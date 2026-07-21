Фінансовий радник у кишені: як зумери використовують ШІ для керування грошима

Нове покоління знайшло заміну класичним фінансовим радникам. Чатботи допомагають молоді вираховувати приховані витрати, ділити бюджет та накопичувати на великі покупки. Пояснюємо, як налаштувати ШІ-асистента для власних фінансів та де алгоритми досі припускаються критичних помилок.

Чому молодь обирає чатботи замість консультантів

За даними свіжого дослідження компанії EY, аж 68% зумерів за останні пів року приймали рішення про заощадження чи інвестиції, спираючись на поради ШІ. При цьому молодь не просто радиться з AI-консультантами щодо інвестицій чи окремих питань, а масово делегує алгоритмам рутину, з якою раніше йшли до живих фахівців або взагалі уникали через складність.

Опитування показує, що саме ШІ допомагає зумерам контролювати бюджет, вирахувати приховані витрати, порівнювати умови за картками та розплановувати накопичення на омріяну відпустку чи перше авто.

Цікаво, що цей бум ШІ-помічників збігається з рекордно раннім виходом молоді на фінансові ринки. Так, за даними Всесвітнього економічного форуму, 30% зумерів починають інвестувати, щойно увійшовши у доросле життя. Для порівняння, серед покоління X у такому ж віці цим цікавилися лише 9%, а серед бумерів — 6%.

Поки якісна фінансова освіта залишається для багатьох недоступною, саме ШІ стає першим доступним джерелом персональних порад. Бот працює без вихідних і може пояснити будь-який складний інструмент простою мовою, відкриваючи фінансову культуру кожному. А головне, що він прибирає найбільший бар'єр — тепер, щоб отримати пораду щодо грошей, не потрібні великі гроші.

Три способи передати бюджет ШІ

Сучасна молодь використовує ШІ для особистих фінансів трьома способами. Найпростіший передбачає звичайну розмову з чатботом. Наступний рівень — окремий проєкт, який зберігає правила, файли та історію бюджету. Найновіший варіант уже дозволяє підключити до ШІ банківські рахунки й автоматично оновлювати дані.

Бюджет у звичайному чаті

Почати можна навіть без готового промпту. Достатньо попросити ChatGPT, Claude чи Gemini скласти максимально повний перелік запитань для аналізу особистих фінансів. Чатбот уточнить дохід, регулярні й сезонні витрати, борги, заощадження та фінансові цілі. На основі відповідей він може проаналізувати структуру витрат, розподілити місячний бюджет і розрахувати, скільки потрібно відкладати на фінансову подушку, відпустку чи велику покупку. Також може допомогти визначити оптимальний спосіб закрити кредит чи, наприклад, віддати борг.

Точніший результат дає банківська виписка у форматі CSV. ШІ може за кілька хвилин розподілити сотні операцій за категоріями, знайти забуті підписки й комісії та показати, де непомітно зростають витрати. Краще завантажувати дані щонайменше за три місяці, щоб окремі великі покупки не спотворювали картину.

Іноді такого аналізу вже достатньо. В одному 30-денному експерименті ChatGPT допоміг користувачці знайти зайві витрати, про які вона раніше не замислювалася, скоригувати фінансові звички й заощадити 12 500 рупій, або близько 5800 грн, за місяць.

Однак чат може помилятися і в сумах, і категоріях, особливо під час роботи з фото та PDF. Він також здатен порахувати переказ між власними рахунками як витрату або не врахувати нестабільний дохід. Тому надійніше використовувати CSV, звіряти підсумки з банком і не чекати автоматичного контролю. Нові операції доведеться регулярно завантажувати самостійно.

Окремий фінансовий проєкт

Для більш зручного та просунутого використання можна створити окремий проєкт і додати до нього таблицю транзакцій, фінансові цілі та правила аналізу. Наприклад, не рахувати перекази між власними рахунками як витрати й не радити інвестувати фінансову подушку. Завдяки спільним файлам та інструкціям ШІ працює за однаковою логікою щомісяця.

