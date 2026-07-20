Курс долара та євро цього тижня: всі «підводні камені» валютного ринку

Цього тижня динаміку українського валютного ринку визначатимуть одразу кілька потужних чинників: рішення Європейського центрального банку, очікування засідання Федеральної резервної системи США, зростання цін на нафту та новий виток геополітичної напруженості. Усі вони можуть уже найближчими днями вплинути на курс долара та євро в Україні.

Події минулого тижня з черговим загостренням війни між США та Іраном на Близькому Сході та скандалом із звинуваченням Дональдом Трампом Китаю у втручанні КНР у американські вибори 2020 року — чітко показали, що цього року період традиційних літніх відпусток не буде спокійним.

Фактично, усі зовнішні геополітичні та військові чинники, що впливають на ринки, не тільки зберігаються, а й лише посилюються. І якщо звинувачення Дональда Трампа на адресу Китаю зараз загрожують у короткостроковій перспективі лише новими дипломатичними суперечками між США та КНР, то чергова ескалація в Ормузькій протоці знову спровокує не тільки подальше зростання цін на енергоносії та коливання курсу пари євро/долар, а й знову змінять поведінку ЄЦБ та ФРС США через загрозу нового витка інфляційних викликів. А засідання ЄЦБ та ФРС США відбудуться вже незабаром. Європейський регулятор висловиться щодо ставок уже 23 липня, а ФРС — 29-го числа.

Вже самі по собі такі засідання завжди призводять до спекулятивних коливань пари євро/долар у такі дні в межах до 1−1,2 цента. А на тлі реальної загрози чергового злету цін на енергоносії та розкручування інфляції — і ЄЦБ, і ФРС США здатні «здивувати» інвесторів.

Цього тижня «дивувати» інвесторів буде ЄЦБ. За даними Eurostat, річна інфляція в єврозоні за червень була зафіксована на рівні 2,8%, що хоч і нижче за травневий пік у 3,2%, але все ще вище за цільовий показник у 2%.

Останні події в Ормузькій протоці та зростання цін на нафту до $84-$88 за барель у середині липня в поєднанні з новим витком зростання логістичних витрат — цілком здатні істотно вплинути на підвищення показника інфляції вже за результатами всього липня та гарантовано збільшать цей негативний показник у серпні.

Графік цін на нафту BRENT

Тому чиновники ЄЦБ можуть діяти на випередження та підняти ставки ще на 0,25% річних уже 23-го числа. Хоча до цього ринки передбачали сценарій збереження ставок.

Якщо це станеться, та ще й голова ЄЦБ Крістін Лагард у своїх коментарях «налякає» інвесторів новою хвилею зростання ставок і негативними прогнозами щодо світової економіки, то пару євро/долар чекає ралі в межах 0,9−1,7 цента.

І тоді для України це загрожує новою хвилею стрибків курсу євро щодо гривні в межах до 40−76 копійок і серйозним «головним болем» для Нацбанку щодо максимально можливого згладжування стрибків курсу долара й опосередковано євро, щоб знизити негативний ефект від таких світових коливань хоча б до рівня щоденних коливань у межах 20−35 копійок.

Нагадаю, що 17 червня ЄЦБ уже підвищував свої ставки на 0,25% річних через побоювання щодо подальшого зростання інфляції в Європі, а ФРС у червні ставки не підвищила, що вже скоротило розрив між європейськими та американськими ставками регуляторів.

Якщо ЄЦБ 23-го числа підвищить ставки ще на 0,25% річних, то ФРС доведеться вже вживати якихось відповідних заходів.

Або залишити ставки на тому ж рівні — 3,50%-3,75% річних, але при цьому змиритися з тим, що розрив між ставками ЄЦБ і ФРС за 3 місяці скоротиться практично вже на 0,5% річних. А це стане критичним для багатьох інвесторів, які раніше зробили ставку на американські цінні папери. І частина з них у паніці через непередбачуваність Штатів почне виводити свої капітали в інші активи.

Або, з огляду на показники інфляції в самих США та з урахуванням ситуації на світовому фондовому ринку, все ж підвищити свої ставки теж хоча б на 0,25% річних, щоб зберегти інтерес інвесторів до американських цінних паперів.

