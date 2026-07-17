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17 липня 2026, 18:48

НБУ відкриє доступ для налаштування банкоматів перед введенням купюри в 2000 грн

Національний банк України розпочав підготовку фінансової інфраструктури до введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться в готівковому обігу 4 вересня 2026 року. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», регулятор презентував дизайн купюри майже за два місяці до її випуску, щоб банки, небанківські фінансові установи та компанії, які обслуговують обладнання, мали достатньо часу для технічної підготовки.

Національний банк України розпочав підготовку фінансової інфраструктури до введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться в готівковому обігу 4 вересня 2026 року.

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Банкомати та термінали почнуть готувати у серпні

У Національному банку повідомили, що в серпні учасникам ринку буде надано безкоштовний технічний доступ до необхідних матеріалів для налаштування банкоматів і програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС). За інформацією НБУ, таку процедуру регулятор застосовує вперше, щоб обладнання було повністю готовим до роботи з новою банкнотою вже в день її введення в обіг.

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Підготовка охопить близько 38,7 тис. одиниць обладнання по всій Україні. Із них приблизно 15,75 тис. становлять банкомати, решта — платіжні термінали та програмно-технічні комплекси самообслуговування. Упродовж усього періоду підготовки Національний банк взаємодіятиме з банками, небанківськими установами та сервісними компаніями, які забезпечують налаштування обладнання.

Як пояснює регулятор, завчасне відкриття технічного доступу має забезпечити готовність мережі до початку обігу нової банкноти та спростити її інтеграцію в системи приймання і видачі готівки.

Нова банкнота номіналом 2000 гривень стане найбільшою за номіналом в українському готівковому обігу. Раніше в НБУ пояснювали, що її запровадження пов'язане зі зміною структури готівкових розрахунків, зростанням середнього рівня доходів населення та необхідністю оптимізувати логістику готівки. За оцінками регулятора, новий номінал дасть змогу скоротити витрати на транспортування, зберігання та обробку банкнот, а також підвищить ефективність касових операцій.

Банкноту номіналом 2000 гривень із портретом українського поета й дисидента Василя Стуса Національний банк офіційно введе в обіг 4 вересня 2026 року. Вона перебуватиме в обігу одночасно з іншими банкнотами гривні та стане законним платіжним засобом на всій території України.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Андрій М*дак
Андрій М*дак
17 липня 2026, 21:20
#
В банкоматах нижче 200 і 500 нічого немає вже роки з півтора
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