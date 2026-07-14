Головне за вівторок: строки дії посвідчень водія, звільнення Свириденко та ринок оренди у Києві

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія: МВС пояснило нові правила видачі та обміну

В Україні змінилися строки дії посвідчень водія. Відповідні зміни спрямовані на приведення у відповідність українського законодавства з європейськими стандартами та впровадження сучасних підходів до допуску водіїв до керування транспортними засобами. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

На сьогоднішній міждержавній конференції щодо вступу України в ЄС було офіційно відкрито кластер 6 (зовнішні відносини) у відповідних перемовинах.

НБУ змінює правила валютних переказів для поштових операторів і перевізників

Національний банк з 15 липня 2026 року дасть змогу операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України переказувати іноземну валюту за кордон для оплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з увезенням посилок на територію ЄС. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти № 15401 та № 15402 про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 31 жовтня 2026 року.

Знижки на «приліт»: що відбувається з ринком оренди у Києві після посилення атак

У Києві та передмісті на тлі активізації ворожих атак змінюється ринок оренди житла. Ціни на оренду житла в «невигідних» районах падатимуть, тоді як у більш-менш безпечних — навпаки, зростатимуть. «Мінфін» з’ясовував, що насправді відбувається на ринку оренди та як уже змінилися ціни.

Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністерки

14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та відповідно міністрів Кабміну.