Після оновлення даних проєкт може показувати залишки за категоріями, знаходити незвичні операції та попереджати про ризик перевитрат. Наприкінці місяця він порівнює фактичні витрати з планом і розраховує, коли вдасться накопичити на авто, житло чи іншу велику ціль.

Технічно підготовлені користувачі просять Codex або Claude Code створити власний бюджетний застосунок із календарем платежів, графіками та прогнозом грошового потоку. Простіший варіант передбачає підключення агента через MCP до Notion або YNAB. Тоді ШІ працює безпосередньо з базою витрат і формує звіти за звичайним текстовим запитом.

Такий проєкт дає більше послідовності, але потребує налаштування й регулярного оновлення даних. Також, якщо агент може сам редагувати записи, помилкова команда здатна зіпсувати весь бюджет. Тому безпечніше спочатку залишити йому доступ лише для читання, а всі зміни підтверджувати вручну.

Пряме підключення рахунків

Третій спосіб прибирає ручну роботу з виписками. У травні 2026 року OpenAI запустила окремий розділFinances у ChatGPT, а наприкінці червня відкрила його для передплатників Plus і Pro у США. В Україні функція поки недоступна.

Через Plaid користувач може підключити рахунки, картки, кредити та інвестиційні портфелі в понад 12 000 американських фінансових установах. ChatGPT об'єднує дані про витрати, підписки, майбутні платежі, борги й активи. Його можна запитати, скільки коштувала відпустка, чому зросли витрати або чи дозволяє бюджет змінити роботу.

На відміну від звичайного чату, відповіді спираються на реальні баланси та історію операцій. У внутрішньому тесті OpenAI модель GPT-5.5 Thinking набрала 79 балів зі 100 за складні фінансові завдання, а Pro — 82,5 бала. Оцінки виставляли понад 50 фінансових фахівців, однак навіть ці результати залишають простір для помилок.

Доступ працює лише для читання, тому ChatGPT не може переказувати гроші чи укладати угоди. Головна перевага полягає в автоматичному оновленні фінансової картини, а головний ризик — у концентрації детальної інформації про рахунки, борги, витрати та життєві обставини на одній платформі.

Коли порада ШІ коштує грошей

Найбільша проблема фінансового ШІ полягає в тому, що помилкова відповідь може звучати так само впевнено, як правильна. У тесті Forbes Advisor ChatGPT склав бюджет, у якому сума витрат перевищувала дохід, але водночас пообіцяв користувачеві 100 євро заощаджень. Після зауваження модель змінила цифри, однак все одно отримала неправильний результат.

Ще складніше з довгостроковими прогнозами. Під час одного австралійського порівняння ChatGPT і державний калькулятор MoneySmart дали суттєво різні оцінки майбутньої пенсії через припущення моделі. ШІ може не врахувати податки, комісії, інфляцію, нестабільний дохід або місцеві правила. Математично охайний план у такому разі створює лише хибне відчуття точності.

Помилки трапляються і в самих даних. Чатбот може записати переказ між власними рахунками як витрату, повернення товару як дохід або віднести покупку в супермаркеті до неправильної категорії. Навіть новий розділ Finances у ChatGPT залежить від інформації, яку передає банк. OpenAI попереджає, що окремі установи можуть не показувати повну історію транзакцій, ставки, борги чи дати платежів. Синхронізація іноді триває кілька годин і може вимагати повторного підключення рахунку.

Другий ризик стосується приватності. Щоб отримати точнішу пораду, користувачі повідомляють ШІ про доходи, борги, заощадження, медичні витрати та сімейні обставини. Усе це створює значно повніший фінансовий портрет, ніж звичайна таблиця витрат. Експерти з кібербезпеки радять не завантажувати повні номери рахунків, податкові документи, паролі та інші дані, за якими можна встановити особу.

Нарешті, у ШІ немає відповідальності за наслідки. Він не компенсує втрати через невдалу пораду й може погоджуватися з бажанням користувача, навіть коли рішення надто ризикове. Тому найкраще він працює як інструмент для впорядкування витрат, пошуку закономірностей і розрахунку сценаріїв. Податки, кредити та інвестиційні рішення все ще потребують перевірки цифр і незалежної оцінки.