Не лише Nvidia: три компанії, які заробляють на бумі штучного інтелекту

Поки інвестори полюють за акціями Nvidia та виробників чипів, на хвилі буму штучного інтелекту стрімко зростає ще одна малопомітна галузь. Попит на AI-сервери різко збільшив прибутки виробників електронних компонентів, але після стрімкого зростання їхніх акцій головне питання — чи не запізнилися інвестори, розповідає керівник департаменту аналітики Blackshield Capital Ілля Кислицький.

Упродовж останніх двох років основний потік інвестицій в індустрію штучного інтелекту зосереджувався навколо виробників графічних процесорів, високошвидкісної пам’яті, мережевого обладнання та систем охолодження. Саме вони першими отримали вигоду від стрімкого зростання капітальних витрат на ШІ-інфраструктуру.

У міру її масштабування гроші поширюються далі виробничим ланцюгом. Одними з менш очевидних бенефіціарів стали виробники багатошарових керамічних конденсаторів, або MLCC. Попит уже позначається на їхній виручці та прибутку, проте ринок також устиг суттєво переоцінити акції. Тепер головне питання для інвестора полягає в тому, чи зможуть фінансові результати цих компаній випередити очікування, вже закладені в котирування.

Як потужність сервера перетворюється на прибуток постачальника

MLCC стабілізують живлення процесорів, пам’яті та інших компонентів плати. За даними Samsung Electro-Mechanics, ШІ-сервер використовує у 10−15 разів більше таких конденсаторів, ніж звичайний. Енергоспоживання стійки NVIDIA DGX GB200 NVL72 сягає приблизно 120 кВт, тому разом із кількістю компонентів зростає потреба у складніших і дорожчих моделях.

Наростити їх пропозицію так само швидко складно. Високоємні MLCC потребують точнішого виробництва, а новий постачальник має пройти тривалу кваліфікацію. Наприкінці червня 2026 року співвідношення нових замовлень до відвантажень у трьох провідних виробників сягало 1,25−1,31 проти 1,04 для ринку загалом. Це ще не повномасштабний дефіцит, але вже помітне напруження у високотехнологічному сегменті.

Для виробників така динаміка створює три джерела зростання: збільшення обсягів, вищу частку дорогих компонентів і краще завантаження обладнання. За високої частки постійних витрат це дозволяє прибутку зростати швидше за виручку.

Три компанії, три інвестиційні профілі

Найпрямішу експозицію на зростання ринку дає японська Murata Manufacturing. Конденсатори формують 51,1% її виручки, а в поточному фінансовому році керівництво прогнозує збільшення продажів цього напряму на 13,4% та операційного прибутку всієї групи на 34,8%. Масштаб, технологічне лідерство і прозорий зв’язок між серверним попитом та фінансовими результатами роблять Murata найбільш зрозумілим вибором серед трьох компаній.

Samsung Electro-Mechanics пропонує ширшу експозицію на серверну інфраструктуру. У першому кварталі 2026 року підрозділ Component Solution, до якого входять MLCC, забезпечив близько 44% продажів компанії та збільшив виручку на 16%. Продажі Package Solution, що випускає підкладки для ШІ-прискорювачів і серверних процесорів, зросли на 45%, а операційний прибуток групи піднявся на 40%. Диверсифікація дозволяє заробляти одразу на кількох ланках виробничого ланцюга, хоча компанія не розкриває окремо внесок серверних MLCC.

У Taiyo Yuden конденсатори становлять близько 71% виручки, тому зміна завантаження виробництва особливо сильно впливає на фінансовий результат. За рік їхні продажі збільшилися на 8,5%, тоді як операційний прибуток компанії зріс на 91,2%. Taiyo Yuden має найпотужніший операційний важіль, але водночас сильніше залежить від виробничого циклу, споживчої електроніки та подальшого зниження цін на зіставні компоненти.

Зростання вже закладене в ціну

Високі мультиплікатори суттєво змінюють характер інвестиційної ідеї. У середині липня 2026 року forward P/E Murata становив близько 49x, Samsung Electro-Mechanics — 66x, а Taiyo Yuden — 58x. Усі три показники значно перевищували історичні діапазони компаній. Ринок уже визнав їх бенефіціарами розвитку ШІ-інфраструктури, тому подальше зростання котирувань потребуватиме нових переглядів прогнозів прибутку.

Підтвердити очікування можуть збереження співвідношення замовлень до відвантажень вище одиниці, подальше завантаження виробництва та розширення маржі під час масштабування Blackwell, GB300 і Rubin. Головними ризиками залишаються уповільнення капітальних витрат великих технологічних компаній, надлишок пропозиції після запуску нових потужностей і зміна архітектури живлення серверів. Навіть якщо кількість MLCC продовжить зростати, падіння ціни на один компонент може погіршити очікувану економіку виробників.

Не всі бенефіціари однакові

За співвідношенням якості та ризику Murata виглядає найпереконливіше. Samsung Electro-Mechanics пропонує ширшу експозицію на серверну інфраструктуру, а Taiyo Yuden може дати найбільшу віддачу за сприятливого циклу, приймаючи водночас найвищий ризик його розвороту.

Подальшу дохідність визначатиме вже не загальне зростання попиту на MLCC, а здатність кожної компанії збільшувати прибуток швидше за очікування, закладені у вартість її акцій. За нинішніх оцінок інвестор купує не перспективний тренд, а якість його реалізації.