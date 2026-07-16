Більшість німців хочуть закрити кордони для біженців — Ipsos

Нове дослідження Ipsos та ООН, на яке посилається видання DW , фіксує суперечність у поглядах німецького суспільства на міграцію. З одного боку, 69% респондентів підтримують право людей шукати захисту від війни та переслідувань в іншій країні. З іншого, 51% виступають за повне закриття кордонів для усіх без винятку біженців, а 62% переконані, що більшість прохачів притулку насправді шукають не захисту, а соціальних благ.

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Директор Ipsos UK Трінь Ту пояснює, що люди загалом підтримують ідею захисту біженців, але скептично ставляться до того, як це працює на практиці.

Скептицизм щодо інтеграції мігрантів виявився ще гострішим:

лише 30% вважають, що мігранти успішно інтегруються в Німеччині

лише 35% визнають їхній позитивний внесок у суспільство

При цьому Німеччина давно стала країною мігрантів: кожен четвертий житель (25 мільйонів людей) має коріння в інших країнах, із них близько 16 мільйонів народилися не в Германії.

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Хто виїжджає з Німеччини і куди

На тлі дискусій про збільшення кількості мігрантів Інститут досліджень ринку праці та професій (IAB) представив паралельне дослідження про відтік. Виявилося, що близько 60% тих, хто виїжджає з Німеччини, повертаються на батьківщину. Решта мігрує далі.

Серед тих, хто повертається до країни походження, лідирують хорвати, поляки, турки та румуни. Серед тих, хто мігрує далі, найпопулярніші напрямки — Іспанія, Швейцарія, Італія та Нідерланди.

Показовий є приклад Польщі. Десятиліттями поляки були лідерами серед мігрантів у Німеччині. Тепер молодь активно повертається додому. Справа в тому, що польська економіка зростає (ВВП у 2025 році збільшився на 3,5%, одне з найвищих значень в ЄС), ціни на житло відносно низькі, а досвід роботи у Німеччині підвищує конкурентоспроможність на польському ринку праці.

Для Берліна це тривожний сигнал, адже економіка Німеччини практично не зростає вже кілька років.

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Щодо українських біженців, то їхні міграційні настрої поки що незначні. Більшість залишається в Німеччині.