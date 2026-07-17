Користувачі медичної системи Health24 відтепер можуть замовляти ліки через сервіс «Укрпошта.Аптека» безпосередньо у своєму застосунку. Ця інтеграція спрощує доступ до медикаментів, особливо для тих пацієнтів, які отримують ліки за програмою електронних рецептів. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Ігор Смілянський.
«Укрпошта» інтегрує аптечний сервіс у Health24
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Нова функція дозволяє мінімізувати час на пошук потрібних препаратів та оптимізувати процес їх отримання, об'єднуючи медичний сервіс із поштовою логістикою.
Оформлення замовлення відбувається у кілька кроків:
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У застосунку Health24 перейдіть до «Медкарти», оберіть розділ «Рецепти» та натисніть на потрібний е-рецепт.
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Оберіть кнопку «Укрпошта.Аптека», після чого система автоматично перенаправить вас на офіційний сайт бронювання.
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Введіть код погашення, заповніть особисті дані та оберіть зручний спосіб доставки через «Укрпошту».
Генеральний директор компанії Ігор Смілянський наголосив, що запуск інтеграції вже демонструє перші результати: користувачі оформлюють близько 50 замовлень щодня. Це свідчить про запит на подібні цифрові рішення в охороні здоров’я, де швидкість та зручність отримання препаратів стають важливими факторами для покупців ліків.
Нагадаємо, що сервіс «Укрпошта.Аптека» був повноцінно запущений навесні 2026 року. Розширення цього напрямку є одним із ключових пунктів у стратегічному плані розвитку національного оператора, який Ігор Смілянський реалізує на 10-й рік свого керівництва компанією.
Окрім інтеграції з Health24, для користувачів доступні детальні відеоінструкції на офіційному YouTube-каналі медичної системи, що допомагають розібратися з алгоритмом замовлення ліків навіть непідготовленим користувачам.
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