Проїзд у Kyiv City Express подорожчає: скільки доведеться платити з 22 липня

З 22 липня вартість проїзду у кільцевій електричці Kyiv City Express буде підвищено. Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в іншому громадському транспорті столиці.

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Після зміни тарифів разова поїздка коштуватиме:

30 грн — при купівлі квитка у застосунках «Укрзалізниця» та «Київ Цифровий»;

34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;

36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;

37 грн — у касах або у роз'їзного касира безпосередньо у вагоні.

В «Укрзалізниці» наголосили, що для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запроваджуються проїзні абонементи. Вони дозволять зменшити витрати на щоденні поїздки.

Чому зростають тарифи

У компанії пояснили, що перегляд вартості проїзду пов'язаний зі збільшенням витрат на експлуатацію міської електрички. Йдеться про ремонт рухомого складу, технічне обслуговування, оплату електроенергії та забезпечення стабільної роботи поїздів.

Ще одним фактором стала відсутність компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів.

«Ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує „Укрзалізниці“ витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн», — зазначили в компанії.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок «Укрзалізниці», а пенсіонери та ветерани — оформлювати безкоштовні проїзні документи у касах.

Підвищення вартості проїзду в міській електричці стало черговим етапом оновлення тарифів на громадський транспорт Києва. Нагадаємо, із 15 липня разова поїздка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері також коштує 30 грн.

Для пасажирів діє система знижок залежно від кількості придбаних поїздок: чим більший пакет, тим нижча вартість однієї поїздки — від 30 грн до 25 грн.

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