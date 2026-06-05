Незважаючи на сукупність проблем та економічних викликів, ринки мало звертають на них уваги. Всі в передчутті велетеньских IPO, які виведуть на торги нову хвилю технологічних гігантів, розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.
Бульбашка точно лусне. Невідомо лише коли
Тільки подивіться на цей ринок — грандіозні IPO вже на порозі, війна в Ірані триває, і жодного варіанту її швидкого завершення не видно, ціна на нафту високо-нестабільна, а разом з нею зростає і інфляція, новий голова ФРС облаштовується на посаді і ніхто достеменно не знає, що від нього чекати — цей ринок просто перенасичений ризикованими подіями, кожна з яких сама по собі здатна наробити чималої шкоди, але навіть всі разом вони не здатні подолати природну жадібність людей.
Бажання заробити, ще й якомога швидше, незважаючи на очевидні ризики, штовхає цей ринок вперед, методично накачуючи повітря в бульбашку, яка точно лусне. Ось тільки б знати коли…
Іран та нафтова криза
Геополітичні новини цього тижня відійшли на другий план. Що б там не розповідав Трамп, а ситуація навколо Ірану, схоже, погіршується. Конгрес США проголосував за припинення війни і висловив стурбованість діями Трампа. Чи справить це враження на Трампа? Навряд чи… Та й чи й взагалі можна ось так взяти і припинити війну, витративши шалену кількість фінансових та воєнних ресурсів, поставивши світ, передусім союзників з розвинутих демократичних країн, в складну економічну ситуацію, і не отримавши жодного результату?! Фактично, на сьогоднішній день все має такий вигляд, що дивіденди від війни отримають Іран та Китай, США (Трамп) будуть осоромлені, а розвиток близькосхідних країн загальмується на роки.
Цікаво, що на тлі негативних новин з Близького Сходу та численних заяв керівників глобальних корпорацій, що резерви нафти на мінімумі, і продовження війни штовхне ціни аж до $150 за барель, весь тиждень ціна на нафту тримається нижче $100. Подейкують, що рух Ормузькою протокою частково відновлений, а Іран бере «мито», дозволяючи окремим танкерам вихід у відкритий океан. Росія теж нарощує обсяги продажів нафти до Китаю та Індії, та й, власне, США збільшили обсяги експорту. Тож загальна пропозиція не впала до критичних рівнів і все це по високій ціні. Все логічно — якщо на війні можна непогано заробити, то чого квапитися з її завершенням?
На порозі великих IPO
Війни війнами, але точно не вони хвилювали увагу інвесторів цього тижня. В центрі уваги тепер первинні публічні розміщення (IPO). Кількість компаній, які планують ІРО найближчим часом, зростає, але в центрі уваги звісно перебувають три гіганти: SpaceX, OpenAI та Anthropic. Перше і найбільше розміщення відбудеться наступного тижня — це SpaceX, параметри якого вже добре відомі: капіталізація в $1,75 трлн, залучити планують $75 млрд. Чи варта компанія таких грошей? Навряд чи… Чи буде це ІРО успішним? Дуже ймовірно, що так — Маск вже викрутив руки всьому ринку, змусивши і регулятора, і індексні комітети, і керівництво бірж порушити існуючі правила, щоб забезпечити успіх свого ІРО.
Швидше за все, йому все вдасться, але є й такі інвестори, хто вже готуються робити ставки на пониження. Зрештою, далеко не все, що каже Маск — правда!
Anthropic цього тижня відкрив невелику таємницю — виявляється компанія тишком-нишком теж подала заявку на ІРО і тепер чекає на рішення SEC. OpenAI поки що пасе задніх, але жодних сумнівів, що й вони скоро оголосять про публічне розміщення. Цікаво, яка з компаній в підсумку виявиться дорожче? Поки що Амодей перемагає Альтмана, але це лише дуже попередні результати. Найцікавіше попереду…
Віра в АІ живе й перемагає
Цього тижня ринок мав ще одну нагоду протестувати реальність попиту на мікропроцесори, потрібні для створення АІ-інфраструктури. Квартальні результати оприлюднила Broadcom, одна з найбільших виробників мікропроцесорів у світі.
Фактичні результати лише трохи перевищили очікування, а прогнози й взагалі виявилися гіршими, як загалом, так і в сегменті, пов’язаному з АІ. Мабуть, зарано говорити, що у прихильників AI-trade починаються проблеми, але падіння ціни Broadcom на 16% (а це близько $400 мільярдів) після оголошення гарних результатів напевно свідчить, що інвестори трохи нервують.
Роботи вистачає на всіх
Головною макроекономічною подією тижня стало оголошення звітів про стан ринку праці у травні. Хтось каже, що АІ руйнує робочі місця, хтось переконує, що ні, але остаточного, єдиного «правильного» погляду на вплив штучного інтелекту на ринок праці ще не сформовано, і це лише додає інтриги. Традиційно, першими оприлюднили звіт ADP, згідно якого у травні в приватному секторі було створено 122 тисячі робочих місць, і це є найкращим результатом з січня 2025 року. До того ж, зростання спостерігалося практично у всіх (10 з 11) сегментах економіки.
Звіт JOLTS від Бюро трудової статистики засвідчив, що кількість відкритих вакансій в травні зросла на 731 тисячу до 7.6 мільйонів, що є найвищим рівнем з травня 2024 року. Самий важливий звіт — Звіт про стан ринку праці — теж продемонстрував бурхливий ріст кількості робочих місць: 172 тисячі проти прогнозованих 88 тисяч. Безробіття залишається дуже низьким: 4,3%.
Як бачите, все вказує на те, що з ринком праці проблем немає, безробіття на мінімальних рівнях, всі, хто хоче працювати, працюють і тримають американську економіку в стані потужно-стійкої незламності. А заодно і розганяють інфляцію — так що, очікуємо підвищення ставки, може вже й цього літа.
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Чого чекати? Наступного тижня доведеться забути про Трампа, війну в Ірані, інфляцію та інші макро питання — всі розмови будуть про IPO SpaceX. Чи варто роздрібним інвесторам грати в цю гру? За статистикою минулих п’ятидесяти років у 60% проведених IPO ті, хто купив акції в перший день торгів, за три роки тільки втратили гроші, або в кращому випадку лишилися «при своїх». 16% ІРО закінчилися подвоєнням ціни. Загалом, середня дохідність ІРО, проведених протягом останнього півстоліття, все ж таки лишається позитивною — все за рахунок декількох дуже успішних розміщень. Хоча, чесно кажучи, в епоху розквіту непомірної жадібності переважна більшість інвесторів на це питання вже дала ствердну відповідь.
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