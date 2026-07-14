Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти № 15401 та № 15402 про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, «за» продовження мобілізації — 311.

«Це вже 20-й раз коли чинне скликання за ці питання голосує», — зазначив Железняк.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що український бізнес готується до масштабного перегляду правил гри: до 1 вересня 2026 року всі підприємства без винятку мають пройти процедуру підтвердження статусу «критично важливих» для економіки.

Урядова реформа — це жорсткий фільтр, який змусить компанії або вийти з тіні, або попрощатися з можливістю бронювати працівників. Автоматичної пролонгації старих статусів не буде.