14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та відповідно міністрів Кабміну.
Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністерки
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«За» проголосувало 258 народних депутатів.
За процедурою після звільнення премʼєра — всі міністри йдуть у відставку. Але залишатимуться на посаді в статусі виконуючих обовʼязки до моменту, поки Верховна Рада не призначить новий склад Уряду.
Нагадаємо
13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.
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Раніше «Мінфін»писав, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження влади, яке торкнеться як Кабінету Міністрів, так і правоохоронних органів. У межах нової політичної стратегії Україна переходить до формату, де кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок закріплюється за окремим фахівцем із великим досвідом.
Коментарі - 6
Совпадение? Не думаю.
Юлия вполне может возглавить министерство ****! Чтобы украинское национальное *** было исключительно державною мовою, продвигало в мире украинские нарративы, способствовало росту патриотизма у молодёжи.