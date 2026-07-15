«Укрпошта» змінює правила відправлення посилок до США

Укрпошта з 21 липня оновить правила оформлення посилок до США через зміни митних вимог, які набудуть чинності в США 24 липня за рішенням президента Дональда Трампа. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Що зміниться

Замість єдиної ставки мита у 10% у США запровадять диференційовані ставки залежно від категорії товару.

Водночас поріг вартості для спрощеного митного оформлення збільшиться з $800 до $2500. За словами Смілянського, це розширить можливості українських експортерів.

Для всіх комерційних відправлень стане обовʼязковим зазначення 10-значного коду товару за УКТ ЗЕД.

Компанія рекомендує оформлювати всі відправлення до США через особистий кабінет «Укрпошти». Там відправники одразу бачитимуть суму мита, яку потрібно буде сплатити.

У відділеннях на перехідний період без попереднього оформлення прийматимуть лише посилки-подарунки до США, поки триває доопрацювання ІТ-систем. Для таких відправлень правила не змінюються: безмитний ліміт становить $100, а один відправник може надіслати не більше пʼяти подарункових посилок на місяць.

Смілянський повідомив, що для впровадження нових вимог «Укрпошта» залучила американського митного брокера Zonos, який допоможе забезпечити нові процедури оформлення.

Що передувало

Зміни в США відбуваються на тлі повної відмови від пільгового розмитнення дешевих посилок. Ще у липні 2025 року Трамп підписав указ, який скасував безмитний поріг у $800 для товарів з усіх країн світу.