У вівторок, 14 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти № 15401 та № 15402 про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
14 липня 2026, 13:10
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів
«За» продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, «за» продовження мобілізації — 311.
«Це вже 20-й раз коли чинне скликання за ці питання голосує», — зазначив Железняк.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що український бізнес готується до масштабного перегляду правил гри: до 1 вересня 2026 року всі підприємства без винятку мають пройти процедуру підтвердження статусу «критично важливих» для економіки.
Урядова реформа — це жорсткий фільтр, який змусить компанії або вийти з тіні, або попрощатися з можливістю бронювати працівників. Автоматичної пролонгації старих статусів не буде.
Джерело: Мінфін
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