Бульбашка точно лусне. Невідомо лише коли

Незважаючи на сукупність проблем та економічних викликів, ринки мало звертають на них уваги. Всі в передчутті велетеньских IPO, які виведуть на торги нову хвилю технологічних гігантів, розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Тільки подивіться на цей ринок — грандіозні IPO вже на порозі, війна в Ірані триває, і жодного варіанту її швидкого завершення не видно, ціна на нафту високо-нестабільна, а разом з нею зростає і інфляція, новий голова ФРС облаштовується на посаді і ніхто достеменно не знає, що від нього чекати — цей ринок просто перенасичений ризикованими подіями, кожна з яких сама по собі здатна наробити чималої шкоди, але навіть всі разом вони не здатні подолати природну жадібність людей.

Бажання заробити, ще й якомога швидше, незважаючи на очевидні ризики, штовхає цей ринок вперед, методично накачуючи повітря в бульбашку, яка точно лусне. Ось тільки б знати коли…

Іран та нафтова криза

Геополітичні новини цього тижня відійшли на другий план. Що б там не розповідав Трамп, а ситуація навколо Ірану, схоже, погіршується. Конгрес США проголосував за припинення війни і висловив стурбованість діями Трампа. Чи справить це враження на Трампа? Навряд чи… Та й чи й взагалі можна ось так взяти і припинити війну, витративши шалену кількість фінансових та воєнних ресурсів, поставивши світ, передусім союзників з розвинутих демократичних країн, в складну економічну ситуацію, і не отримавши жодного результату?! Фактично, на сьогоднішній день все має такий вигляд, що дивіденди від війни отримають Іран та Китай, США (Трамп) будуть осоромлені, а розвиток близькосхідних країн загальмується на роки.

Цікаво, що на тлі негативних новин з Близького Сходу та численних заяв керівників глобальних корпорацій, що резерви нафти на мінімумі, і продовження війни штовхне ціни аж до $150 за барель, весь тиждень ціна на нафту тримається нижче $100. Подейкують, що рух Ормузькою протокою частково відновлений, а Іран бере «мито», дозволяючи окремим танкерам вихід у відкритий океан. Росія теж нарощує обсяги продажів нафти до Китаю та Індії, та й, власне, США збільшили обсяги експорту. Тож загальна пропозиція не впала до критичних рівнів і все це по високій ціні. Все логічно — якщо на війні можна непогано заробити, то чого квапитися з її завершенням?

На порозі великих IPO

Війни війнами, але точно не вони хвилювали увагу інвесторів цього тижня. В центрі уваги тепер первинні публічні розміщення (IPO). Кількість компаній, які планують ІРО найближчим часом, зростає, але в центрі уваги звісно перебувають три гіганти: SpaceX, OpenAI та Anthropic. Перше і найбільше розміщення відбудеться наступного тижня — це SpaceX, параметри якого вже добре відомі: капіталізація в $1,75 трлн, залучити планують $75 млрд. Чи варта компанія таких грошей? Навряд чи… Чи буде це ІРО успішним? Дуже ймовірно, що так — Маск вже викрутив руки всьому ринку, змусивши і регулятора, і індексні комітети, і керівництво бірж порушити існуючі правила, щоб забезпечити успіх свого ІРО.

Швидше за все, йому все вдасться, але є й такі інвестори, хто вже готуються робити ставки на пониження. Зрештою, далеко не все, що каже Маск — правда!

Anthropic цього тижня відкрив невелику таємницю — виявляється компанія тишком-нишком теж подала заявку на ІРО і тепер чекає на рішення SEC. OpenAI поки що пасе задніх, але жодних сумнівів, що й вони скоро оголосять про публічне розміщення. Цікаво, яка з компаній в підсумку виявиться дорожче? Поки що Амодей перемагає Альтмана, але це лише дуже попередні результати. Найцікавіше попереду…

Віра в АІ живе й перемагає

Цього тижня ринок мав ще одну нагоду протестувати реальність попиту на мікропроцесори, потрібні для створення АІ-інфраструктури. Квартальні результати оприлюднила Broadcom, одна з найбільших виробників мікропроцесорів у світі.

Фактичні результати лише трохи перевищили очікування, а прогнози й взагалі виявилися гіршими, як загалом, так і в сегменті, пов’язаному з АІ. Мабуть, зарано говорити, що у прихильників AI-trade починаються проблеми, але падіння ціни Broadcom на 16% (а це близько $400 мільярдів) після оголошення гарних результатів напевно свідчить, що інвестори трохи нервують.

Роботи вистачає на всіх

Головною макроекономічною подією тижня стало оголошення звітів про стан ринку праці у травні. Хтось каже, що АІ руйнує робочі місця, хтось переконує, що ні, але остаточного, єдиного «правильного» погляду на вплив штучного інтелекту на ринок праці ще не сформовано, і це лише додає інтриги. Традиційно, першими оприлюднили звіт ADP, згідно якого у травні в приватному секторі було створено 122 тисячі робочих місць, і це є найкращим результатом з січня 2025 року. До того ж, зростання спостерігалося практично у всіх (10 з 11) сегментах економіки.

Звіт JOLTS від Бюро трудової статистики засвідчив, що кількість відкритих вакансій в травні зросла на 731 тисячу до 7.6 мільйонів, що є найвищим рівнем з травня 2024 року. Самий важливий звіт — Звіт про стан ринку праці — теж продемонстрував бурхливий ріст кількості робочих місць: 172 тисячі проти прогнозованих 88 тисяч. Безробіття залишається дуже низьким: 4,3%.

Як бачите, все вказує на те, що з ринком праці проблем немає, безробіття на мінімальних рівнях, всі, хто хоче працювати, працюють і тримають американську економіку в стані потужно-стійкої незламності. А заодно і розганяють інфляцію — так що, очікуємо підвищення ставки, може вже й цього літа.

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Чого чекати? Наступного тижня доведеться забути про Трампа, війну в Ірані, інфляцію та інші макро питання — всі розмови будуть про IPO SpaceX. Чи варто роздрібним інвесторам грати в цю гру? За статистикою минулих п’ятидесяти років у 60% проведених IPO ті, хто купив акції в перший день торгів, за три роки тільки втратили гроші, або в кращому випадку лишилися «при своїх». 16% ІРО закінчилися подвоєнням ціни. Загалом, середня дохідність ІРО, проведених протягом останнього півстоліття, все ж таки лишається позитивною — все за рахунок декількох дуже успішних розміщень. Хоча, чесно кажучи, в епоху розквіту непомірної жадібності переважна більшість інвесторів на це питання вже дала ствердну відповідь.