Або, можливо, одразу кардинально підвищити свої процентні ставки одразу на 0,5% річних, що, звісно ж, «підірве» ринки.

У будь-якому разі, 22−23 липня нас чекають ралі за парою євро/долар на світових майданчиках напередодні засідання ЄЦБ, що посилить коливання курсу євро й в Україні.

За моїми прогнозами, вартість нафти марки BRENT у період з 20 по 24 липня перебуватиме в межах коридору $79-$91 за барель, пара євро/долар посилить свою волатильність у межах коридору від 1,138 до 1,156 долара за євро, а вартість золота знову увійде в період підвищеної турбулентності з ширшим коридором котирувань від $3910 до $4295 за унцію.

Українські чинники

Серед суто українських чинників, які вплинуть на поведінку вітчизняного валютного ринку цього тижня, варто відзначити:

1. Завершення періоду бюджетних платежів клієнтів та інтервенцій Нацбанку. 20 липня — останній день розрахунків компаній з державою за податками та зборами. Це додасть пропозиції валюти на ринку з боку експортерів у понеділок. А також ще зіграє як фактор у вівторок за рахунок тих, хто не встиг своєчасно закрити свої борги. І це буде підтримувати гривню на міжбанківському ринку.

Але вже з середи цей фактор перестане впливати на поведінку основної маси учасників валютних торгів, і перекіс у бік перевищення попиту над обсягами пропозиції посилиться.

З огляду на засідання ЄЦБ, покликане протидіяти активним стрибкам курсу євро в Україні, Нацбанку практично з вівторка доведеться активніше проводити свої інтервенції з продажу долара на ринку. Цим він буде покривати як високий попит на валюту з боку практично всіх груп імпортерів, так і опосередковано намагатися максимально згладжувати стрибки євро на нашому ринку через зростання курсу пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Цього тижня, за моїм прогнозом, НБУ доведеться практично щодня продавати долар на торгах, а загальні витрати ЗВР за цей період становитимуть від $810 млн до $940 млн. При цьому обсяги операцій на торгах, зареєстровані за системою Bloomberg, щодня перебуватимуть у межах від $210 млн до $290 млн.

2. Поведінка громадян щодо купівлі валюти. Зміна уряду, дуже непроста політична ситуація навколо заміни міністра оборони та певне зростання напруженості в суспільстві в такі моменти завжди впливає на поведінку валютного ринку в Україні. І реальний попит на валюту з боку громадян через ці фактори може ситуативно зрости. Це не буде критичним для ринку, і Нацбанк продовжить тримати ситуацію під повним контролем, але обсяги щоденного перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі, за моїм прогнозом, цього тижня становитимуть від $12 млн до $43 млн.

До цього попиту на валюту також входитиме попит з боку тих громадян (переважно громадянок), хто продовжуватиме вивозити своїх дітей або сам поїде за кордон на літній відпочинок. Хоча в умовах війни таких людей не так уже й багато.

3. Війна та обстріли РФ цивільних об'єктів в Україні. Цей фактор, на жаль, поки що залишатиметься постійним стресом для нашої країни. І він завжди суттєво впливає на настрої всіх учасників валютного ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 липня

Міжбанк. З огляду на прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період з 20 по 24 липня в межах від 1,138 до 1,156 долара за євро та коридор безготівкового долара на міжбанку в цей період у межах від 44,35 до 44,95 гривень, робочий коридор за безготівковим євро в ці дні становитиме від 50,70 до 51,55 гривень.

Найбільш напруженою на міжбанківському ринку буде перша половина тижня, коли дадуть про себе знати як зовнішні чинники (ралі за парою євро/долар перед засіданням ЄЦБ), так і завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів та певне скорочення після нього обсягів пропозиції валюти експортерами на тлі високого попиту на валюту з боку імпортерів.

Готівковий ринок. Більшість обмінних пунктів і банків цього тижня працюватимуть зі спредом щодо долара в межах від 20 до 25 копійок і щодо євро — в межах від 20 до 50 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 20 по 24 липня в банках буде в межах коридору від 44,20 до 45,15 грн, а в обмінних пунктах — від 44,30 до 45,05 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,55 до 51,80 грн, а в обмінних пунктах — у межах від 50,60 до 51,75 грн.