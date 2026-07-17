«Укрпошта» інтегрує аптечний сервіс у Health24

Користувачі медичної системи Health24 відтепер можуть замовляти ліки через сервіс «Укрпошта.Аптека» безпосередньо у своєму застосунку. Ця інтеграція спрощує доступ до медикаментів, особливо для тих пацієнтів, які отримують ліки за програмою електронних рецептів. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Ігор Смілянський.

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Нова функція дозволяє мінімізувати час на пошук потрібних препаратів та оптимізувати процес їх отримання, об'єднуючи медичний сервіс із поштовою логістикою.

Оформлення замовлення відбувається у кілька кроків:

У застосунку Health24 перейдіть до «Медкарти», оберіть розділ «Рецепти» та натисніть на потрібний е-рецепт. Оберіть кнопку «Укрпошта.Аптека», після чого система автоматично перенаправить вас на офіційний сайт бронювання. Введіть код погашення, заповніть особисті дані та оберіть зручний спосіб доставки через «Укрпошту».

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський наголосив, що запуск інтеграції вже демонструє перші результати: користувачі оформлюють близько 50 замовлень щодня. Це свідчить про запит на подібні цифрові рішення в охороні здоров’я, де швидкість та зручність отримання препаратів стають важливими факторами для покупців ліків.

Нагадаємо, що сервіс «Укрпошта.Аптека» був повноцінно запущений навесні 2026 року. Розширення цього напрямку є одним із ключових пунктів у стратегічному плані розвитку національного оператора, який Ігор Смілянський реалізує на 10-й рік свого керівництва компанією.

Окрім інтеграції з Health24, для користувачів доступні детальні відеоінструкції на офіційному YouTube-каналі медичної системи, що допомагають розібратися з алгоритмом замовлення ліків навіть непідготовленим користувачам.

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