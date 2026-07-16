ОПЗ виставлять на аукціон: уряд назвав стартову ціну та умови для покупця

Кабмін на засіданні у середу затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також продажу двох санкційних активів — ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК)» та ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Продаж ОПЗ

«Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. Мета — залучити стратегічного інвестора, який відновить повноцінну роботу одного з найбільших хімічних комплексів України», — написала вона у телеграм.

Свириденко зазначила, що серед ключових умов для покупця — інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва, а також зберегти основні види діяльності підприємства.

За її словами, стартова ціна продажу «Демурінського ГЗК» затверджена на рівні 1,82 млрд грн, «Мотордеталь-Конотоп» — 415,5 млн грн.

Усі три активи продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі, а отримані кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані для відновлення України, уточнила очільниця уряду.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та відповідно міністрів Кабміну.