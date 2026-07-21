Головне за вівторок: новий транш від МВФ, обсяг готівки в Україні та ШІ для керування грошима

Україна отримає ще $690 млн від МВФ: Фонд позитивно оцінив виконання програми підтримки

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.

Обсяг готівки в Україні наблизився до трильйона: яких банкнот та монет найбільше в обігу

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 970,8 млрд грн. За перше півріччя ця сума зросла на 44,5 млрд грн (на 4,8%).

В Україні запустять купюру 2000 гривень: що можна було купити за неї 5 років тому і зараз

З вересня в Україні з’явиться купюра найбільшого номіналу — 2 тисячі гривень. Не секрет, що чим вища інфляція в країні, тим більшого номіналу купюри з’являються в обігу. «Мінфін» регулярно проводить власний моніторинг цін в Україні. І вирішив порівняти, що можна було купити на 2 тисячі гривень п’ять років тому та зараз.

Фінансовий радник у кишені: як зумери використовують ШІ для керування грошима

Нове покоління знайшло заміну класичним фінансовим радникам. Чатботи допомагають молоді вираховувати приховані витрати, ділити бюджет та накопичувати на великі покупки. Пояснюємо, як налаштувати ШІ-асистента для власних фінансів та де алгоритми досі припускаються критичних помилок.

Не лише Nvidia: три компанії, які заробляють на бумі штучного інтелекту

Поки інвестори полюють за акціями Nvidia та виробників чипів, на хвилі буму штучного інтелекту стрімко зростає ще одна малопомітна галузь. Попит на AI-сервери різко збільшив прибутки виробників електронних компонентів, але після стрімкого зростання їхніх акцій головне питання — чи не запізнилися інвестори, розповідає керівник департаменту аналітики Blackshield Capital Ілля Кислицький.