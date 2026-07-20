В Україні почали різко зростати ціни на пальне: дизель може подорожчати до 86 грн

В Україні розпочалася нова хвиля підвищення цін на пальне. На АЗС уже з’явилися вищі цінники, а учасники ринку очікують подальшого подорожчання бензину та дизелю. Про це розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Причини — різке зростання світових цін на нафту й нафтопродукти, дефіцит ресурсу на європейському ринку, напруження навколо Ормузької протоки та складнощі з переходом України на бензин стандарту Е10.

Світовий ринок почав зростати ще 7 липня, але на українських АЗС ціни масово пішли вгору приблизно за два тижні. Це означає, що мережі певний час стримували зростання за рахунок запасів і раніше закупленого ресурсу.

Чому пальне дорожчає

Перший фактор — нове загострення на Близькому Сході та проблеми з постачанням через Ормузьку протоку. Brent уже піднімався вище $90 за барель на тлі ескалації між США та Іраном і обмеження судноплавства через один із найважливіших нафтових коридорів світу.

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Друга причина — дефіцит нафтопродуктів, насамперед дизелю, на європейському ринку. За даними S&P Global, після заборони росією експорту дизельного пального та ударів по російських НПЗ світовий ринок дизелю став напруженішим, а європейські дизельні маржі різко зросли.

Ситуацію ускладнює й те, що постачання нафти на європейські НПЗ скоротилося, а частина близькосхідного ресурсу стала менш доступною через логістику та премії до ціни. Для України це особливо чутливо, бо значна частина пального надходить через європейські логістичні маршрути.

Є проблеми і з бензином

Окремий фактор — перехід на бензин стандарту Е10. З 1 липня 2026 року на українських АЗС має продаватися бензин із вмістом біоетанолу від 7% до 10%. Така зміна вимагала від ринку нової логістики, переформатування постачання та достатнього обсягу компонента для виробництва відповідного пального.

На піку літнього споживання це створило додаткову напругу. У частини мереж виникали перебої з наявністю А-95, а на окремих табло з’являлися нулі навпроти бензину. Згодом ситуація частково вирівнялася, але напруга на ринку зберігається.

Для споживачів це означає, що подорожчання може бути не лише реакцією на світову нафту. У ціні пального зараз одночасно відображаються зовнішній дефіцит, логістика, валютний фактор і внутрішні регуляторні зміни.

Яких цін очікувати далі

За поточних оптових цін дизельне пальне може подорожчати щонайменше до 86 грн за літр. Бензин А-95 може наблизитися мінімум до 83 грн за літр.

Ці оцінки можуть змінюватися залежно від ситуації на зовнішньому ринку, курсу гривні, доступності ресурсу в Європі та подальшої динаміки цін на нафту. Але наразі ризики переважно спрямовані в бік подальшого зростання.

Охолодження ситуації на Близькому Сході поки не проглядається. Крім того, найближчі два місяці є періодом пікового сезонного споживання пального. Це означає, що навіть короткострокові перебої з постачанням можуть швидко впливати на оптові й роздрібні ціни.

Ринок входить у складну фазу

Нинішня фаза паливної кризи може бути складнішою за весняну. Навесні українські компанії вже стикалися з проблемами у закупівлі дизелю, але зараз ситуація накладається на високий сезонний попит, дорожчу нафту, дефіцит нафтопродуктів у Європі та обмежені світові запаси.