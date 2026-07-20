Проїзд у Kyiv City Express подорожчає: скільки доведеться платити з 22 липня

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 липня 2026, 19:25

Проїзд у Kyiv City Express подорожчає: скільки доведеться платити з 22 липня

З 22 липня вартість проїзду у кільцевій електричці Kyiv City Express буде підвищено. Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в іншому громадському транспорті столиці.

З 22 липня вартість проїзду у кільцевій електричці Kyiv City Express буде підвищено.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Після зміни тарифів разова поїздка коштуватиме:

  • 30 грн — при купівлі квитка у застосунках «Укрзалізниця» та «Київ Цифровий»;
  • 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;
  • 36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;
  • 37 грн — у касах або у роз'їзного касира безпосередньо у вагоні.

В «Укрзалізниці» наголосили, що для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запроваджуються проїзні абонементи. Вони дозволять зменшити витрати на щоденні поїздки.

Чому зростають тарифи

У компанії пояснили, що перегляд вартості проїзду пов'язаний зі збільшенням витрат на експлуатацію міської електрички. Йдеться про ремонт рухомого складу, технічне обслуговування, оплату електроенергії та забезпечення стабільної роботи поїздів.

Ще одним фактором стала відсутність компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів.

«Ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує „Укрзалізниці“ витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн», — зазначили в компанії.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок «Укрзалізниці», а пенсіонери та ветерани — оформлювати безкоштовні проїзні документи у касах.

Підвищення вартості проїзду в міській електричці стало черговим етапом оновлення тарифів на громадський транспорт Києва. Нагадаємо, із 15 липня разова поїздка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері також коштує 30 грн.

Для пасажирів діє система знижок залежно від кількості придбаних поїздок: чим більший пакет, тим нижча вартість однієї поїздки — від 30 грн до 25 грн.

Читайте також: Економіка київського проїзду: чому підвищення тарифів б'є по комунальному транспорту

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає duke34 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами