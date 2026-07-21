Головне за вівторок: новий транш від МВФ, обсяг готівки в Україні та ШІ для керування грошима

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2026, 20:05

Головне за вівторок: новий транш від МВФ, обсяг готівки в Україні та ШІ для керування грошима

Головне за вівторок, 21 липня.

Головне за вівторок, 21 липня.

Україна отримає ще $690 млн від МВФ: Фонд позитивно оцінив виконання програми підтримки

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.

Обсяг готівки в Україні наблизився до трильйона: яких банкнот та монет найбільше в обігу

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 970,8 млрд грн. За перше півріччя ця сума зросла на 44,5 млрд грн (на 4,8%).

В Україні запустять купюру 2000 гривень: що можна було купити за неї 5 років тому і зараз

З вересня в Україні з’явиться купюра найбільшого номіналу — 2 тисячі гривень. Не секрет, що чим вища інфляція в країні, тим більшого номіналу купюри з’являються в обігу. «Мінфін» регулярно проводить власний моніторинг цін в Україні. І вирішив порівняти, що можна було купити на 2 тисячі гривень п’ять років тому та зараз.

Фінансовий радник у кишені: як зумери використовують ШІ для керування грошима

Нове покоління знайшло заміну класичним фінансовим радникам. Чатботи допомагають молоді вираховувати приховані витрати, ділити бюджет та накопичувати на великі покупки. Пояснюємо, як налаштувати ШІ-асистента для власних фінансів та де алгоритми досі припускаються критичних помилок.

Не лише Nvidia: три компанії, які заробляють на бумі штучного інтелекту

Поки інвестори полюють за акціями Nvidia та виробників чипів, на хвилі буму штучного інтелекту стрімко зростає ще одна малопомітна галузь. Попит на AI-сервери різко збільшив прибутки виробників електронних компонентів, але після стрімкого зростання їхніх акцій головне питання — чи не запізнилися інвестори, розповідає керівник департаменту аналітики Blackshield Capital Ілля Кислицький.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами