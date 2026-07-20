Головне за понеділок: «підводні камені» валютного ринку, зростання цін на пальне та найбільші власники криптовалют

Курс долара та євро цього тижня: всі «підводні камені» валютного ринку

Цього тижня динаміку українського валютного ринку визначатимуть одразу кілька потужних чинників: рішення Європейського центрального банку, очікування засідання Федеральної резервної системи США, зростання цін на нафту та новий виток геополітичної напруженості. Усі вони можуть уже найближчими днями вплинути на курс долара та євро в Україні.

У ЄС заборонили утилізувати нерозпроданий одяг і взуття

Починаючи з 19 липня, великі компанії-продавці одягу у ЄС не можуть відправляти на утилізацію новий одяг та взуття, які не розпродали за плановим графіком.

В Україні почали різко зростати ціни на пальне: дизель може подорожчати до 86 грн

В Україні розпочалася нова хвиля підвищення цін на пальне. На АЗС уже з’явилися вищі цінники, а учасники ринку очікують подальшого подорожчання бензину та дизелю.

Банки будуть аналізувати поведінку клієнтів: які перекази можуть викликати питання у НБУ

Національний банк України запропонував нові правила контролю платіжних операцій, які мають допомогти банкам та іншим учасникам ринку швидше виявляти нетипові платежі, шахрайські схеми та випадки неправомірного використання платіжної інфраструктури.

Найбільші власники криптоактивів: хто потрапив до рейтингу

Аналітична платформа Arkham Intelligence оприлюднила рейтинг 100 найбільших власників криптоактивів за обсягом підтверджених ончейн-активів станом на середину липня 2026 року. Хто, крім Сатоші Накамото, є лідером списку?