Укрпошта повідомила, що СЕО Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

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АТ «Укрпошта» також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ «Укрпошта».

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Передісторія

23 червня Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ «УКРПОШТА» в особі уповноваженого органу має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора й привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «УКРПОШТА» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «УКРПОШТА», а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.