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20 липня 2026, 20:00

Головне за понеділок: «підводні камені» валютного ринку, зростання цін на пальне та найбільші власники криптовалют

Головне за понеділок, 20 липня

Головне за понеділок, 20 липняКурс долара та євро цього тижня: всі «підводні камені» валютного ринкуЦього тижня динаміку українського валютного ринку визначатимуть одразу кілька потужних чинників: рішення Європейського центрального банку, очікування засідання Федеральної резервної системи США, зростання цін на нафту та новий виток геополітичної напруженості.

Курс долара та євро цього тижня: всі «підводні камені» валютного ринку

Цього тижня динаміку українського валютного ринку визначатимуть одразу кілька потужних чинників: рішення Європейського центрального банку, очікування засідання Федеральної резервної системи США, зростання цін на нафту та новий виток геополітичної напруженості. Усі вони можуть уже найближчими днями вплинути на курс долара та євро в Україні.

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Джерело: Мінфін
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