Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністерки

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» проголосувало 258 народних депутатів.

За процедурою після звільнення премʼєра — всі міністри йдуть у відставку. Але залишатимуться на посаді в статусі виконуючих обовʼязки до моменту, поки Верховна Рада не призначить новий склад Уряду.

Нагадаємо

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Читайте також: В Україні оголошено повне переформатування влади: Юлія Свириденко йде у відставку (оновлено)

Раніше «Мінфін»писав, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження влади, яке торкнеться як Кабінету Міністрів, так і правоохоронних органів. У межах нової політичної стратегії Україна переходить до формату, де кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок закріплюється за окремим фахівцем із великим досвідом.