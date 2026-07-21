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21 липня 2026, 9:22

Україна отримає ще $690 млн від МВФ: Фонд позитивно оцінив виконання програми підтримки

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України.

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Формально рішення передбачає виділення 503 млн спеціальних прав запозичення (SDR) — внутрішньої розрахункової одиниці МВФ. Після надходження цих коштів загальний обсяг фінансування України в межах програми EFF зросте приблизно до $2,2 млрд.

Одночасно МВФ завершив консультації з Україною за статтею IV Статуту Фонду, під час яких оцінювалася економічна політика держави в умовах війни та її відповідність курсу на інтеграцію до Європейського Союзу.

МВФ позитивно оцінив виконання програми

У Фонді зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми фінансової підтримки.

Зокрема, усі кількісні показники, встановлені на кінець березня 2026 року, були досягнуті. Водночас МВФ звернув увагу на затримку з реалізацією окремих структурних реформ, а також на невиконання червневого орієнтира щодо рівня міжнародних резервів.

У Фонді пояснили, що на цей показник частково вплинуло загострення ситуації на Близькому Сході, яке позначилося на зовнішніх економічних умовах.

«Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість перед руйнівною війною, яку веде Росія. Виважена економічна політика, підтримана програмою МВФ, разом із потужною міжнародною допомогою дозволяє зберігати макроекономічну та фінансову стабільність навіть у надзвичайно складних умовах», — заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Чому рішення МВФ важливе

Схвалення перегляду програми означає, що Україна й надалі отримуватиме доступ до міжнародного фінансування за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Кошти МВФ спрямовуються на підтримку макрофінансової стабільності, фінансування державного бюджету та зміцнення міжнародних резервів.

Як раніше писав Мінфін, чотирирічну програму Extended Fund Facility для України МВФ затвердив у 2023 році. Вона передбачає поетапне надання фінансової допомоги в обмін на реалізацію економічних реформ та підготовку країни до післявоєнного відновлення і вступу до Європейського Союзу.

Рішення про кожний наступний транш ухвалюється після детальної оцінки виконання Україною визначених критеріїв програми.

Більш детально про умови Фонду читайте в нашій статті «Місія МВФ їде до України: перший перегляд програми EFF та боротьба з тіньовою економікою у 45% ВВП»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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