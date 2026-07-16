Ціни на пшеницю зросли на 7% після атак у Чорному морі

У четвер, 16 липня, Україна та росія обмінялися ракетними й дроновими ударами по суднах у Чорному та Азовському морях. Ескалація в одному з ключових для світового експорту зерна регіонів уже призвела до різкого зростання світових цін на пшеницю. Про це повідомляє Reuters.

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Світові ціни на пшеницю б'ють рекорди

Загострення у Чорноморському басейні миттєво злякало міжнародних трейдерів. Через ризик зриву поставок покупці почали терміново переорієнтовуватися на європейський ринок:

У Парижі на біржі Euronext вересневі ф'ючерси на продовольчу пшеницю підскочили одразу на 7% — до 231,75 євро ($265) за тонну. Це найвищий ціновий показник із лютого 2025 року.

У Чикаго на біржі CBOT ф'ючерси на пшеницю в середу зросли на 5%, хоча вранці у четвер ціни трохи відкотилися назад на тлі фіксації прибутків.

Морська битва

Українські військові повідомили, що завдали ударів щонайменше по 11 російських суднах. Водночас Міноборони рф заявило про ураження морського судна та швидкісного катера ЗСУ, які прямували до портів Одеської області.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що серед останніх цілей були п'ять нафтових танкерів у Чорному та Азовському морях, газовий танкер, три суховантажі та два буксири.

За його словами, від початку місяця українські сили вже уразили 147 суден.

Україна активізувала атаки в Азовському морі з початку липня, а днями почала системно бити по російських кораблях і в Чорному морі. Мета Києва — заблокувати логістику окупантів та ізолювати анексований Крим.

Удари вплинули на експорт зерна

За даними Reuters, українські атаки змусили росію обмежити судноплавство в Азовському морі. Через цей маршрут проходить близько чверті російського експорту зерна.

Водночас російські удари по глибоководних портах Великої Одеси ускладнили роботу української портової інфраструктури.

Укрзалізниця повідомила, що два з трьох чорноморських портів продовжували працювати у звичайному режимі, тоді як порт Чорноморськ суттєво скоротив прийом зерна.

З початку липня до українських портів було доставлено 901,3 тис. тонн зерна, що менше, ніж за аналогічний період минулого місяця.

За оцінками Всеукраїнської аграрної ради, через російські ракетні та дронові атаки Україна вже втратила близько третини потужностей з експорту зерна через чорноморські порти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту негайно втрутитися та відновити повну свободу судноплавства.

«Це фундаментальне та життєво важливе питання для України, оскільки Чорне море є нашим ключовим торговельним маршрутом для експорту товарів», — наголосив очільник МЗС.