Будівництво в Україні різко дорожчає: які роботи зросли в ціні найбільше

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у травні 2026 року зросли на 21,8% порівняно з травнем минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

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Подорожчання зафіксовано в усіх основних сегментах будівництва. Найбільше зросли ціни у нежитловому будівництві — на 22,8% у річному вимірі. В інженерному будівництві зростання становило 22,4%, у житловому — 18,7%.

Порівняно з квітнем ціни у всіх трьох сегментах підвищилися однаково — на 1,9%.

Де зростання найвище

У травні найшвидше дорожчали роботи в нежитловому будівництві. До цього сегмента належать, зокрема, офісні, торговельні, промислові, складські та інші комерційні об'єкти.

Інженерне будівництво також показало високе зростання. Йдеться про дороги, мости, мережі, енергетичні та інші інфраструктурні об'єкти.

Житлове будівництво подорожчало дещо повільніше, але також суттєво — майже на 19% за рік. Для забудовників це означає подальше зростання собівартості проєктів, а для покупців житла — ризик поступового перенесення цих витрат у ціну квадратного метра.

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Динаміка за п’ять місяців

У січні-травні 2026 року ціни на будівельно-монтажні роботи зросли на 14,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У житловому будівництві зростання становило 12,6%, у нежитловому — 15%, в інженерному — 14,4%.

Для порівняння, за весь 2025 рік ціни на будівельно-монтажні роботи зросли на 5,8%. У 2024 році подорожчання становило 7,9%, у 2023 році — 15,8%. Отже, темпи зростання у 2026 році вже перевищують річні показники двох попередніх років і наближаються до рівнів, які були характерні для 2023 року.

Чому будівництво дорожчає

Зростання цін на будівельно-монтажні роботи відображає подорожчання матеріалів, енергоносіїв, логістики, оплати праці та послуг підрядників. На ринок також впливають воєнні ризики, дефіцит робочої сили, складніша логістика й потреба у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Для житлового ринку це створює додатковий тиск на забудовників. Якщо собівартість робіт продовжить зростати, компаніям буде складніше утримувати ціни на новобудови без перегляду кошторисів або скорочення маржі.

Як раніше писав «Мінфін», ринок нерухомості в Україні залишається нерівномірним: в одних регіонах попит підтримують внутрішня міграція та дефіцит якісного житла, в інших активність стримують безпекові ризики й обережність покупців.

Для держави зростання вартості будівельно-монтажних робіт означає дорожче відновлення. Чим швидше підвищуються ціни на роботи й матеріали, тим більше коштів потрібно для ремонту доріг, мостів, житла, енергетики, шкіл, лікарень та іншої інфраструктури.