Вонга, портфельного менеджера Gabelli Funds, якщо хусити почнуть атакувати саудівські нафтові об'єкти у Червоному морі, це створить нову хвилю хаосу для глобальних потоків нафти.

Тим часом з іншого боку барикад опинився Китай. У червні імпорт нафти до КНР обвалився одразу на 41,3%, оновивши десятирічний мінімум. Через слабкий внутрішній попит та запроваджені Пекіном обмеження на експорт нафтопродуктів, завантаженість китайських НПЗ упала до найнижчого рівня за останні 10 років.