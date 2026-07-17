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17 липня 2026, 14:45

ЄС покриває дефіцит бюджету коштами від штрафу Google

Компанія Google, сама того не бажаючи, стала справжнім рятівником для бюджету Європейського Союзу. Технологічний гігант нарешті сплатив рекордний штраф у 4,6 мільярда євро, який йому виписали ще у 2018 році за маніпуляції з операційною системою Android. Після років судових суперечок Європейський суд остаточно став на бік регуляторів, відкривши шлях до виплати, яка стала найбільшим разовим штрафом в історії ЄС. Про це повідомляє видання Politico

Компанія Google, сама того не бажаючи, стала справжнім рятівником для бюджету Європейського Союзу.

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Куди підуть мільярди Google

Як виявляється, ці гроші суттєво полегшать життя урядам країн-учасниць ЄС. Оскільки доходи Комісії від штрафів автоматично поповнюють спільну скарбницю, ці кошти використають для покриття поточних витрат у 2026 році, адже 4,6 мільярда євро становлять понад 2% від загального бюджету блоку на 2026 рік. Очікується, що виплата Google дозволить країнам-членам перерахувати свої внески до бюджету ЄС на меншу суму.

Це справжній подарунок для держав, чиї бюджети наразі тріщать по швах через дорогі енергоносії та повільне економічне зростання.

Зокрема, це рятівне коло для Німеччини, яка несе найбільше фінансове навантаження у блоці. Аналітики підрахували, що Берлін може зекономити близько мільярда євро, що вкрай важливо, адже країна наблизилася до критичного 3-відсоткового ліміту дефіциту бюджету.

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Гроші є, а спокою немає

Хоча штраф Google тимчасово закрив дірки в бюджеті, він не в змозі допомогти вирішити глобальні суперечки. Наступний семирічний бюджетний цикл, який стартує у 2028 році, потребує близько 2 трильйонів євро, і тут єдності між столицями немає. Франція активно проштовхує ідею окремого податку на американських цифрових гігантів, щоб наповнити цей гігантський фонд, проте Німеччина та інші країни налаштовані скептично.

Ці виплати — лише крапля в морі порівняно з майбутніми потребами блоку. Тим часом бюджет ЄС отримає ще одне джерело доходів: з липня почали стягувати мито на дешеві іноземні посилки. Схоже, Єврокомісія знайшла спосіб поповнювати скарбницю не лише за рахунок платників податків, а й за рахунок «цифрових гігантів» та онлайн-шопінгу. Але це навряд чи вгамує апетити політиків, які вже сьогодні ламають списи навколо розподілу грошей на наступне десятиліття.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Sg Ms
Sg Ms
17 липня 2026, 17:48
#
Штрафы, ограничения, блокировки — все на что способен ЕС.
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